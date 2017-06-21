Осмелевший заместитель

По центру Новокузнецка свободно разгуливает непримиримая оппозиция, а миллиардер Усманов вдохновляется для записи своих видеообращений выступлениями кузбасского предпринимателя-единоросса. В кемеровских маршрутках шепчутся, что регион перешёл под управление из Москвы. Что из этого правда, а что нет, человеку, не знакомому с Кузбассом, догадаться непросто.

«Кузбасс снова в центре событий новой эры Российской Федерации, и мы с вами снова производим на свет лидера по уровню влияния и авторитету не меньше, чем когда-то был Аман Гумирович», — такие слова о кузбассовце Олеге Мальцеве написал на днях в своём блоге известный российский политтехнолог Олег Матвейчев.

Имя Олега Мальцева получило определённую известность, когда он выступил с предложением отправить в отставку действующего губернатора Амана Тулеева. Свою идею Мальцев изложил в программе «Кузбасс 2020», опубликованной новокузнецким новостным ресурсом. Будь предприниматель Мальцев заядлым оппозиционером — его предложение никого не удивило бы. Разве что показался бы странным сам факт его публикации.

В Кузбассе нет СМИ, которые позволяли бы себе прямо выступать против партии власти или губернатора.



Мыло с запахом хрустящего рубля: самые безумные идеи кемеровского губернатора Амана Тулеева

Однако Олег Мальцев — член «Единой России» с 2008 года. И тем удивительнее, что в кузбасском «ЕдРе» просто игнорируют его выпады. Областное руководство «Единой России» ни словом ни взглядом не проявило своей позиции. Поощрённый молчанием кураторов Мальцев уже опубликовал несколько программных статей, в которых прямо предлагает себя на роль главного человека в Кузбассе.

Можно было бы подумать, что гуру политтехнологии Матвейчев действительно нашёл бриллиант в угольной пыли и продвигает перспективного, одобренного «Единой Россией» кандидата на смену Аману Тулееву. Но, судя по стилистике и уровню заявленных амбиций, текст, опубликованный в блоге Матвейчева, писал всё тот же Олег Мальцев. (Чего только стоит упоминание Алишера Усманова в качестве верного ученика «будущего губернатора Кузбасса»).

Надо при этом добавить, что абсолютному большинству населения Кемеровской области не знакомы ни Мальцев, ни Матвейчев.

Через неделю после выступления Мальцева в одной из социальных сетей появилась группа, агитирующая за выдвижение мэра Кемерова Ильи Середюка на пост губернатора. В группе даже содержалась ссылка на петицию в адрес президента Путина: кемеровчанам и всем кузбассовцам предлагалось подписаться под просьбой к главе государства — одобрить кандидатуру кемеровского мэра на предстоящих губернаторских выборах.

Группа быстро оказалась в центре внимания политизированных телеграм-каналов и была удалена.

Однако пользователи успели выяснить, что её создатель — хороший знакомый мэра Середюка. В сети даже нашлось их парное селфи.

Сейчас высказываются предположения, что группу готовили как инструмент агитации, но открыли к ней доступ слишком рано. Чтобы понимать щекотливость ситуации, нужно учесть важное обстоятельство: Илья Середюк был выдвинут на пост мэра областного центра Аманом Тулеевым. Он получил своё нынешнее место благодаря поддержке того человека, из-под которого сейчас в Кузбассе пытаются выдернуть губернаторское кресло.

20 лет находится (находился?) на посту губернатора Амангельды Молдагазыевич Тулеев, с 1 июля 1997 года

Фоном к этому информационному бурлению выступает затянувшийся отпуск Амана Тулеева. Сначала кузбасский губернатор взял отпуск на 10 дней, а потом продлил его. Это породило лавину слухов, один другого невероятнее. Если раньше в таких случаях в публичном поле появлялась «команда Тулеева» (заместители губернатора) с более или менее убедительными опровержениями, то теперь со стороны временно обезглавленной областной администрации, наоборот, в СМИ поступают всё новые порции противоречивых информационных сливов.

В первую очередь ситуация обязана своим существованием и своей фантасмагоричностью Алексею Зеленину — руководителю аппарата администрации Кемеровской области и заместителю губернатора Амана Тулеева. В условиях строгой вертикали власти, которая была построена в Кузбассе ещё полтора десятилетия назад, нижестоящие чины не привыкли проявлять активность без отмашки сверху. И так как Зеленин атаку на своего шефа предпочёл не заметить, ниже по вертикали приняли это как знак одобрения и тоже не выступили против. В результате получилось, что активный единоросс при молчаливом одобрении всех руководителей «Единой России» в регионе открыто предлагает сместить с губернаторского поста человека, которого эти же самые единороссы все годы существования партии называли своим кузбасским лидером.

Фактически в глазах общественности такой медийный расклад выглядит как «команда Тулеева против Тулеева».



«Политическое лидерство: региональная специфика и механизмы реализации» — тема диссертации доктора политических наук Амана Тулеева

И главный козырь в раскладе — одобрительная позиция Зеленина. Именно от него могло и должно было исходить требование немедленного исключения еретика Мальцева из рядов партии. Очевидно, что такого требования либо не было вообще, либо оно было проигнорировано кузбасскими единороссами. Во второй вариант верится мало, учитывая особые традиции властной субординации в Кузбассе.

Тот же Зеленин, в обязанности которого входит контроль политической стабильности в регионе, не проявил никакого интереса к явному и демонстративному самоуправству городских властей Новокузнецка, самого большого города Кузбасса. Там мэр разрешил сторонникам Навального устроить 12 июня митинг против главы российского правительства и лидера «Единой России» — в центре города, на виду здания мэрии. Мотивы мэра понять сложно, но в Кемеровской области решения о согласовании акций оппозиции всегда исходят из регионального центра.

Видимо, в этот раз решения просто не было.

Наконец, с конца мая в кузбасские интернет-СМИ регулярно вбрасываются информационные поводы со ссылкой на некий анонимный, но чрезвычайно осведомлённый источник в областной администрации. Первыми такие новости появляются на одном из новостных сайтов и в анонимном телеграм-канале, который многие также связывают с работой этого сайта. Именно там кузбассовцы впервые прочли о том, что губернатор Тулеев уехал в Германию на лечение, что он продлил отпуск, что его поездку оплачивал крупный местный бизнесмен. На основе этих вбросов по области даже пошли слухи, что глава региона давно умер, а Кузбассом тайно правит назначенец из Москвы. По многим косвенным признакам, «анонимный источник» — это кто-то из заместителей губернатора Тулеева.

И слухи, только уже в среде журналистов, а не обывателей, указывают на Алексея Зеленина.

Рассуждать о каких-либо личных интересах Алексея Зеленина в этом случае сложно. Как уже сказано выше, от комментариев происходящего он воздерживается, а сам губернаторских амбиций никогда не проявлял. Да и то, что фактическое предательство им интересов своего шефа просто кем-то оплачено, утверждать нет оснований. Более вероятным представляется вариант, что поведение Зеленина — часть стратегии местных элит по смене первого лица области. А эксцентричный Мальцев, сливы в СМИ и разрешённый в центре Новокузнецка митинг сторонников Навального — просто пробные камни, брошенные в стареющего политического льва.