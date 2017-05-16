Колонка фотографа и путешественника Олега Кугаева на Сиб.фм о том, как и зачем снимать природу и диких животных.

Где бы я ни работал — в сибирской ли тайге, в джунглях Индии или тропических лесах Австралии, мне всегда было интересно узнать, о чем думают животные, которых я снимаю. Что они хотят мне сказать?

Понять другое существо — это как слетать в космос и вернуться. Тут очень важно вернуться!

На самом деле, поведение животных сильно зависит от того места, где они обитают, и их отношение ко мне, как к фотографу, тоже бывает разным.

Вот, например, Индия. Рифовая цапля всем свои видом и поведением словно говорила мне:

— Ок, ты можешь побыть со мной рядом, но только держись на расстоянии не менее трёх метров, а то весь смысл моей рыбалки пропадает. Почему три метра? Ну, с учетом длины твоих рук, мне нужна фора на случай, если тебе взбредут в голову плохие мысли.

Совершенно другая ситуация в Австралии, хотя снимал я там тот же вид цапли.

— Снимаешь звёздное небо на засохшем озере? Понимаю, очень красиво! Я воспользуюсь твоим светом, и посмотрю, чего тут есть вкусного. А вообще бери свои причиндалы и фонарь, и айда на нормальное озеро. Оно тут недалеко, 500 метров по лесу.

Там те же звезды, но с лягушками.

А вот как это бывает с цаплями в России:

— Ты человек, я боюсь тебя, панически боюсь. Я буду облетать тебя за 100-200 метров. Вы убиваете ради забавы, и я передам этот страх своим детям.

Не всегда, но очень часто я ощущаю именно это: как будто на тебя вылили ведро недоверия, боли и страха. Вот стою, обтекаю и думаю — пока в России будет нормой самоутверждение за счет слабых, пока мы не научимся слушать и понимать, не получится у меня фотографии цапли. И проблема тут не только в охоте. Сегодня человеку не нужно охотиться ради выживания.

Сегодня охота — это спорт, развлечение, а значит, страсть, азарт, удовольствие.

Человек с ружьём приходит в лес выплеснуть эмоции, и, делая это, он зачастую убивает всё живое. Тоже самое можно сказать и о некоторых фотографах, способных ради красивого кадра залезть в гнездо, тем самым спугнув родителей, которые уже не вернутся к своим птенцам.

Для чего годятся такие фотографии? Только для надгробной плиты!

У многих из нас пропала не то что бы любовь, а уважение к природе. И я думаю, когда люди обретут его снова, то всё изменится, и в первую очередь — для нас самих. Потому как уважения будем достойны и мы. А когда в обществе царит уважение, то воровать становится стыдно, халтурить — зазорно, а отнимать жизнь ради игры — невозможно.