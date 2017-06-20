Микрокредитование как IT-задача

Онлайн-кредитование овеяно множеством страшных мифов, но какие из них правдивы? Об этом рассказал в своей колонке для Сиб.фм Александр Артемов, генеральный директор компании «Смсфинанс», которая за шесть лет работы на рынке выдала займов на общую сумму более 8 млрд рублей.

Наша компания выдала первый онлайн-займ в 2012 году, и, надо сказать, для того времени это было серьёзным шагом. Мы увидели, что онлайн-кредитование — тот продукт, которого не хватает на рынке финансовых продуктов. Что даёт такой формат потребителю? Возможность отправить заявку дистанционно, сравнив с другими предложениями, быстро принять решение и в итоге получить деньги без необходимости физического присутствия. Такой услуги тогда не было.

Мы поняли, что под этот формат подойдут именно займы из категории «до зарплаты»: крупный заём требует более детального рассмотрения информации о клиенте. Так мы заняли эту нишу и на сегодня являемся в ней лидерами.

Об успешности нашей работы говорят цифры: с 2012 года через наш сервис люди получили кредиты на сумму 8 млрд рублей.

И это не предел: на текущий год мы поставили себе новую планку — добавить к этой сумме ещё 4 млрд рублей. Вместе с тем сфера микрокредитования окружена различными мифами, искажающими этот бизнес в глазах людей. Мифами абсолютно несостоятельными. Сейчас я попытаюсь их полностью развеять.

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Микрофинансовая организация может быть крупной

«Микро», вопреки распространённому заблуждению, означает всего лишь размер займа, а вовсе не масштаб самой финансовой компании. Сегодня в штате нашей организации трудятся более 250 специалистов, и это не предел: мы стремительно растём. В компании сформировалась особая корпоративная культура. Мы, как и многие компании, связанные с технологиями, используем гибкий подход в общении с сотрудниками, поиске бизнес-решений, мотивации и прочих вопросах. Мы располагаемся в Академгородке, в экологически чистой зоне, и у нас в основном молодой коллектив — это тоже характерно для IT-сферы.

Этот бизнес полностью прозрачен и легален

Действительно, в 2012 году ещё не было чёткой законодательной базы для микрофинансовых организаций, выдающих займы именно онлайн. Но на сегодня многие правовые вопросы решены. Можно сказать, что мы своей активностью, в том числе и в специализированных сообществах, доказали продуктивность нашего сегмента и, следовательно, острую необходимость создания соответствующей законодательной базы.

Так вот, с 1 марта 2017 года вступил в силу закон: организации, желающие выдавать займы онлайн, должны соответствовать перечню параметров — это и размер компании, и величина собственного капитала, и другие серьёзные требования.

Я как эксперт в этой области могу утверждать, что этим требованиям соответствует две-три компании, работающих сегодня на рынке. И мы — одна из них.

Для клиента мы не последний шанс, а первый

Наши клиенты — это разные люди со всей России, поскольку онлайн-формат позволяет не делать привязку к географии. Возраст клиента тоже различный — в основном это люди 30-35 лет. Существует распространённый миф, что к нам обращаются те, кому уже везде отказали. В том смысле, что онлайн-кредитование — это последнее место, куда идут люди за деньгами. Последняя надежда. Дальше — только чёрные кредиторы «со столба». Но наша статистика говорит об обратном. Прежде всего к нам обращаются люди, которые высоко ценят своё время. А связано это может быть с самыми разными ситуациями.

Например, застала человека зубная боль, а зарплата через неделю. И он обращается к нам.



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В банках зачастую отсутствует подобный финансовый продукт: обычно сумма займа начинается с 10 тысяч и выше. Другое преимущество онлайн-займа — возможность быстро проверить, состоится ли сделка. Ещё раз подчёркиваю: для многих клиентов важна именно скорость получения услуги, а её стоимость отодвигается на второй план. Клиентов с такими запросами становится всё больше и больше.

У нас множество интересных IT-задач

Технологически наши сервисы и решения, если сравнивать их с обычным банком, более продвинуты. Поскольку мы всегда взаимодействуем с клиентом дистанционно. Первая точка контакта — это заявка, поступающая с веб-сайта или приложения, или звонок в колл-центр. Следующий этап — оценка и принятие решения: будем ли мы выдавать заём этому клиенту. На таком этапе вступают в работу наши внутренние сервисы собственной разработки. Мы пытаемся найти и проанализировать максимально большой объём доступной в интернете информации о клиенте.

Big Data, машинное обучение, сложные статистические алгоритмы и так далее — это всё про нас.



В качестве определяющих характеристик для Big Data традиционно выделяют «три V»: объём (volume), скорость (velocity) и многообразие (variety)

Последний этап — выдача денег, которая тоже происходит дистанционно. Мы даём клиенту возможность выбрать самый удобный для него вариант: банковские карты, электронные кошельки, платёжные системы. Это порождает десятки интеграционных проектов. Плюс к этому мы также имеем важное и широкое направление работы по взаимодействию с клиентами: личные кабинеты, нотификация в мобильных приложениях, e-mail, большой штат операторов колл-центра, доступных 24/7 и всегда способных дать исчерпывающую информацию.

Вот что представляет собой онлайн-кредитование с технологической точки зрения. А теперь представьте, сколько IT-задач мы решаем ежедневно, чтобы наш процесс работы был практически неощутим и максимально удобен для клиента.

Мы используем передовые технологии во благо

Главная наша проблема — мошенники. Мы никогда не встречаемся с клиентами очно, что, естественно, усложняет процесс принятия решения. А это означает повышенные риски. Именно для снижения подобных рисков мы внедряем в работу новейшие технологии и решения.

Но наши IT-задачи состоят не только в этом. Нам надо принимать во внимание и конкуренцию внутри рынка. Сейчас можно смело сказать, что в ближайшее время именно в применении технологий мы и будем соревноваться. Наша задача — сделать передовой продукт, который будет удобнее и функциональнее, чем у конкурентов. Поэтому перед нашими разработчиками стоит как серьёзный вызов, так и возможность создавать именно передовой продукт.

Можно сказать, что мы находимся в постоянном поиске новейших технологий и решений.

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А также в поиске и самих разработчиков, и это, хочу заверить, хороший шанс для профессионала: в нашей компании они могут вырасти за короткий срок в специалистов мирового уровня. Мы привлекаем как состоявшихся, так и молодых специалистов. Разработчики для нас — тот человеческий ресурс, с помощью которого мы собираемся конкурировать на рынке. А конкуренция — это всегда благо: для специалистов — возможность прокачать свои знания и умения на сложных и интересных задачах и состояться в профессии. Для клиентов — возможность получить более качественные, дешёвые и разнообразные услуги.

У микрофинансовых организаций есть будущее

По крайней мере у нас будущее есть точно, и мы его видим. Мы успешно освоили нишу онлайн-займов и обладаем сейчас «предбанковским» статусом. В дальнейшем нас ждёт развитие линейки продуктов (возможно, это будут кредитные карты, автозаймы, страховые продукты) и предоставление более дешёвых займов за счёт снижения рисков. Плюс к этому мы думаем о создании партнёрских программ с компаниями, продающими свои услуги и товары. Это могут быть любые услуги, пока не предоставляющиеся онлайн, при выборе которых возможно дистанционное заключение сделки. А это, в свою очередь, порождает множество новых интересных и сложных IT-задач, при решении которых необходимо применение самых передовых технологий.