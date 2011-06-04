Герман Греф: о пандемии, Сбербанке и бизнесе

Фото Сбербанка

Герман Греф дал развёрнутое интервью «ТАСС», в котором рассказал о своей работе на посту президента Сбербанка, о трудностях работы в условиях коронавируса и о планах на будущее.

Защитная реакция

Разумеется, самая актуальная сейчас тема – это пандемия COVID-19, которая принесла огромные убытки и заставила многие компании полностью пересмотреть режим работы. По словам Германа Грефа, он впервые в жизни сталкивается с ситуацией, когда больше десятка отраслей одномоментно потерпели стопроцентные убытки.

Само собой, всё это не могло не отразиться на Сбербанке, который кредитует множество предприятий крупного, среднего и малого бизнеса. Всем им потребовалась реструктуризация платежей. И финансистам пришлось изрядно поломать голову над тем, как сделать это в кратчайшие сроки в таких огромных объёмах. В результате за три месяца было переоформлено больше договоров, чем за весь прошлый год, их общая сумма составила больше триллиона рублей. Частично это сделали за счёт государственных грантов и субсидий, частично – за счёт средств самого Сбербанка.

Приходилось принимать и непростые решения. В частности, Герман Греф рассказал, почему был против закона, который дал бы крупным арендаторам коммерческой недвижимости возможность получить отсрочку арендных платежей:

«Мы встали на сторону арендодателей по единственной причине. Даже в самой тяжёлой кризисной ситуации нельзя нарушать базовые принципы гражданского законодательства. Есть понятие двустороннего договора. Никто не может по своей воле его расторгнуть. Госдума же предложила дать право арендатору в одностороннем порядке выходить из сделки. Да ещё без компенсации потерь. Грубейшее нарушение основ устойчивости хозяйственного оборота!

На мой взгляд, во внесудебном порядке этого делать нельзя. Мы боролись за принцип. Законопроект мог спровоцировать грандиозный подрыв всех экономических отношений», – отметил Греф.

Вся эта огромная работа проводилась на федеральном уровне совместно с правительством РФ. Кабмину пришлось работать по 20 часов в сутки, чтобы в режиме реального времени реагировать на возникающие ежечасно новые проблемы и принимать оперативные решения. И, несмотря на то, что некоторые шаги оказались поспешными или неверными, в целом, ситуацию удалось удержать под контролем.

Тем не менее, из-за коронавируса Сбербанк недосчитался сотен миллиардов рублей и был вынужден временно заморозить или перенести на осень разработку и запуск новых продуктов. Кроме того, уже сейчас очевидно, что поставленная в начале года цель – достигнуть прибыли в триллион рублей – не будет достигнута. Тем не менее, удалось полностью сохранить рабочие места и воздержаться от сокращения кадров.

Как и все организации, отделения Сбербанка были вынуждены на какое-то время закрыться на карантин. А после работать в условиях повышенной эпидемиологической защиты. Греф признал, что поначалу у банка были сложности с обеспечением сотрудников средствами защиты. Невозможно было достать нужное количество масок и перчаток – их просто не было в продаже. Позже их закупили в Китае и раздали не только собственному персоналу, но и отправили в больницы, поликлиники и отделы полиции.

Благодаря этому удалось избежать массовых вспышек коронавирусной инфекции среди работников. За всё время было около 200 подтверждённых диагнозов COVID-19. В таких случаях всех коллег заболевшего отправляли на самоизоляцию, а в помещении проводили полную дезинфекцию и формировали там временную команду на две недели.

Большая политика

Поговорили в интервью и на другие темы. Например, об отставке кабинета министров. О ней Герман Греф говорил достаточно обтекаемо, отметив, что она стала для него неожиданностью. Он рассказал, что состоит в хороших уважительных отношениях и с Дмитрием Медведевым, и с Михаилом Мишустиным, а потому никого не хотел бы обидеть. Тем более что по собственному опыту знает, насколько тяжело работать в правительстве. С 2000 по 2007 год Греф был министром экономического развития и торговли РФ.

К тому же, как отмечает Герман Греф, нынешнему правительству не позавидуешь – оно столкнулось с внештатной кризисной ситуацией в виде коронавируса уже на второй неделе работы. Это можно сравнить только с дефолтом 1998 года, который случился вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом.

Поиск и выход

На вопрос о «разводе» с Яндексом президент Сбербанка ответил, что на самом деле они ничего не делили. Проект «Яндекс.Деньги» точно останется в системе Сбербанка, поскольку имеет большой запас кэша на балансе. Тем не менее Греф признал, что в некоторых сферах компании действительно мешают друг другу и весь год искали варианты, как сделать сотрудничество взаимовыгодным.

Лучшее место для работы

Рассказал Герман Греф и о своих планах на будущее. На вопрос журналиста, «не тесно ли ему в банке», пусть даже это «Сбер», Греф ответил отрицательно. По его словам, это самая интересная работа в его жизни. Особенно видно это на контрасте с работой министром, где приходилось постоянно функционировать в режиме стресса и бесконечно затыкать возникающие дыры. Такая работа привела к выгоранию, и решение заняться другой сферой деятельности было самым правильным.

Однако и это не последняя точка в развитии. И говоря про то, где он видит себя к 2030 году, Герман Греф ответил, что точно не в Сбербанке и не в другой большой компании.

«Не могу делать одну работу два раза», – отметил он.