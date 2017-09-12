Кто заложил мину под Омск?

Неизвестный телефонный террорист держит в напряжении все омские спецслужбы с воскресенья. Из-за анонимных звонков в МЧС были эвакуированы несколько торговых и офисных центров, кинотеатры, офис Пенсионного фонда и даже мэрия Омска (вместе с подсчитывающей бюллетени избирательной комиссией). В числе «жертв» телефонного террориста оказались не только офисы и торговые центры, но и школы.

Всего за воскресенье и понедельник специальные службы выезжали на вызов не менее 24 раз. При этом было эвакуировано больше 7,5 тысячи жителей города.

40 тысяч рублей затратила полиция Омска на обследование здания мэрии в поисках бомбы в 2013 году после звонка выпившего художника

По словам главы регионального управления МЧС Владимира Корбута, его подчинённые проводят проверки не только в Омске, но и в районах области — всего проверено более 50 объектов: школ, ДК, торговых центров. Среди них — крупнейший в Омске молл «МЕГА», вместе с IKEA и «Леруа Мерлен». Ни одно сообщение о минировании пока не подтвердилось.

О том, кто «минирует» Омск, полиции неизвестно. Однако близкие к выборам люди полунамёками обозначают, кто может быть причастен к звонкам. Например, политтехнолог, руководитель омского 12-го канала и член Общественной палаты России Александр Малькевич, который фактически отвечал за явку на выборы в омский горсовет, выложил в своих соцсетях фото на фоне плаката «Справедливой России», сопроводив его текстом о том, что у него есть подозрения, кто причастен к звонкам о «минировании» избиркома. Пользователи «Фейсбука» — правда, без доказательств — утверждают, что звонки в омское УМЧС поступают из Московского региона и являются своего рода проверкой готовности местных служб.

Между тем ряд аналитиков связывает ситуацию с «терроризмом» с личностью первого номера списка «Единой России» в горсовет. Неожиданно для многих список «партии власти» в Омске возглавил глава регионального управления МЧС Владимир Корбут. Действующие силовики ранее никогда не шли в законодательную власть в Омской области — и для пиарщиков это был первый опыт «раскрутки» кандидата с подобным бэкграундом. Так, например, в сеть «случайно» попало видео, где Корбут с использованием грубых выражений распекает чиновников за бездействие при попытке найти источник выбросов этилмеркаптана в Омске.

Последовавшие затем многочисленные публикации в омских СМИ с объяснениями Корбута завершаются словами

«Пришла пора навести порядок в городе».



В 2012 году Владимир Корбут был назначен приказом президента начальником Главного управления МЧС России по Омской области

Не осталось сомнений, что «вброс» видео, как и сам факт разговора с чиновниками, был намеренным ходом политтехнологов, и, судя по итогам голосования за «Единую Россию», достаточно удачным ходом.

Однако, говорит известный в Омске политтехнолог, пожелавший остаться неназванным, Корбут — новый для омской политики персонаж, чтобы устраивать столь масштабную «охоту» на него. По словам специалиста, главной мишенью последней ЧС в Омске становится именно губернатор Виктор Назаров. Сначала он не смог справиться с выборами мэра Омска по новой схеме и поставить своего человека во главе города-миллионника, затем не нашёл виновника в выбросах этилмеркаптана, после этого допустил распространение эпизоотии африканской чумы свиней, в результате которого всё животноводство региона было поставлено под угрозу.

Наконец, Назаров практически полностью устранился от выборов в горсовет — фактически руководил избирательной кампанией «Единой России» экс-сенатор, а ныне депутат Госдумы Андрей Голушко и депутат Госдумы от Новосибирской области, руководитель межрегионального координационного совета партии Виктор Игнатов.

Всё это даёт основания экспертам предполагать отставку Назарова с поста губернатора в ближайшее время. О том, что череду отставок губернаторов к президентским выборам Путин начнёт с Назарова, сообщил в понедельник телеканал «Дождь». При этом депутат Голушко, которого называли ранее возможным новым губернатором области, заявил, что слухи об отставке Назарова ходят более пяти лет — то есть с момента назначения Назарова губернатором. Голушко сравнил Назарова с прежним губернатором Омской области Леонидом Полежаевым, которого «отправляли в отставку» все 20 лет, пока он был у власти.