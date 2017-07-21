По самое запрещено

Управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу 20 июля провело семинар для региональных СМИ по вопросу злоупотребления свободой массовой информации. Сотрудники Сиб.фм не могли пропустить мероприятие с такой интригующей темой, приняли участие в работе семинара и выяснили, как этой свободой злоупотреблять.

Семинар собрал десятка полтора самых ответственных представителей новосибирских СМИ, наиболее, как видно, озабоченных отношениями с Роскомнадзором.

На семинаре действительно рассказали

немного интересного и полезного.



В 2008 году появился Роскомнадзор в современном виде

Очень порадовало, что подготовленные презентации, которые, кстати, можно скачать с сайтов региональных отделений РКН, включали в себя конкретные примеры, — удерживаться от злоупотреблений будет гораздо легче, чем раньше. Хотя и примеры в некоторых случаях вызывали вопросы присутствующих.

С работниками медиа разговаривали три представителя госструктуры: заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по СФО Николай Макаренко, главный специалист-эксперт отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций Антон Лелетко и начальник этого отдела Ксения Дубинина.

Приветственное слово произнёс Николай Макаренко, упомянув, что «кто-то забывает об этом разговоре», имея в виду такие вот семинары.

Презентации показывал Антон Лелетко, трогательно запинаясь каждый раз,

когда надо было сказать или описать

что-нибудь нецензурное и запрещённое.

Ксения Дубинина же по большей части молчала, включившись в работу семинара в конце: Лелетко отвечал на вопросы представителей СМИ только после положительного кивка или отрицательного покачивания её головы.

В начале семинара Николай Макаренко напомнил, что телерадиовещательным компаниям надо вовремя приносить дубликаты их программ, а бумажным СМИ – их продукцию в Роскомнадзор, чтобы не было ни замечаний об их отсутствии, ни штрафов за это же. Но это была, так сказать, разминка. Далее последовали две основные темы собрания – злоупотребление свободой массовой информации и защита детей от этой злой массовой информации, которая может их подтолкнуть к ухудшению социального поведения и ко всевозможным неприятным последствиям.

Освещая тему пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, на слайде нам показали целующихся девушек. Две пары.

Кажется, смотреть на любящих друг друга мужчин, попросту говоря – геев, в Роскомнадзоре не любят.

Какая-то дискриминация по половому признаку получается.

Отдельно шёл разговор про самоубийства. Точнее – про способы их описания. Допустимой формулировкой Роскомнадзор считает «По одной из версий…» Без версий – нельзя. Выпрыгивать, завязывать петли, есть монтажную пену – тоже нельзя. А вот «перекреститься и броситься под поезд между вагонами» Анне Карениной ещё можно.

Хотя в вопросе описания таких ужасных вещей «нельзя противостоять наказанию,

можно только успеть попросить прощения».

Есть, оказывается, и другая тонкость в вопросе с наложением на себя рук. Допустим, Льву Николаевичу или Гюставу Ивановичу своих героинь можно довести до ручки посредством мышьяка и поезда – в силу статуса классиков, давности лет и культурного значения. А вот современному писателю и художнику – это ещё бабушка надвое сказала. Например, у актёра и режиссёра Олега Жуковского была когда-то идея театрального перформанса: три чеховские сестры таки отправляются на поезде в Москву, а им под колёса бросается Анна Каренина. Хорошо, что руководство детской железной дороги в Заельцовском парке ужаснулось и не позволило.

А то как бы про это было писать театральным критикам, не упоминая суицида?

15,4 на 100 тысяч населения составляло количество самоубийств в России в апреле 2016 года

Сейчас за непосредственный рассказ, как свести счёты с жизнью, вас точно оштрафуют, не сомневайтесь – у РКН есть система автоматического сбора и анализа контента в интернет-СМИ. Эта система выявляет признаки нарушения и отправляет контент оператору, который и принимает решение, стоит ли вас наказать по закону и сколько это стоит.

Не обошлось и без толики экстремизма на семинаре. Новосибирские медиа поинтересовались историей картины Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия» [запрещена в Российской федерации], которую признали экстремистским материалом решением Октябрьского районного суда Новосибирска 29 января 2016 года. Внесли же её репродукцию [запрещена в Российской Федерации] в список запрещённых только 14 апреля 2016 под номером 3381.

Отдельно обговорили, можно ли «замылить» эти плохие надписи вокруг изображения России.

Нельзя.

«Великая прекрасная Россия» [запрещена в Российской Федерации] запрещена полностью, каждая её часть запрещена – все мазки пропагандируют национальную ненависть, запрещённую в Российской Федерации.

Логике нельзя не удивиться: всё творчество художника Васи Ложкина, в миру Алексея Куделина, проходит по ведомству сатиры, доносящей до зрителя смысл «от противного». Так и в этой – выдающейся, без шуток! – работе пародируется пещерное мировоззрение националиста. Но такие эстетические тонкости, понятно, Роскомнадзору далеки.

Одни слушали внимательно, другие даже записывали. Были и те, кто листал ленту новостей в смартфоне, и те, чья рука не отрывалась практически от лица, закрывая неконтролируемую улыбку.

Ксения Дубинина почистила от грязи

корешок своей записной книжки.

Были и выкрики с места во время выступления главного специалиста-эксперта: главный редактор Сиб.фм, считающий себя знатоком изобразительного искусства [Уж извините! — прим. Сергея Самойленко], возмущался тем, что представленная в презентации карикатура из журнала «Шарли Эбдо», приведённая в качестве «плохого» примера в части оскорбления чувства верующих, по его мнению, не оскорбительна, а совсем наоборот. Плачущий пророк с табличкой Je suis Charlie и текстом «Всё прощено», доказывал он, может быть признана оскорбительной только в силу особо извращённой логики, признающей жертв виновными.



В группе Роскомнадзора ВКонтакте есть обсуждение «РосКомОтвет», где можно задать вопрос госструктуре и, наверное, получить ответ

Зато хорошие новости пришли с фронта борьбы с нецензурной лексикой: все слова на четыре пресловутых буквы можно воспроизводить, указав первую букву и некоторое количество точек, не позволяющих с уверенностью эти слова прочитать. Но вот – не очень хорошие новости — если эти слова звучат в аудио или видеозаписях, то их придётся запикивать. И – что совсем огорчительно – сейчас будет невозможно не то что встроить в текст ролик с «Ютьюба» или ещё с какого ресурса с оной лексикой, но просто поставить на него ссылку. То есть мы, к примеру, ссылку на новую песню Бориса Гребенщикова «Время нае……» [напиться до состояния риз – прим. Сиб.фм] уже не сможем разместить: ищите, пожалуйста, сами.

После окончания презентаций некоторые присутствующие предпочли покинуть помещение. Остальные оживились: началось время вопросов.

Первыми вопросы задавали коллеги-журналисты, подключённые ко всему этому действу по конференц-связи.

Их вопросы были в основном

не совсем по существу, не по существу,

по существу, но не по адресу,

сложные и риторические.

Пару раз мы все дружно (даже сотрудники РКН) посмеялись. Представителей СМИ в Новосибирске несколько раз просили подождать.

Дождались.

Выяснили, что карикатура «Шарли Эбдо» была запрещена не из-за карикатуры в «Шарли Эбдо»,

а, так сказать, по совокупности.

Как заметили сотрудники Роскомнадзора, вопрос это философский и выходящий далеко за рамки семинара. Но успокоили: классические карикатуры Жака Эйфеля на религиозную тему можно публиковать, ибо они не внесены в реестр запрещённых материалов.

Много говорили про «тонкую грань» в журналистике и зависимость от контекста, причём в любой теме: наркотики, азартные игры, однополая любовь. Так, например, при написании журналистского расследования о подпольной и незаконной игре в спортивный покер надо найти «очень тонкую грань». Обозревать можно – пропагандировать нельзя:

— Не перейти границу пропаганды, – выразился Николай Макаренко.

То же самое и по поводу наркотиков. В одном из примеров в качестве позволительного способа рассказа о, так сказать, веществах, расширяющих сознание, фигурировала теплица и специально оборудованный шкаф с температурным режимом.

790 средств массовой информации зарегистрировал Роскомнадзор в первом квартале 2017 год

Удивлённые журналисты недоумевали: что это, если не подробный рассказ о технологии выращивания вредоносных растений?

Николай Макаренко снисходительно ответил в том смысле, что конкретные значения температуры не указаны и устройство шкафа не описано… И ему как профессионалу, во всяком случае, понятно, где эта грань проходит…

Тут новосибирский журналист Юрий Тригубович поинтересовался у заместителя руководителя РКН по СФО:

— А вы по образованию кто?

— Это важно, кто я по образованию? – замялся Николай Макаренко.

— Да, конечно.

— Значит, ну… Так скажем: я гуманитарное образование имею.

— Гуманитарное – это сильно широко, — не отставал Тригубович.

— Учитель истории, — признался Николай Анатольевич.

– Но я имел в виду, что работаю с 2005 года в сфере массовых коммуникаций, и какой-то опыт имею.

На этой оптимистичной ноте семинар и завершился.