«Рейдерский захват» или шантаж?

Как стало известно, в понедельник была отменена анонсированная пресс-конференция под названием «Рейдерский захват» новосибирского рынка ЖКХ: правда или вымысел?«

Как утверждают инициаторы мероприятия, противники, опасаясь, что на пресс-конференции прозвучат претензии к работе главы организации «ЖКХ Контроль-Новосибирск» Сергею Аверьяскину, оказали давление на руководителей пресс-центра «Комсомольской правды».

Мероприятие без согласования с заказчиком и против его желания было отменено.

885 организаций, управляющих жилым фондом, зарегистрированно в Новосибирске

Напомним, в начале августа 2017 года в информационное пространство Новосибирска была вброшена новость о «переделе новосибирского рынка управляющих компаний» и «рейдерском захвате москвичами». Этой теме была посвящена пресс-конференция в пресс-центре «Комсомольской правды», инициированная руководителем общественной организации «ЖКХ Контроль-Новосибирск» Сергеем Аверьяскиным. Тогда общественному мнению была представлена версия о неком «рейдерском захвате», которая отражала мнение лишь одной стороны — группы из 11 предпринимателей во главе с Сергеем Аверьяскиным, в управлении у которой находится 3,98 млн квадратных метров жилья в Новосибирске и за его пределами.

Оппоненты предложили взглянуть на конфликт с другой стороны. Руководители 12 управляющих компаний, в чьём ведении находится 7,8 млн квадратных метров жилья Новосибирска, планировали рассказать о подробностях происходящего на рынке городского ЖКХ. Так, например, в заявлении в полицию Ивана Волкова (копия заявления есть в редакции Сиб.фм), исполнительного директора ЗАО «МКС-Новосибирск» и ООО «УК «Дзержинец», указывается, что Сергей Аверьяскин, будучи руководителем общественной организации по контролю в сфере ЖКХ, в начале 2014 года «предложил покровительство, которое должно было состоять в защите от проверок надзорных органов», для чего «предложил составить фиктивный договор, по которому ему будут перечисляться денежные средства».

По словам Волкова, обвинения в рейдерстве последовали уже после того, как «МКС-Новосибирск» отказался в дальнейшем производить регулярные выплаты Аверьяскину.

Подробности обвинений будут озвучены на пресс-конференции, которая состоится в среду. Руководители 12 управляющих компаний Новосибирска планируют раскрыть информацию о способах давления и вымогательства, которым подверглись со стороны конкурентов и их лидера.

Сам Аверьяскин в интервью для «НДН.инфо» утверждает, что в полицию его «никто ещё не вызывал», однако признался в получении денег от управляющих компаний.

В качестве объяснения происхождения полученных сумм Аверьяскин ссылается на «тысячу лекций и семинаров», которые его организация провела за последние три года.

Оппоненты же в ответ сетуют на фактическое отсутствие подобных мероприятий.

Этимологические словари утверждают, что слово «шантаж» происходит от французского глагола chanter, то есть «петь». Похоже, нам предстоит продолжение этого произведения для голоса и оркестра. Следите за партитурой