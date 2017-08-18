Мы бы сейчас гордились

В конце июля Виктор Вилисов написал для Сиб.фм колонку о репертуаре Новосибирской филармонии, в конце которой попросил филармонию: «Сделайте с собой что-нибудь, или просто уже наденьте на всех сотрудников кокошники, переименуйтесь в „Музей музыки для пожилых женщин“ и перестаньте притворяться, что занимаетесь живым искусством». В филармонии его колонку заметили и не оставили без внимания. Мы публикуем открытое письмо лауреата филармонической премии «Золотой ключ», солистки Новосибирской государственной филармонии Елены Поповской в ответ на мнение Вилисова, в лучших традициях культурного диалога.

На Сиб.фм от 27 июля прочла статью Виктора Вилисова «Шёнберг в Доме пионеров». Иначе, как наезд на Новосибирскую филармонию, расценить и невозможно. Причём крутой наезд. Не буду спорить по поводу дизайна афиш и названий программ. Но меня удивило невнимание автора при освещении репертуара филармонии. Оно очень тенденциозно: автор намеренно не увидел массу интересных проектов, которые прошли в филармонии в прошлом сезоне 2016-2017 годов. И на основании своих далеко не полных впечатлений он делает вывод о репертуарной политике филармонии:

80 лет работает Новосибирская государственная филармония

«Я переехал в Новосибирск в августе прошлого года, то есть вот почти год назад. Я спрашиваю себя сам, потому что иначе не спросит никто: сколько раз за этот год, Вилисов, ты посетил новосибирскую филармонию? Сам себе отвечая: „Ровно один раз“, я всё же задам дополнительный вопрос: „Был ли ты, Вилисов, внимателен к афише новосибирской филармонии? Неужели не набралось там за год событий на более чем одно посещение?“

Отвечаю, кладя руку куда надо: был внимателен; не набралось.

Видимо, набралась бы пара-тройка в марте, когда чудом здесь случился фестиваль современной музыки под поразительным названием „Мартовский код“, однако именно в это время Вилисову случилось быть в другом городе. А единственное посещение состоялось 8 октября 2016 года, когда разом давали „Реквием“ Владимира Мартынова и две вещи Александра Маноцкова».

Это неправда. Точнее, не вся правда.

Вот немного о проектах прошлого сезона, достойных внимания автора разгромной статьи:



В филармонии с 2015 года работает музей имени Арнольда Каца

Наряду с «самыми затасканными произведениями самых затасканных композиторов» (имеются в виду Моцарт, Бетховен, Гендель, Прокофьев, Чайковский) можно было послушать в сезоне 2016-2017 годов:

В исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра: «Кармину Бурану» К. Орфа (с участием хоровой капеллы), сочинения Мурова, Иванова, Лантуата; концерт Бриттена для скрипки с оркестром; концерты Шостаковича для виолончели с оркестром №№ 1.2; джазовую сюиту; Симфонии № 5, № 15; сочинения Бернстайна, Барбера, Дебюсси, Равеля; Прокофьева, Стравинского, Скрябина; Копленда, Гершвина;

В исполнении камерного оркестра: симфонию для тенора, валторны и струнных Бриттена; сочинения Шово, Биньоне (мировая премьера); «Страсти по Иоанну» И. С. Баха (совместно с хоровой капеллой и солистами из Германии, Польши, Японии);

В исполнении «Филармоники — квартета»: сочинения Шёнберга, Мосолова, Гласса;

В исполнении «Маркелловых голосов»: Stabat mater Дж. Перголези и К. Дженкинса; сочинения Шостаковича и Стравинского (это был проект «Сильные ухом» — прекрасный!); в рамках «Мартовского кода» — оперу Маноцкова «Гвидон» и Дубовского «Добровольцы»;

19 коллективов играют музыку в новосибирской филармонии

В исполнении солистов филармонии: квартет на конец времени и вокальный цикл «Ярави, песнь любви и смерти» (премьера в Новосибирске) О. Мессиана; светские итальянские кантаты Генделя (премьера в Новосибирске); сочинения Ларссона, Борна, Подгайца, Уильяма;

В том числе в рамках упомянутого автором статьи фестиваля «Мартовский код» (который вовсе не «чудом случился»; этот фестиваль проходит ежегодно и посвящён сугубо новейшей музыке): сочинения Вайнберга, Шостаковича, Эрсана, Шёнберга, Бриджа, Лефлера, Денисова, Гласса, Петухова, Сильвестрова, Видмана, Щедрина, Екимовского, Пярта, Радвиловича, Корндорфа, Ряэтса;

Затасканные композиторы? Это Мессиан, Екимовский, Пярт (не буду перечислять всех)?

У нас также ежегодно весной проходит международный Транссибирский фестиваль!

Это далеко не всё, а только то, что удалось вспомнить, и я преимущественно выбирала из всего музыку композиторов 20-21 веков, столь любимую В. Вилисовым (который как-то зациклился на Штокхаузене и Лахенмане; да, именно этих имён и именно в этом сезоне в репертуаре филармонии не было; но ими и не исчерпывается современная музыка).

Итак, как видим, автор статьи был невнимателен к афишам: было на что сходить, и даже часто, даже и с его тенденциозным вкусом...



Любить музыку и людей — обязательное условие для работы капельдинером в филармонии Новосибирска

Далее у автора следующее:

«Располагая одиннадцатью сценическими площадками и обозначая себя на своём сайте „ведущей концертной организацией России, при этом самой крупной в стране“, новосибирская филармония, за редкими исключениями, кормит публику самыми затасканными произведениями самых затасканных композиторов в абсолютно конвенциональном исполнении...»

Не могу не возразить. Конвенциональное исполнение? Условное, общепринятое, соответствующее традициям? Вот так огульно, побывав на одном концерте 8 октября, не познакомившись толком со всеми коллективами и солистами нашей филармонии? А знает ли автор статьи, что Теодор Курентзис (которого он, автор, приводит нам в пример), работая в Новосибирске, во всех интервью отмечал высокий уровень и продвинутость наших музыкантов, даже по сравнению с Москвой и Питером? Что он, уезжая в Пермь, забрал с собой именно музыкантов Новосибирска — хор и оркестр MusicaAeterna, созданные на базе местных кадров — воспитанников Новосибирской консерватории? Что именно в Новосибирске он нашёл единомышленников и почву для своей деятельности? Что именно здесь, в Новосибирске, музыканты одними из первых в нашей стране занялись аутентичным исполнением музыки Барокко и Ренессанса, и это случилось задолго до приезда Курентзиса — в 80-90 е годы прошлого века? Что пример пермской филармонии «Триумф» некорректен потому, что она — дочернее предприятие пермского оперного, где сейчас Теодор Курентзис, его гений, его энергия, мировая слава и стремление воспитывать слушателя? Что всё это было бы сейчас в Новосибирске, если бы ему пошли навстречу власти?

(Он и в Перми время от времени вынужден с ними бороться. А мы его потеряли, и это невосполнимо. Будь он здесь, это мы бы сейчас гордились нашей культурой)...

Также хочу сказать, что в Пермь уехали далеко не все! У нас много замечательных и интересных музыкантов! Уж за филармонию ручаюсь...

Наша филармония отличается от частной филармонии «Триумф» в Перми ещё и тем, что она государственная — а значит, выполняет госзаказ, о чём не может не знать В. Вилисов. Этот вопрос — о репертуарной политике — надо задавать не ей... Это беда общая, вообще по стране — много ли автор статьи может назвать прецедентов, подобных «Триумфу»? Ведь в связи с рынком, грянувшим в 90-е, действительно филармоническая репертуарная политика изменилась. Но отнюдь не по горячему желанию артистов и даже руководства филармонии. Был взят курс на то, что так не нравится Виктору Вилисову, да и многим, да и мне — на снижение элитарности репертуара в целях привлечения массового слушателя в филармонию. Ведь не секрет, что на Штокхаузена и Лахенмана, Мессиана и Сильвестрова придёт не тысяча человек, а вот романсы и песни реально популярны.

Бедная филармония должна соответствовать критерию «наполняемость залов».

Так стало, и не филармония тому виной. И всё же достаточно в репертуаре и высокой классики, и современной музыки, несмотря на обилие популярной! При желании можно выбрать интересные проекты!

Легко обвинять, не разобравшись и глядя поверхностно. А я вот не успевала в прошлом сезоне послушать все интересующие меня проекты — столько их было.

Артистка Новосибирской филармонии и слушательница Елена Поповская.