Время помогать

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Издательский дом «Коммерсантъ» провёл межрегиональный онлайн-марафон, призванный привлечь внимание к развитию некоммерческого сектора в период пандемии. Представители бизнеса и власти, некоммерческие фонды помощи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Уфы и Челябинска рассказали, что происходит со сферой благотворительности сегодня, во время эпидемии коронавируса и экономического кризиса. Актуальные вопросы региона обсудили спикеры на онлайн-конференции «Коммерсантъ-Сибирь».

Благотворительные фонды

Директор фонда «Солнечный город», занимающегося профилактикой социального сиротства и помощью детям в детских домах, Марина Аксёнова рассказала, что фонд ушел на самоизоляцию лишь частично, потому что больничные няни продолжают работу и сегодня. По мнению госпожи Аксёновой, пандемия приведёт к экономическому кризису, который затронет всех благотворителей: 37 % либо уменьшат помощь, либо прекратят её, 20 % перейдут из финансовой поддержки в волонтёрство. Таким образом, более 50 % жертвователей финансов «отвалится».

Марина Аксёнова назвала две яркие тенденции: часть бизнеса уходит от системной благотворительности, но партнёрство, которое складывалось долгие годы, наоборот, укрепилось.

«Они ни на копейку не уменьшили объёмы финансирования. Это сокращение дистанции между очень стабильными партнёрами», – сказала она.

Поведение общества также изменилось: люди выбирают адресную помощь, что для благотворительных организаций не очень хорошо. Это может привести к гибели системных проектов и замедлить развитие сектора.

Руководитель межрегиональной ассоциации «Интеграция», которая помогает людям с инвалидностью, Ирина Фёдорова рассказала, что из-за экономического кризиса количество запросов и обращений сильно увеличилось и более острой стала ситуация с администрированием волонтёров.

«Наши основные проблемы: транспортная доставка волонтёров и согласование графиков. Для некоторых волонтёров не так давно сделали бесплатный проезд в общественном транспорте, но автоволонтёры вынуждены тратить свои деньги на бензин, становясь таким образом не только волонтёрами, но и жертвователями. Это сильно прореживает людей. Было бы неплохо, если бы в этом вопросе у нас была государственная поддержка».

Крупный бизнес

Управляющий по работе с фондами и государственными органами компании «Балтика» в регионе Сибирь Анастасия Малетина считает, что пандемия продемонстрировала, насколько хрупко наше благополучие и как важно объединить усилия для решения вызовов, с которыми мы все сталкиваемся сегодня. Предприятие давно помогает социальным предпринимателям, стараясь устанавливать долгосрочное партнёрство и ориентируясь на системные фонды, а сегодня выделяет гранты на поддержку общества и снижение последствий пандемии коронавируса.

«С 2018 года мы взаимодействуем с Фондом поддержки социальных проектов и за это время поддержали более 600 проектов. В числе проектов в Новосибирске — "Одежда, расширяющая возможности" для людей с ограниченными возможностями здоровья, создание рабочих мест для них. Сейчас "Балтика" в рамках социальной кампании "Несмотря на расстояние, остаёмся вместе", развёрнутой с марта, оказывает помощь пожилым людям, медикам, волонтёрским центрам. Так, для них мы приобрели более 500 тысяч СИЗ, выделили более 300 тысяч единиц безалкогольной продукции. В Новосибирске ещё до официальных распоряжений были усилены меры безопасности, и волонтёрам региона мы передали 12 тысяч масок, перчаток, дезинфекторы. 2200 бутылок воды и кваса были доставлены тем, кто был на карантине в новосибирских обсерваторах».

По мнению госпожи Малетиной, важна информационная открытость благотворительной помощи: благодаря СМИ и неравнодушным журналистам всё больше людей узнают о возможностях помочь другим, это позволяет делиться лучшими практиками и находить полезных партнёров. Отвечая на вопросы коллег, представитель «Балтики» рассказала, что в период эпидемии компания усилила поддержку, не только сохранив запланированные объёмы помощи, но и выделив дополнительные ресурсы.

Социальное направление – помощь детям, пожилым людям, незащищённым слоям населения – не оставляет без внимания РЖД, где также существуют проекты в сфере экологии, наставничества, безопасности на железной дороге. Начальник центра оценки и мониторинга персонала и молодёжной политики Западно-Сибирской железной дороги Анна Пилипенко перечислила наиболее крупные мероприятия, в которых участвует волонтёрский отряд, созданный в 2017 году (всего же таких мероприятий было более 200). Это акции «Спасибо», «Мы вместе», «Почёт», которые ориентированы на поддержку ветеранов и старшего поколения.

«Например, в марте мы организовали четыре горячих линии по территориальным управлениям в Новосибирске, Омске, Кузбассе и Алтайском крае, получив 1055 заявок».

Малый и средний бизнес

Президент ротари-клуба «Новосибирск», генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра» Пётр Смиренко рассказал, что большая часть представителей малого и среднего бизнеса сегодня занимается выживанием, обеспечением зарплатами своих сотрудников и сама нуждается в помощи.

«Несмотря на то что бизнес действительно сократил финансирование, меняются формы сотрудничества. Например, ресторан предлагает купить у него еду для врачей: он является и жертвователем, и адресатом. Так рождается двойная социальная помощь. Это позволяет присоединиться людям, которые раньше о благотворительности не задумывались. Главная роль благотворительных организаций и фондов – поддержать порыв людей и помочь им организоваться и направить усилия в нужное русло. Ротари-клуб – это бизнесмены, которые сами пытаются делать добро, но нам нужна организационная помощь».

По словам модератора встречи и ведущего «Коммерсантъ FM» Максима Митченкова, для многих это время стало кризисным, но кризис – это всегда и новые возможности, главное – не останавливаться и продолжать действовать.