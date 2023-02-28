Сотни блинов и «Ода колбасе» от «Сибагро»: как отметили Масленицу в Криводановке, знаменитой своим мясным производством

Фото: Густаво Зырянов

Криводановка — старейшее в Новосибирском районе и ближайшее к Новосибирску. Всего 13 км разделяет село от миллионного мегаполиса. О богатой истории сегодня напоминает только старинная церковь на въезде, а сам посёлок сейчас — это современный, многолюдный пригород, со своими устоявшими традициями. Тут принято широко и весело, всем миром, отмечать праздники. Каким было народное гуляние «Широкая Масленица», и как отмечали праздник главной мясной слободы района, расскажем в репортаже.26 февраля на площади около Дома культуры Криводановки начался праздник Масленицы — там собралось около тысячи человек, детей и взрослых. Отмечать торжества всем вместе — это славная традиция местного населения.

Звучала громкая музыка, работали киоски и аттракционы для детей. На сцене прошёл концерт — детские и взрослые ансамбли показали гостям мероприятия свои номера.

В воздухе пахло сладким: тут готовили сахарную вату, раздавали попкорн, продавали карамельные яблоки и угощали блинами. Это взяли на себя сотрудники местного Дома культуры — они стали главными распорядителями праздника. Но свой вклад стремился внести каждый. Так, активно раздавали блины сотрудники детского сада «Звёздочка», ресторана «Калина» и члены общества инвалидов.

Лариса Распаева, воспитатель дошкольного учреждения, говорит, что оно участвует в мероприятии впервые.

«Наши сотрудники, воспитатели и помощники пекли блины дома. Получилось больше 400 штук», — рассказала она.

Сначала блины продавали за символическую сумму, потом начали раздавать бесплатно. Вырученные деньги, уточнила Распаева, направят на нужды детского сада.

За свой труд организации получили благодарственные письма и подарки от компании «Сибагро», которая тоже не осталась в стороне, поскольку многие сотрудники компании живут в Криводановке.

Со сцены жителей поздравил глава сельсовета Дмитрий Лещенко. Он подчеркнул, что в селе ярко отмечают Масленицу каждый год.

«Меня берёт гордость за то, что у нас есть такие артисты и организаторы, а люди активно ходят на праздник. В нашем муниципалитете самый большой в Новосибирском районе Дом культуры. Это место притяжения для всех жителей, которые всегда активно включаются в подобные мероприятия. Это наша традиция — праздновать, так всем миром», — с гордостью отметил он.

Лещенко подчеркнул, что в последний год эту традицию поддерживает бизнес — в частности компания Сибагро, у которой на территории сельсовета два крупных актива — Кудряшовский свинокомплекс и Кудряшовский мясокомбинат.

«Как только компания появилась на нашей территории, сразу же начала помогать. Отремонтировали спортзал, проводят мероприятия на праздники. Очень гордимся таким предприятием в своём районе!», — заявил Дмитрий Лещенко.

Директор Кудряшовский мясокомбината Павел Лебедев пояснил, почему предприятию так важно не оставаться в стороне, а активно участвовать во всех общественных проектах:

«В селе проживают более 10 тысяч человек и многие семьи связаны с нашей компанией. Активно поддерживая местные традиции мы понимаем, что это важно для наших сотрудников, для их семей, для других жителей Криводановки. И, разумеется, очень приятно, что люди знают и любят нашу продукцию», — объяснил он.

Концертная программа завершились проводами зимы — по традиции на площади сожгли чучело, но на этом праздник не закончился. Организаторы припасли на финал шуточный конкурс с необычным названием «Ода колбасе». Участники со сцены в разных творческих формах рассказывали о своей любви к колбасе. А в награду получали бурные аплодисменты, веселье и вкусные призы — продукцию Сибагро.

В итоге, чтобы рассказать свою «Оду» выстроилась целая очередь. Единогласный приз зрительских симпатий получили «колбасные» частушки в исполнении местных жительниц!

«Я стихи с 16 лет пишу. О конкурсе узнала из объявления. Мне он пришёлся по душе – произведение получилось всего за 15 минут. Я из Кемерово недавно приехала, всего три недели назад, и вот попала на такое веселое мероприятие», — рассказывает одна из участниц Ольга Зыбина.

Были и участники, которые представляли работы близких. Одна из них — Алиса Медведева.

«У нас есть бабушка, которая живёт очень далеко. Я позвонила ей и рассказала о конкурсе. Ей хватило всего час на написание. Но сама она не смогла приехать, поэтому произведение за неё прочитала я», — пояснила она.

«Впечатления прекрасные! Настроение поднимается. Столько организации! А народа сколько — не дома сидят, а пришли повеселиться. Понравилось всё: и концерт, и как чучело сожгли, и игры», — делится впечатлениями одна из гостей Тамара Землянская.

Другая участница масленичных гуляний Марта Кузьминых с ней солидарна.

«Сегодня хоть и холодно, но всё так весело и забавно, что домой уходить не хочется. Концерт понравился больше всего и лазанье по столбу. Всегда интересно посмотреть, как другие выступают», — считает она.