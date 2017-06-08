Не совсем Европа

Число задумывающихся о том, чтобы перебраться из России на ПМЖ в другие страны, по данным Левада-центра, всё увеличивается: в прошлом году хотел эмигрировать каждый пятый. Уезжает один из двадцати. Дизайнер Олег Тюрин написал для Сиб.фм авторскую колонку о своём опыте переселения.

Пару лет назад я бы крепко удивился, узнав, что буду жить в Чехии. Ещё я бы подумал, что после нескольких лет в Швеции и Германии это не мой уровень. Но когда речь зашла о переезде, я прагматично выбрал Прагу.

Доводы были простые: недорого, вкусно, красиво, удобно для путешествий.

8 миллионов туристов посетили Прагу в 2015 году

Ещё запомнились слова русского таксиста о том, что там «как дома», и если с первого раза нравится не всем, то на второй хочется остаться. Только остаться — это не селфи с трдлом на Карловом мосту. Это сложный и порой болезненный опыт освоения новой, далеко не сибирской реальности. О нём и расскажу.

До переезда мой набор чешских тегов был скуден: соцблок, «Шкода», пиво, Кафка, кротик. Назвать местный город кроме Праги я бы затруднился. Поэтому страну узнавал если не с чистого листа, то с едва начатого. Оказалось, что Чехия, конечно, Европа, но не совсем. И в этом отличии вся прелесть.

Если в Германии и Швеции остро ощущается чужбина, то в Праге по-домашнему уютно.

Порой кажется, что такой могла бы быть Россия, сложись её судьба чуть удачнее. Транспорт ходит по минутам, дороги хорошие и люди не привыкли хамить.

Вместе с этим на улицах грязновато, а на лицах и в архитектуре ещё читается непростой советский опыт. Несмотря на него (а может, благодаря ему) в Праге чувствуется жизнь: настоящая, простая, человеческая и совсем не похожая на прохладный социальный орднунг, с которым я познакомился в Германии.

На фоне #WelcomeRefugees Чехия — оплот европейской цивилизации. Арабские лица встречаются здесь настолько редко, что поездка в соседнюю Германию вызывает лёгкий шок. Однако местные настроены пессимистично: говорят, скоро захлестнёт и Чехию. В этом случае коса может найти на камень, потому что со стороны СНГ Прагу уже захлестнуло.

Соотечественники



1 января 1993 года образовалась современная Чехия после мирного разделения Чехословакии на две страны

Русский язык в Праге повсеместен: на афишах, в разговорах и на заборах. Прилетев из Новосибирска, я на время теряюсь: где я? Почему таксист говорит со мной по-русски, из магнитолы звучит «Машина времени», а на стене написано что-то про Путина?

Продавцы, парикмахеры, ветеринары, тренеры йоги — выходцы из СНГ. Водитель «Убера» может не знать чешского и английского, но, скорее всего, говорит по-русски. Больше всего украинцев, которые массово въехали после развала Союза, осели и подтянули остальных. Они тоже без проблем переходят на русский и, как правило, обходятся без геополитических претензий.

С одной стороны, это здорово помогает в быту: можно легко договориться с бухгалтером или объяснить проблему ветеринару. С другой, соотечественники не делают русскому языку рекламы. Если на весь трамвай гремит история о минувшей пьянке, это по-русски. Если кто-то обкладывает матом девушку в метро, это тоже по-русски. Если некто рвётся к кассе без очереди, есть смысл урезонить его по-русски. В общем, часто бывает, как у Толстого: «Позор и срам! — отвечал полковник. — Одного боишься — это встречаться с русскими за границей».

В связи с этим мне крайне сложно испытывать национальную гордость, а на вопросы типа «Where are you from?» я неизменно отвечаю: «From Siberia».

Уровень жизни

В Чехии настолько недорого, что теоретически здесь можно прожить на среднюю новосибирскую зарплату. В магазинах и кафе цены, как в Новосибирске, жильё чуть дороже, но тоже сравнимо. Обязательная медицинская страховка обошлась мне в 300 евро за год (против той же суммы в месяц в Германии). При этом качество и уровень того, что за те же деньги можно купить, почему-то заметно выше, чем в России. Общественным транспортом приятно пользоваться. На рынках местные, а не китайские продукты. В целом, я вижу, на что идут налоги, по тому, как хорошеет день за днём город.

3140 чешских крон составляет прожиточный минимум в Чешской Республике

Работу я не искал, но знаю, что вне сферы IT найти её сложно. Для приличной офисной позиции нужен серьёзный уровень чешского и месяц-другой поисков. При этом средняя зарплата будет в районе 60 тысяч рублей, чего, по местным меркам, для жизни хватает. Чтобы получать больше, многие делают «живостенский лист» (аналог ИП) и работают на себя по более высокой ставке. Мне как фрилансеру с клиентами из Европы и США в таком формате живётся вполне комфортно.

Общение

Русские из ранних переселенцев отмечают национальную бесцветность и амбивалентность чехов: говорят, такие и под Германию подстроятся, и под Советский Союз, и под США. Я с чехами общаюсь мало и ничего не могу о них сказать кроме того, что люди они поначалу закрытые, но всё же отзывчивые и приветливые, а ещё очень любят пиво, которое пьют помногу и при любом удобном случае, даже во время занятий спортом.

К моему большому облегчению, Прага — интернациональный хаб, в котором наплыв экспатов, как в Берлине лет пять назад.

К примеру, мой лендлорд — британец, учитель — японец, друзья — из Голландии, Аргентины, Греции.

Даже мой район считается «экспатским», и английская речь на улице встречается наравне с русской. Получается, что я живу в комфортном международном пузыре, и об интеграции в чешское общество речи не идёт. Впрочем, я к этому не особо стремлюсь, и сейчас станет ясно, почему.

Чешский язык

До переезда я бегло познакомился с чешским и легкомысленно решил, что он не станет проблемой. Все-таки четвёртый иностранный язык, тем более славянский. Но уже первый день в языковой школе стал шоком, переходящим в отрицание. Домашние задания были невыносимы: пару раз я даже кидал учебник в угол с намерением не прикасаться к нему снова. Тогда я впервые подумал, что ошибся в выборе страны: настолько сильным было неприятие местного языка.

Поначалу подкупает схожесть с русским, заметная даже в милых разночтениях:

pozor / внимание; ovoci / фрукты; čerstvý / свежий.

Чешская речь очень напоминает славянофильскую карикатуру: «Хорошилище грядёт по гульбищу из ристалища на позорище в мокроступах». Но сходство с русским мнимое и поверхностное. На деле чешский — один из сложнейших европейских языков. Семь падежей, склонение всего и вся, минимум иностранных слов, максимум исключений, диакритические знаки и нюансы произношения. Понимать его относительно легко, говорить — сложно, писать — ещё сложнее.

Пару месяцев я мучился, не в силах принять новый языковой опыт. А потом увидел в «Икее» табличку на двух языках: Ohleduplnost = Consideration. Этот момент изменил всё.

«Охледуплность» меня отрезвила и помогла признаться в том, что чешский я не выучу и учить не буду, потому что не хочу, потому что это не моё и моим не станет.

Тогда я отпустил, и мне сразу стало легко. Сейчас в Праге я вполне обхожусь английским, русским и Гугл-переводчиком. Подобно сотням экспатов, которые живут тут годами и по-чешски не говорят.



В Праге можно услышать идиш — еврейский язык германской группы, на котором в начале XX века говорили около 11 млн евреев по всему миру

По моей теории, чешский — почти идеальный иностранный язык для славянофила, но у западника вызывает тяжёлую аллергию. И чем сильнее симпатия к английскому, тем сложнее будет принять чешский. Если же языковой багаж ограничен русским, то чешский, скорее всего, будет в радость и не составит труда. В любом случае, каждому, кто думает переезжать в Чехию, я советую одно: получше узнать местный язык. Пройти пару уроков, ещё раз включить «Йожин с Бажин» и понять своё отношение к старославянскому.

Что дальше

«Ну, как там в Праге?» — спрашивают меня сибирские друзья. И я отвечаю, что отлично, что нравится почти всё, кроме чешского языка и переизбытка русских. Две солидных ложки дёгтя в большой бочке мёда — коротко о моём опыте переезда. В привычных поисках идеала я продолжаю задаваться вопросом: есть ли где-то в мире бочка беспримесного мёда? Ответа у меня нет, зато я знаю людей, которые, похоже, её нашли. Они живут на соседней улице.