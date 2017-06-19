О мой бот!
О хитрых ботах, интернете в глухих комариных местах и оперативных ответах поддержки 19 июня, 10:06
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Корреспондент Сиб.фм разобрался, как оперативно связаться со специалистами Tele2, кто отвечает в Telegram и какие вопросы можно решить с помощью такой информационной поддержки.
Наступило лето, а ещё раньше лета в Новосибирске наступили комары. Естественно, возникает желание уехать подальше от этих маленьких обожателей людей. Это ещё называют летним отпуском. Но мне в этом году если и получится сбежать, то только в более комариные места — в таёжный посёлок в Иркутской области.
Именно там живут мои родственники, которых пора бы уже навестить.
Но где бы ни проходил отпуск, важна хорошая мобильная связь — в непривычных местах чаще случаются неожиданности и меньше возможностей справиться с ними самостоятельно. За такими размышлениями я решил узнать, что со связью и информационной поддержкой у Tele2. И оказывается, я, любитель Telegram, упустил тот факт, что у Tele2 с 2015 года есть поддержка через этот замечательный мессенджер.
Это здорово и очень удобно. Не нужно возиться с ещё одним приложением, тем более для управления тарифом и опциями есть USSD-команды.
А я ещё прочитал одну хорошую книгу о том, как правильно выстраивать сервис, и теперь, как обычно в таких случаях бывает, могу считать себя суперпрофи.
В общем, всё за то, чтобы проверить,
как эта telegram-поддержка работает.
3 км² составляет площадь посёлка Алексеевск Иркутской области
Что будем спрашивать
У меня есть два важных вопроса:
- Есть ли в далёком сибирском посёлке мобильный интернет и какого качества (Tele2 там есть — знаю от родственников)?
- Можно ли переоформить симку на себя (а то так получилось, что мой номер до сих пор оформлен на другого человека)?
Посмотрим, как отреагирует поддержка на эти вопросы.
Обращаемся в поддержку через Telegram.
Ввожу в поиске Telegram Tele2 и сразу попадаю на аккаунт с ником Tele2_support. Пишу ему свой вопрос и получаю такой ответ.
Ну что ж, не проблема, переходим к Tele2_bot. Здесь перед тем, как начать переписку, просят ввести «START» или «НАЧАТЬ». Я не жадный, ввожу оба слова:
О, со мной не бездушные буквы разговаривать будут, а живой человек.
Отлично. Хотя, быть может, это всё же
очень хитрый бот.
Как поддержка Tele2 отвечает на вопросы в Telegram
Узнав номер телефона, Лиля извиняется за то, что вынуждена отключиться, и переводит меня на другого оператора. Так что мы так и не узнаем, человек ли это был или хитрый бот.
Но вскоре я узнаю действительно всё:
Очень полный ответ на все вопросы, которые вообще могут у меня возникнуть. Причём, заметьте, на поставленный вопрос и на некоторые другие ответ мне дали именно в чат, не отфутболивая смотреть карту покрытия на сайте. В общем, грустно мне только от того, что придраться не к чему и не поумничать. Что ж это получается, зря я книгу читал? Но у меня же есть второй вопрос.
Подводим итоги
Убедившись, что вопросов у меня больше нет, мне предлагают оценить сервис:
Естественно, ставлю все максимальные значения, ведь так и не нашёл, к чему придраться. Отвечают быстро, полно, по-человечески. Вот если бы хотя бы моё последнее сообщение оставили без внимания, было бы к чему, но нет.
Так что можно смело ехать в глушь, в тайгу, проблем со связью у меня не будет. Осталось только купить хорошее средство от комаров, а ещё лучше — скафандр. Если вдруг кто-то из ваших знакомых продаёт рабочий скафандр, обязательно свяжите его со мной.