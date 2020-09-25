Не откладывая на потом: депутаты горсовета нового созыва на первой же сессии обсудили отопление и пандемию

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Депутаты внесли в повестку сессии вопросы о начале отопительного сезона и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, Совет депутатов подготовит обращение к премьеру Михаилу Мишустину по ситуации с пенсионными надбавками для работников сельского хозяйства.

Из 50 избранных депутатов на сессии присутствовали 47. В начале сессии был заслушан отчёт городской избирательной комиссии о результатах выборов.

«В соответствии с решением Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии от 15 сентября 2020 года № 80/414 и на основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов в Совет депутатов города Новосибирска по одномандатным избирательным округам от 14 сентября 2020 выборы признаны состоявшимися и действительными», — доложила глава Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Тамара Краткая.

По результатам выборов в горсовете были сформированы три депутатских объединения: от партии «Единая Россия» — 27 депутатов, от КПРФ – 8, от ЛДПР – 5. Оставшиеся 10 мест занимают независимые депутаты и представители других партий, которым количество избранных депутатов не позволяет создать собственную фракцию.

После процедуры тайного голосования на должность председателя Совета депутатов города Новосибирска снова был избран Дмитрий Асанцев. Он значительно обогнал своих конкурентов: за него было отдано 39 голосов.

«Как избранный вновь председатель Совета депутатов я призвал коллег к конструктивной работе. И обратил внимание на главное: критика должна быть подтверждена соответствующим предложением, как эффективно решить проблему. Можно критиковать что угодно, но всегда должны быть предложены решения. Находясь в конкурентных условиях, депутаты просто вынуждены будут проявлять свою активность. Это нормальный процесс. Я надеюсь, нам удастся выстроить деловые позитивные отношения. А разногласия не выйдут за рамки морально-этических норм», — подчеркнул председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Заместителями председателя были избраны Антон Тыртышный, Николай Тямин и Евгений Яковенко. Также на сессии состоялось распределение депутатов по профильным комиссиям: самая жаркая борьба разгорелась за места в комиссиях по городскому хозяйству и по градостроительству. Число рабочих мест в них превысило число желающих принять участие в их работе.

После соблюдения всех формальностей депутаты сразу приступили к конструктивной работе. Так уже в повестку этой сессии были внесены дополнительные пункты: предложили заслушать отчёт муниципалитета о мерах, принимаемых в преддверии отопительного сезона. А также предложили обсудить меры, принимаемые в городе по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, на сессии было принято решение изменить структуру Совета депутатов. И создать ещё одну – десятую – профильную комиссию, задачей которой станет непосредственный контроль над органами местного самоуправления.

«Одной из главных функций Совета депутатов города Новосибирска является контроль за работой органов исполнительной власти. В частности, за работой мэрии и должностных лиц муниципалитета. Ранее эта функция была распределена между несколькими комиссиями. Задачей новой комиссии будет рассмотрение отчётов контрольно-счётной палаты, отчётов мэра перед его внесением на рассмотрение Совета депутатов, иные функции. Считаю, что такая комиссия нужна. Она совершенно точно будет востребована», — отметил Дмитрий Асанцев.

Также важным событием прошедшей сессии стала инициатива депутата Александра Мухарыцина: он призвал депутатов обратить внимание на категорию граждан, которые проработали в сельском хозяйстве 30 и более лет. При переезде из сельской местности в город они теряют честно заработанную ими надбавку к пенсии.

«Пенсионеры, приехавшие в город, теряют надбавку к пенсии порядка 25 %. То есть человек отработал 30 лет в сельском хозяйстве, заслужил эту пенсию, а при смене места жительства теряет её. Мы считаем, что это несправедливо», — отметил депутат Александр Мухарыцин.

Также депутат предложил обратиться к председателю правительства РФ по вопросу финансовой поддержки пенсионеров Новосибирска в связи с пандемией коронавируса. Учитывая высокую стоимость лекарств от нового вируса и в целом уязвимость пенсионеров перед этой инфекцией, было предложено выделить каждому пенсионеру финансовую помощь в размере не менее 1 МРОТ.

На сессии принято решение проработать эти вопросы в профильной комиссии и затем подготовить соответствующие обращения в правительство Российской Федерации к премьер-министру Михаилу Мишустину.

В завершение сессии депутаты заслушали отчёты вице-мэров Олега Клемешова и Валерия Шварцкоппа, которые рассказали про готовность города к отопительному сезону и о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.

В целом, по итогам первой сессии было заметно, что состав депутатского корпуса обновился. Об этом как об одной из главных особенностей 7-го созыва говорили и депутаты со стажем. Но в целом создалось впечатление, что новый созыв будет работоспособным.