Пищевая цепочка: туда и обратно

Я думаю, что человек, находящийся на вершине пищевой цепочки, поставил стул, сел, расслабился и обмяк. У нас давно нет необходимости гоняться за мамонтами, а для того, чтобы переключить программу по ТВ, не нужно даже вставать. Еду, любовь, такси и сантехника можно заказать через приложение. Современная медицина даёт практически каждому возможность для выживания. Если делать всё по инструкции, то человеку мало что может угрожать в обычной жизни — опасность представляют лишь собственные фобии и другие люди. Хорошо ли это? Как посмотреть...

Вот, например, пищуха — грызун, который, судя по внешнему виду, в прошлой жизни был зайцем. Её я встретил в горах Монголии. Она находится на низшей ступени пищевой цепочки и, казалось бы, если у каждого хищника есть в меню этот весёлый зверёк, то как же ему удаётся выжить в таких условиях?

Всё очень просто: если пищуха вдруг забудет быстро бегать, строить невероятные дома со множеством входов и выходов, то её съедят.

Именно по этой причине пищуха всегда старается помнить, кто она есть.

85% потенциальной энергии пищи теряется при переносе от одного звена пищевой цепочки к другому

Так же как и камчатская лиса, которая не думает о том, как бы завалить медведя или отомстить волкам; она смотрит не на потрясающий закат среди вулканов, а высматривает для себя пищуху и других мелких грызунов, чтобы самой пожевать и детишкам принести. Ей нужно быть хитрее пушистой еды и шустрее хищников, которые стоят на ступеньку выше. Кстати, лисы — одни из немногих животных, которые могут жить практически везде, даже в городах. Например, на окраинах Лондона можно встретить рыжих, а иногда они заскакивают и в центральную часть города. Тем самым они приспосабливаются к изменчивому миру, а не меняют его под себя.

После гона архары часто ходят по горам Алтая в одиночку, а самые впечатлительные от головокружительных свиданий забывают об осторожности, чем радуют волков и браконьеров. Они уже давно в Красной Книге человека.

Человек, который сидит на стуле и подробно документирует сведения о том, каких животных мы уничтожили, а каких — ещё нет; сколько выкачали газа, нефти, а сколько еще осталось, зачастую думает только о сиюминутной выгоде.

Мы забываем о том, что мы на вершине не для того, чтобы всё съесть, а для того, чтобы сохранить.

Потому как живём все в одном месте, и кто знает, к чему может привести исчезновение той же пищухи, что произойдет, когда из земли выкачают все её запасы. Я далеко не учёный, но понимаю, что приведёт это к неприятным последствиям.

Выход из этого один: человеку нужно научиться приспосабливаться к природе, а не использовать её, иначе у нас есть все шансы скатиться к подножью пищевой пирамиды и начать свой путь заново.