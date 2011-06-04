Дмитрий Асанцев: «Депутатский корпус работал продуктивно, без глобальных потрясений»

Депутаты новосибирского Горсовета подвели итоги пятилетней работы

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На завершившейся 44-й сессии Совета депутатов города Новосибирска народные избранники подвели итоги 5-летней работы. Были приняты решения по наиболее важным экономическим и социальным вопросам. Депутаты отметили: несмотря на серьёзный ущерб, который нанесла экономике города коронавирусная пандемия, много было сделано для воплощения в жизнь наказов избирателей и для развития города в целом.

Удалось это, как отметил председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, во многом благодаря тому, что депутатский корпус работал, как единый организм: несмотря на возникавшие разногласия, народные избранники всегда находили компромисс и принимали решения, которые благотворно сказывались на развитии города, на его бюджете.

«Совет депутатов все пять лет отработал стабильно. И доказательство тому – наш город: он развивается, движется вперед! Расходная часть бюджета Новосибирска выросла с 34 до 52 миллиардов рублей. Это означает, что всё больше средств сегодня вкладывается и будет вкладываться в социальные объекты. Депутатский корпус работал продуктивно, без глобальных потрясений», – подчеркнул Дмитрий Асанцев.

Нередко инициативы депутатов городского совета становились предметом для обсуждений на самом высоком уровне.

«У нас нет полномочий выступать с законодательной инициативой, но мы можем инициировать какие-то вопросы. И большинство вопросов, которые мы поднимали, потом, на уровне правительства Российской Федерации, на уровне Законодательного собрания Новосибирской области, получили поддержку. Это говорит о том, что депутатов Городского совета слышат, поддерживают», – подчеркнул председатель Совета депутатов.

Первостепенное внимание – наказам избирателей. Строительство школ и детских садов, благоустройство придомовых территорий и ремонт дорог, сооружение дорожных развязок – за решением этих и других вопросов новосибирцы следили на протяжении всех пяти лет. Не все масштабные проекты, отмечают депутаты, удалось воплотить в жизнь. А вот что касается создания условий для комфортной жизни – тут результаты налицо и их позитивно оценивают сами горожане.

«В 2015 году был принят план реализации наказов на сумму более 64 млрд рублей. Большинство, а это свыше 58 млрд рублей, – это наказы, связанные с капитальным строительством. И когда мы этот план принимали, мы понимали, что наказы по капстроительству могут быть исполнены, только если будет софинансирование из федерального и областного бюджетов. Такие масштабные проекты, как строительство метро, строительство школ городской бюджет в одиночку не потянет. А вот наказы, связанные с благоустройством частного сектора, придомовых территорий, с ремонтами в школах и детских садах, проекты по озеленению – вот такие наказы в большинстве своём решены», – отметил Асанцев.

Воплощению значительной доли депутатских наказов, как и серьёзных строительных проектов города помешала коронавирусная пандемия. Поступления в доходную часть бюджета значительно сократились. В своем развитии городской бюджет «отброшен назад», как отметили депутаты. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в докладе, открывшем сессию, озвучил следующие цифры:

только за пять месяцев 2020 года городской бюджет недополучил более 800 миллионов рублей. А к концу года, прогнозируют эксперты, эта цифра может составить почти 2,5 млрд рублей.

Стабилизировать ситуацию с бюджетом удалось благодаря позиции, которую заняло руководство региона и лично губернатор Андрей Травников. Если ранее большая часть городских налогов уходила в областной бюджет, то сегодня ситуация изменилась в положительную сторону.

«Нам, на местном уровне, конечно, хочется, чтобы все деньги, которые мы собираем, оставались бы в городе, тогда мы могли бы больше сделать. Мы постоянно эту тему поднимали на уровне наших партийных руководителей, на уровне руководителя региона, а он уже – на уровне правительства РФ. Итогом этой пятилетней работы стали решения губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о том, что определённая часть денег, которые ранее направлялись в бюджет области, теперь остаются в городе», – прокомментировал Дмитрий Асанцев.

Озвучили народные избранники и дату выборов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска нового, седьмого, созыва: они состоятся 13 сентября текущего года.

После официального опубликования решения о назначении выборов у кандидатов появится возможность регистрироваться и начинать предвыборную кампанию.

«В связи с тем, что есть определённые моменты, связанные с пандемией коронавируса, контакты с избирателями будут проходить в формате дворовых встреч, с соблюдением всех мер предосторожности, во время которых активные жители города будут давать свои наказы кандидатам в депутаты», – подытожил Дмитрий Асанцев.

Отличительной особенностью предстоящей кампании станет отмена голосования по партийным спискам. Это, уверен Дмитрий Асанцев, добавит интереса предвыборной борьбе.

«Интересы жителей должны представлять конкретные депутаты, которые берут ответственность на себя. Такая схема не даёт возможности сослаться на какие-то партийные нормы или рекомендации. Но при этом партийные объединения не отменяются, и в новом созыве депутаты также будут представлены объединениями. Партийная составляющая будет в Горсовете присутствовать, но по всем округам – а их у нас 50, — выборы будут одномандатные», – подчеркнул председатель Совета депутатов города Новосибирска.

Депутатский корпус работает в тесном контакте с городским муниципалитетом. Это, подводя итоги пяти лет работы депутатского корпуса, отметил в своём докладе мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Я хочу поблагодарить вас за совместную работу на протяжении этих пяти лет, за сотрудничество, установившееся между нами. Вы вооружены знанием, опытом, пониманием ситуации. У каждого – богатый опыт муниципального управления. Вместе с вами мы добились того, что за эту пятилетку уже стали обыденностью миллионы квадратных метров построенного жилья, возведённые в городе детские сады и школы, десятки километров отремонтированных дорог, как по федеральным, так и нашим программам. Это всё результаты нашей совместной работы! Это всё – результаты реализации наказов ваших избирателей, новосибирцев. Вы добивались, чтобы это наказы воплотились жизнь!» – сказал градоначальник.