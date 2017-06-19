О мой бот!

Корреспондент Сиб.фм разобрался, как оперативно связаться со специалистами Tele2, кто отвечает в Telegram и какие вопросы можно решить с помощью такой информационной поддержки.

Наступило лето, а ещё раньше лета в Новосибирске наступили комары. Естественно, возникает желание уехать подальше от этих маленьких обожателей людей. Это ещё называют летним отпуском. Но мне в этом году если и получится сбежать, то только в более комариные места — в таёжный посёлок в Иркутской области.

Именно там живут мои родственники, которых пора бы уже навестить.

Но где бы ни проходил отпуск, важна хорошая мобильная связь — в непривычных местах чаще случаются неожиданности и меньше возможностей справиться с ними самостоятельно. За такими размышлениями я решил узнать, что со связью и информационной поддержкой у Tele2. И оказывается, я, любитель Telegram, упустил тот факт, что у Tele2 с 2015 года есть поддержка через этот замечательный мессенджер.

Это здорово и очень удобно. Не нужно возиться с ещё одним приложением, тем более для управления тарифом и опциями есть USSD-команды.

А я ещё прочитал одну хорошую книгу о том, как правильно выстраивать сервис, и теперь, как обычно в таких случаях бывает, могу считать себя суперпрофи.

В общем, всё за то, чтобы проверить,

как эта telegram-поддержка работает.

3 км² составляет площадь посёлка Алексеевск Иркутской области

Что будем спрашивать

У меня есть два важных вопроса:

Есть ли в далёком сибирском посёлке мобильный интернет и какого качества (Tele2 там есть — знаю от родственников)? Можно ли переоформить симку на себя (а то так получилось, что мой номер до сих пор оформлен на другого человека)?



Посмотрим, как отреагирует поддержка на эти вопросы.

Обращаемся в поддержку через Telegram.

Ввожу в поиске Telegram Tele2 и сразу попадаю на аккаунт с ником Tele2_support. Пишу ему свой вопрос и получаю такой ответ.

Ну что ж, не проблема, переходим к Tele2_bot. Здесь перед тем, как начать переписку, просят ввести «START» или «НАЧАТЬ». Я не жадный, ввожу оба слова:

О, со мной не бездушные буквы разговаривать будут, а живой человек.

Отлично. Хотя, быть может, это всё же

очень хитрый бот.

Как поддержка Tele2 отвечает на вопросы в Telegram

Узнав номер телефона, Лиля извиняется за то, что вынуждена отключиться, и переводит меня на другого оператора. Так что мы так и не узнаем, человек ли это был или хитрый бот.

Но вскоре я узнаю действительно всё:

Очень полный ответ на все вопросы, которые вообще могут у меня возникнуть. Причём, заметьте, на поставленный вопрос и на некоторые другие ответ мне дали именно в чат, не отфутболивая смотреть карту покрытия на сайте. В общем, грустно мне только от того, что придраться не к чему и не поумничать. Что ж это получается, зря я книгу читал? Но у меня же есть второй вопрос.

Подводим итоги

Убедившись, что вопросов у меня больше нет, мне предлагают оценить сервис:

Естественно, ставлю все максимальные значения, ведь так и не нашёл, к чему придраться. Отвечают быстро, полно, по-человечески. Вот если бы хотя бы моё последнее сообщение оставили без внимания, было бы к чему, но нет.

Так что можно смело ехать в глушь, в тайгу, проблем со связью у меня не будет. Осталось только купить хорошее средство от комаров, а ещё лучше — скафандр. Если вдруг кто-то из ваших знакомых продаёт рабочий скафандр, обязательно свяжите его со мной.