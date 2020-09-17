Быстрее графика: с опережением почти на год в Кировском районе открылся Затулинский дисперсный парк

Вместо запланированных 15 месяцев рекреационную зону возвели за четыре

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Совместная работа жителей, депутатов Кировского района и строителей позволила ускорить появление в Кировском районе новой концептуальной зоны отдыха. Председатель горсовета Дмитрий Асанцев обозначил перспективы развития территории: органичной частью новой рекреационной зоны в будущем станет обновлённый бульвар на улице Петухова.

Затулинский парк открыт для жителей окрестных домов и гостей района. Но сами строители пока предпочитают называть такое открытие техническим. При готовности территории и объектов на 95 % некоторые мелкие запланированные работы ещё не выполнены до конца: на двух детских спортивно-игровых площадках не установлено оборудование. Как отчитался подрядчик, качели и другие элементы для малышей на пути в Новосибирск. После прибытия на его установку потребуется не больше двух недель. Игровые формы и тренажёры стоимостью 5,5 млн рублей – это дополнение к общему проекту благоустройства территории – о нём попросили сами кировчане.

«Все изменения, которые предлагали жители, были абсолютно логичны. А некоторые даже сделали процесс строительства проще и эффективней. У нас был полный контакт с людьми, что и позволило так приблизить дату сдачи объекта», – отметил представитель компании-подрядчика Денис Левин.

Но и без двух детских площадок масштаб завершённых строительных работ поистине впечатляет. Новые пешеходные и велодорожки с современным покрытием, площадки для воркаута и гимнастики, новая сцена и несколько мест для проведения общественных мероприятий. На территории парка заменили все фонари, установили систему безопасности и видеонаблюдения. Проложили новую систему водоотведения, обновили электрические сети.

Уникальность нового дисперсного парка ещё и в том, что в архитектурный замысел удалось органично вписать те предложения, которые высказывали жители по мере создания парка. Очень просили люди сохранить любимые деревья. Авторы проекта пошли навстречу горожанам. В проект было внесено больше десятка изменений, но ни одного лишнего дерева срублено не было. А когда разногласия всё же возникали, на помощь приходили местные депутаты Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области.

«Нужно было сносить аварийные деревья. Пришли возмущённые жители, стали задавать вопросы. Так вот подрядчик на два дня остановил стройку, а депутаты пошли разговаривать с жителями. И объяснили, почему это важно сделать. Или, например, архитекторы придумали дорожку, которая должна пройти через дубовую аллею. И возникла опасение, что при проведении работ могут пострадать корни. И совместными усилиями биологов, строителей, депутатов были внесены изменения в проект», — рассказала вице-мэр Новосибирска, руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.

Также удалось сохранить и места неформальных встреч, где жители микрорайона привыкли собираться, петь песни. Так возникли и были воплощены замыслы «бардовской поляны», мест для небольших общественных акций, встреч, открытых дискуссий.

Строительство дисперсного парка – один из давних депутатских наказов, подчеркнул председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. За его возведение отдали свои голоса более 25 тысяч жителей Кировского района. На протяжении нескольких лет депутаты горсовета вели работу по оформлению проекта, его улучшению, сбору пожеланий от жителей и донесению этих пожеланий до архитекторов, дизайнеров, художников и строителей.

«Очень много усилий команда депутатов Кировского района приложила для продвижения этого проекта. И, конечно, он не был бы осуществлён без всесторонней поддержки жителей района и исполнительной власти города Новосибирска. Это касается и проведения конкурсных процедур, и выделения бюджетных средств. У нас всё получилось! И таким путём нам надо идти дальше, чтобы подобные объекты появились и в других районах Новосибирска», – подчеркнул председатель горсовета Дмитрий Асанцев.

Созданный в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» Затулинский дисперсный парк — это, прежде всего, пример позитивного взаимодействия власти, общества и бизнеса, отметили депутаты. Когда взаимопонимание и умение выслушать другую сторону привело к тому, что объект был сдан задолго до назначенного срока. А также к реальной экономии средств, которая позволила внести в проект дополнительные объекты, изначально в нём не предполагавшиеся.

А перспективы нового парка просматриваются чётко: на ближайшие два года намечено завершение третьей очереди благоустройства. Предстоит высадить несколько десятков крупномерных деревьев, обустроить территории у кинотеатра «Рассвет» и городской поликлиники № 22. Но главная задача – связать новый парк с улицей Петухова в единую благоустроенную зону. Амбициозный план преображения микрорайона снова потребует объединения сил муниципалитета, жителей и депутатского корпуса.