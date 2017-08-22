Божье наказание

Специально для Сиб.фм писатель и критик Роман Арбитман рассказывает о современных сериалах, на которые не жалко потратить время. В этот раз — о сериале «Американские боги».

Американские боги (American Gods).

США, 2017

Жанр: мистическая драма с элементами чёрной комедии.

Кто придумал: Нил Гейман (сериал снят по мотивам его одноимённого романа) и Брайан Фуллер.

Кто участвует: Рики Уиттл (сериалы «Сотня», «Любовницы»), Иэн МакШейн (сериалы «Дедвуд», «Столпы земли»), Эмили Браунинг («Банда Келли», «Лемони Сникет: 33 несчастья»), Криспин Гловер («Назад в будущее», «Мертвец»), Брюс Лэнгли, Йетиде Бадаки (сериалы «Связь», «Остаться в живых»), Пабло Шрайбер (сериалы «На грани», «В поле зрения»), Джиллиан Андерсон (сериалы «Секретные материалы», «Ганнибал»), Демор Барнс (сериалы «Сверхъестественное», «Грань»).

Продолжительность: 1 сезон, заказан 2-й сезон.

Мой рейтинг: 9 из 10.

Мрачный немногословный мужчина по имени Тень, выйдя из тюрьмы, обнаруживает, что у него не осталось ни жены, ни друга, ни работы. Герой вынужден принять предложение загадочного одноглазого человека, который называет себя Среда, и стать его помощником. Вместе они путешествуют по Америке. Поначалу Тень не догадывается, кем является его наниматель на самом деле и чего он хочет. Однако вскоре ситуация проясняется.

На самом деле спутник Тени — вовсе не человек, а один из сонма старых земных богов, растерявших за столетия почти всех своих американских адептов.



В первом сезоне «Американских богов» 8 серий

Среда (он же Вотан, он же Гримнир, он же великий Один — бывший владыка Асгарда) встречается с товарищами по несчастью, такими же забытыми сверхъестественными существами, и уговаривает их сплотиться и выйти на Последнюю Битву с набирающей силу сверхъестественной шушерой XXI века — всеми этими «богами кредитной карточки и бесплатной трассы, интернета и телефона, радио, больницы и телевидения, пластмассы, пейджера и неона».

Автор приоткрывает читателям краешек потаённой реальности, в которой некогда могущественные боги и демонические существа вынуждены заниматься мелким бизнесом, чтобы совсем не сгинуть. Роман, чьё действие происходит в США, перенаселён богами-эмигрантами. «Приезжая, люди привозили нас с собой, — рассуждает Один. — Они привезли меня, Локи и Тора, они привезли Ананси и Льва-бога, они привезли лепреконов, коураканов и баньши. Они привезли Куберу, и Фрау Холле, и Эштар. Мы приплыли в их умах и пустили здесь корни». Однако потом настали тяжёлые времена: «Страна была огромна. И вскоре наши народы бросили нас, вспоминали лишь как существ с далёкой родины...

Мы остались — покинутые, напуганные и обобранные — перебиваться на тех крохах поклонения или веры, которые могли отыскать.

И доживать, как сумеем».

Гейман описывает отставных богов безо всякой иронии, но с сочувствием. Здесь, в Америке, джинны водят такси, Анубис владеет похоронным бюро, Чернобог забивает скот, а Тор со своим молотом подрабатывает к пенсии на аттракционах...

975 тысяч человек посмотрели первую серию в США. Она стала самой популярной среди зрителей

Книга фантаста Нила Геймана «Американские боги», впервые вышедшая в 2001 году, не вписывалась в привычные жанровые рамки. Несмотря на всю невероятность событий и сверхъестественность большинства персонажей, роман тяготел к серьёзной прозе, где нормальная реалистическая «бытовуха» дозированно перемежалась с умеренной (на грани сна и яви) постмодернистской мистикой и не слишком пафосным религиозным визионерством.

Смешение жанров было на пользу книге. Едва читатель уставал от фантастики, как его погружали в роман-путешествие по заповедным местам Америки; как только странствие грозило приесться, возникала детективная линия, особым образом мотивирующая поступки героев (некоторые из персонажей при ближайшем рассмотрении оказывались более замысловатыми, чем представлялось вначале). Качественно сделанной прозе не мешали неожиданные повороты фабулы, внезапные разоблачения, смерти и воскрешения, чудеса и диковины, а также непредсказуемый финал, который было трудно назвать как счастливым, так и драматическим.

Роман «Американские боги» стал самым известным, наиболее тиражируемым и, пожалуй, на данный момент это лучшая книга Геймана.

И хотя очевидная «кинематографичность» книги притягивала продюсеров, масштабность замысла и многофигурность повествования требовали солидных вложений. Только спустя десять лет после выхода книги канал НВО объявил, что выпустит телесериал по роману. Гейман написал сценарий, но тот не понравился руководству... В общем, работа над проектом тянулась несколько лет, пока инициативу не перехватил кабельный канал Starz. Шоураннером был назначен Брайан Фуллер, ему же принадлежит и разработка концепции в целом.



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В сериальном мире Брайан Фуллер — фигура почти такая же культовая, как, например, создатель «Светлячка» Джосс Уидон, автор «Сверхъестественного» Эрик Крипке или Дэниел Науф, придумавший «Карнавал». Два наиболее известных телепроекта Фуллера, «Чудопад» и «Мёртвые до востребования», очаровали критиков перфекционизмом и необычным визуальным рядом, однако были свёрнуты из-за невысоких рейтингов и лишь после закрытия (и выпуска на DVD) обзавелись тысячами фанатов. Недавний проект Фуллера, «Ганнибал» на канале NBC, продержался три сезона, но тоже был прикрыт.

По мнению критиков, работы Фуллера тяготеют к магическому реализму, сюрреализму и гротеску, поэтому сюжет романа о богах-пенсионерах дал автору телеверсии немало возможностей — и некоторые были замечательно реализованы. Мы не случайно в самом начале так много места уделили первоисточнику.

Сценарий в целом следует за романом и наследует его концепцию. Вместе с тем в сериале особенно интересны те моменты, когда авторы отступают от буквы сюжета.

Тень, в оригинале просто смуглый белокожий мужчина, здесь становится афроамериканцем (Рики Уиттл) — и это обстоятельство приобретёт особый смысл в одном из эпизодов. На роль богатыря Одина приглашается довольно субтильный Иэн Макшейн — и «хороший-плохой» персонаж наделяется ещё и чертами харизматичного Эла Сверенджена в «Дедвуде».



Твиттер Нила Геймана

То, что в романе лишь намечено, — например, множащиеся Иисусы вместо одного или роль в этой истории бога-паучка Нанси (Орландо Джонс) — здесь развивается, подчас неожиданным образом. Обретает продолжение эпизод с джинном-таксистом и коммивояжёром; бывший бог, а ныне оружейный магнат Вулкан (Корбин Бернсен), вообще не имеет аналога в романе. Лора (Эмили Браунинг), погибшая жена Тени, в книге лишь мерцает где-то на периферии, — в то время как посмертные приключения Лоры в сериале выходят на первый план, порой даже заслоняя историю войны богов. Впрочем, дуэт «мёртвой жены» с лепреконом Суини (Паоло Шрайбер) не только дополняет основной сюжет прекрасным чёрным юмором, но и демонстрирует зрителю, куда может повернуть сериал во втором сезоне...

Как вы уже догадались, финальный эпизод первого сезона завершается не точкой, а многоточием. Судьбы большинства героев, известные нам по роману-первоисточнику, пока не прояснены. Развязка «войны богов» маячит где-то в тумане. И если учесть, с какой лёгкостью создатели телеверсии «Американских богов» отступают от романа, можно надеяться, что вариант Брайана Фуллера принесёт зрителю много неожиданного.

И даже — чем чёрт не шутит! — долгожданный рейтинг. А что? Чудо вполне возможно.

Должны же старые боги Америки хоть немножко помочь своим новейшим биографам.