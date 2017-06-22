Кощей Продолжительный

СМИ, политики и широкие народные массы несколько дней обсуждают гипотетическую отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Бывший кемеровский журналист Юрий Юдин в авторской колонке для Сиб.фм — о Тулееве и его эпохе.

Кемеровский губернатор Аман Тулеев, кажется, наконец уходит.

Слова «кончается целая эпоха» — привычная пошлость. Но в данном случае уместная и справедливая. Потому что Тулеев правил дольше, чем существует вся новая Россия.

Если считать только его непрерывный губернаторский стаж, 1 июля исполнится ровно двадцать лет. Но Тулеев впервые возглавил Кузбасс ещё в конце 1989 года, на волне знаменитых шахтёрских забастовок.

Правда, во время ГКЧП он имел неосторожность поддержать путчистов, и в Кузбасс назначили другого губернатора — Кислюка. Однако Кислюк был непопулярен, а Тулеев по-прежнему возглавлял местный парламент. В области началось двоевластие. Тогда Тулеева забрали в Москву: придумали специально для него пост министра по делам СНГ. Но дела в области лучше не стали, и в 1997 году федеральные власти сделали рокировочку. Кислюк отправился в столицу, Тулеев вернулся в Кузбасс.

В общем, получается что-то сказочное. Без малого тридцать лет и три года.



«Политическое лидерство: региональная специфика и механизмы реализации» — тема диссертации доктора политических наук Амана Тулеева

По стилю правления Аман Тулеев был обыкновенный восточный сатрап. В русском языке это слово почему-то имеет неприятные коннотации. На самом деле сатрап — это просто наместник, так назывался глава провинции в Древней Персии. А Древняя Персия была могучей и цветущей империей.

Восточный колорит сказывается уже в том, что на губернаторских выборах Тулеев неизменно набирал свыше 90 % голосов. Согласитесь, что это характерно для Азии и как-то непривычно для Европы.

Впрочем, в России сатрапов такого типа было немало: Шаймиев в Татарстане, Рахимов в Башкирии, Илюмжинов в Калмыкии, ещё несколько правителей кавказских республик. Но по политическому долголетию кузбасский губернатор далеко их превзошёл.

Дело в том, что Аман Тулеев отлично соответствовал архетипу Кощея Бессмертного, очень важному для России. К этому же образцу тяготели три самых популярных наших правителя: Иван Грозный, Пётр Великий и Иосиф Ужасный.

Тут мне придётся напомнить, что такое сказочный Кощей.

Это царь и чародей. Царство его — подземное. На пути к нему нужно износить железные сапоги и изгрызть три железных хлеба. Жилище Кощея — замок, дворец или терем, набитый несметными богатствами.

Постоянные спутники Кощея — кони и коты. Он и сам может оборачиваться котом или вороном, а также представать долговязым старцем или злобным карликом.

Пушкин изображает его скупцом («Там царь Кащей над златом чахнет»). Мандельштам подчёркивает в его образе теллурическое начало («Камни трогает клещами, щиплет золото гвоздей»).

Кощей — могучий чародей, но сила его не беспредельна. С ним может совладать его пленница, прекрасная девица, ввергнув его в тюрьму. И вообще с женским полом у подобных героев отношения сложные. Но это заметнее в сказках о западном аналоге Кощея — графе по прозвищу Синяя Борода.

Кощей может обратить всё живое в камень или спасти героя сказки от трёх смертей. Но его могущество не распространяется на собственную смерть. На острове Буяне стоит дуб. На дубу — сундук, в сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, в яйце — игла. Иглу нужно сломать, и тогда Кощею придёт конец.

В некоторых вариантах сказки вместо иглы фигурирует раскалённый уголёк.

Кощей сохранил черты умирающего и воскресающего бога плодородия, но превратился в бога смерти и подземного царства. Такой же путь проделал, например, египетский бог Осирис.

Дальние родственники Кощея — нордический кузнец Вёлунд, от которого происходит булгаковский Воланд. А также чародей Мерлин и доктор Фауст. Все эти умники искали бессмертия и отличались непростыми отношениями с женским полом.



В ноябре 2015 года Аман Тулеев предложил выдавать чиновникам мыло с запахом «хрустящего рубля», чтобы они вспоминали о сборе налогов в душе

Все эти мотивы можно проследить и в житии Амана Тулеева.

Подземное царство Кощея — прообраз угольного и металлургического Кузбасса. Сам Аман Тулеев был когда-то железнодорожником. Но с той поры изгрыз немало железных хлебов и износил немало железных башмаков.

Между прочим, в фольклоре шорцев есть очень похожий на Кощея образ: Горный Хозяин. А Тулеев как раз и начинал свою карьеру в Горной Шории, на станции Мундыбаш.

В Кемеровском краеведческом музее уже лет пятнадцать работает постоянная экспозиция подарков губернатору. Я в свое время описывал её экспонаты. Приведу короткую выдержку:

Две сабли — подарки из Ингушетии и Дагестана;

Два кортика — от подводной лодки «Кузбасс» и Кемеровского водоканала (мерещится слесарь-водопроводчик в парадной форме и с кортиком);

Два меча и одна сабля из Златоуста;

Топор боевой, тоже из Златоуста, работы кузнеца Кузнецова;

Пейзаж «Осень на реке Незнайке», живописец Валюшок;

Две композиции каслинского чугунного литья: «Георгий-победоносец» и «Кабан, затравленный собаками»;

Две катаны, большая и малая (это тоже мечи, но японские);

Ритуальный нож для харакири;

Кусок рельса, никелированный;

Три лошадки из Пакистана, золочёные;

Туеса берестяные, три;

Три магнитофона, три медальона, куртки замшевые три... (Виноват, это из другой описи, из квартиры Антона Семёновича Шпака, нечаянно затесалось);

Халат золотого шитья от жителей города Бухары;

Коврик с надписью «Я верила и верю в вас!!!», ручной работы, из Беловского района.

Список движимого имущества, не поместившегося в экспозицию: табун из пятнадцати лошадей, пристроенных в коневодческие хозяйства; две юрты, определённые в музеи и заповедники; а также небольшая звезда в созвездии Тельца, гуляющая пока на свободе.

Это к вопросу о пристрастии Кощея к коням.

Что же касается женского пола, тут тоже всё непросто. Супруга губернатора, первая леди, никогда на публике не показывалась. Жители Кузбасса даже не знают её в лицо.

Верные соратницы губернатора, которым он помогал избраться в Государственную Думу, почему-то вскоре с ним ссорились и подвергались ритуальным проклятьям. Я помню по крайней мере три таких случая.

Кузбасские селекционеры назвали в честь Амана Тулеева новый сорт пшеницы и новый сорт помидоров. В магазинах продавалось «Губернаторское» молоко.

Ну как же не бог плодородия. Конечно, бог плодородия.

Очень любил Аман Тулеев вступать в переговоры с террористами. Однажды даже предложил себя в заложники. Безусловно, для этого требовалась личная храбрость. Но когда такие деяния превращаются в привычку, за ними можно разглядеть уже влечение к смерти.

15 фильмов с Кощеем вышло на экраны с 1944 года

Совершались на Тулеева и покушения. Но они почему-то всякий раз отдавали фарсом. Например, однажды некий Тихонов, брат знаменитого биатлониста и сам биатлонист, якобы пытался Тулеева отравить. Почему биатлонист решил прибегнуть к яду, а не воспользовался огнестрельным оружием — это в мой ум никак не помещается. А ещё удивительней, что губернатор отравителя простил, и уголовное дело вскоре прекратили. Чудеса делаются на свете, просто никакого правдоподобия. Ну, и так далее. Можно порассуждать ещё о магии кузбасских выборов. О волшебном красноречии Тулеева, в самом народном вкусе. Но, кажется, и без того достаточно.



Напоследок упомянем только дуб, на котором находится смерть Кощея. Дуб этот — русский вариант Древа Жизни и Смерти. В этой связи можно вспомнить дуб Андрея Болконского, который выглядит безнадёжно мёртвым, но внезапно зеленеет. «Нет, жизнь не кончена в тридцать один год».

Правда, в Сибири дубы не растут. Но кузбасский губернатор каждую новогоднюю ночь приветствовал телезрителей, стоя под ёлкой.

Многие, кстати, слушали его охотнее, чем президента. Вдруг что-нибудь ляпнет.

А новогодняя ёлка — это ещё один вариант Древа Жизни, который мы позаимствовали у немцев. Во времена моей молодости говорили: «Ты что, с ёлки упал?» Сейчас выражаются энергичней: «Ты что, с дуба рухнул?»

Но назвать моего героя бессмертным я всё же никак не могу.

Дело в том, что его долголетнее правление не было успешным. Ни по каким параметрам.

Аман Тулеев придерживался патриархального стиля правления. И слава о его мудрой социальной политике разнеслась во все концы нашего отечества.

Вот только население Кузбасса в его правление изрядно уменьшилось: на триста тысяч с 1990 года, то есть на 10 %. Нет, со смертностью и рождаемостью всё было не хуже, чем в других регионах.

Но подданные мудрого сатрапа почему-то при первой возможности старались из сатрапии уехать.

Придя к власти, Тулеев обещал реформировать угольную отрасль. Сделать её максимально безопасной. Вспомнить советский опыт и внедрить на шахтах гидродобычу.

Но как-то быстро выяснилось, что гидродобыча — дело невыгодное. И на кузбасских шахтах в правление Тулеева случились самые крупные катастрофы со времён войны. С десятками и сотнями человеческих жертв.

А самой показательной была катастрофа 2010 года на шахте «Распадская». Крупнейшей шахте России, гордости ещё советского углепрома.

Именно в правление Тулеева был закрыт другой гигант советской индустрии — легендарный КМК. Говорят, комбинат был старым и не подлежал реконструкции. Но Магнитка, его ровесница, и до сих пор прекрасно работает.

Кузбасс во всё время правления Тулеева оставался дотационным регионом. Хотя справедливо считается одним из самых развитых регионов России.



91 человек погиб в результате взрывов метана на шахте «Распадская» в ночь с 8 на 9 мая 2010 года

В культурном отношении Кузбасс постепенно превращался в безнадёжную провинцию. И даже виды спорта здесь культивировались какие-то маргинальные. Если хоккей, то с мячом. Если бокс, то тайский. Если плавание, то в ластах.

Помнится, на самых первых своих выборах железнодорожник Тулеев выступил с идеей построить в Кемерове метро. Дескать, в окрестностях города много старых горных выработок. Мы их укрепим и пустим по ним скоростной трамвай. Получится лёгкое метро.

Дело кончилось тем, что губернатор построил в городе детскую железную дорогу.

Из афоризмов Амана Тулеева:

«Когда я был стрелочником, думал: какой дурак начальник станции. Потом сам стал начальником станции».

В зайце — утка, в утке — яйцо, в яйце — уголёк. Но и уголёк уже не жжёт. Даже знаменитое красноречие как-то выдохлось.