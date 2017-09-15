Контроль в овечьей шкуре

В среду состоялась долгожданная пресс-конференция под названием «Рейдерский захват новосибирского рынка ЖКХ: правда или вымысел?» Она должна была пройти ещё в понедельник, 11 сентября, в пресс-центре «Комсомольской правды», однако уже проанонсированное и оплаченное организаторами мероприятие под давлением оппонентов было отменено без согласования с заказчиком. Впрочем, несмотря на все усилия противной стороны и «телефонно-бомбовую» эпидемию, охватившую страну, мероприятие удалось провести.

Участники пресс-конференции, директора двенадцати управляющих компаний Новосибирска, их заместители по работе с населением и общественники напомнили о «сенсационной новости» о переделе новосибирского рынка управляющих компаний и «рейдерском захвате» москвичами. Этой теме была посвящена августовская пресс-конференция, инициированная руководителем общественной организации «ЖКХ. Контроль-Новосибирск» Сергеем Аверьяскиным.

Вчера же руководители УК, в чьём ведении находится 7,8 млн квадратных метров жилья, предложили взглянуть на проблему с другой стороны.

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Иван Волков, исполнительный директор «МКС-Новосибирск» и УК «Дзержинец», рассказал, что он одним из первых прервал порочную практику выплат Аверьяскину и его организации:

— Доказательства схемы захвата, которые привёл господин Аверьяскин — не более чем вымысел человека, которому отказано в финансировании его прихотей. Некоммерческое партнёрство «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ. Контроль-Новосибирск» было учреждено 4 июня 2013 года гражданами Аверьяскиным, Алексеевым, Карасёвым и Астапчиком. Директором был назначен Аверьяскин. Учредители указали в качестве основных видов деятельности юридического лица «деятельность в области права, деятельность рекламных агентств, деятельность по изучению общественного мнения». Используя предоставленные ему учредителями служебные полномочия, Аверьяскин создал систему незаконного личного обогащения, основанную на вымогательстве денег у работавших на рынке ЖКХ Новосибирска юридических лиц.

Волков утверждает, что несколько лет УК «Дзержинец» оплачивала услуги общественной организации «ЖКХ. Контроль-Новосибирск» ежемесячными траншами по 80-130 тысяч рублей.

Платили организации Аверьяскина и другие УК, и сумма выплат от лояльных компаний могла достигать, по словам Волкова, до восьми миллионов рублей в год.

Ответил Волков и на острые вопросы о том, почему же УК продолжали платить Аверьяскину, зная об отсутствии реальной отдачи от этих денег (руководителям УК были обещаны семинары и лекции, эффективность которых была, по словам жилищников, сомнительна, а после семинары и вовсе исчезли с повестки дня).



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— Начиная с 2014 года, — рассказал Волков, — начал требовать от возглавляемых мной управляющих компаний систематического финансирования возглавляемого им партнёрства. В противном случае нам грозила [...] дискредитация. Поскольку распространение недостоверной информации о работе управляющей организации действительно может [...] причинить значительный имущественный ущерб, деятельность, которой занялся Аверьяскин, воспринималась мной как реальная.

Исполнительный директор АО УК «Перспектива» Григорий Пак сказал, что он отказался от сотрудничества с Аверьяскиным ещё в прошлом году, после чего внезапно был обвинён в связи с рейдерами.

— Все заявления о рейдерском захвате я считаю безосновательными, — добавил директор «Перспективы».

Не остались в стороне и общественники. Елена Шушпанова, председатель совета МКД в Октябрьском, рассказала о деятельности «ЖКХ Контроль», которое создавалось, по её словам, как площадка, «где мы [общественники] сможем пообщаться, получить консультации». Но что-то пошло не так:

— В 2014 году, когда приказом губернатора должна была организовываться комиссия по лицензированию, мы узнали, что господин Аверьяскин заявил на встрече в Бердске, что лицензирование пройдут только лояльные ему компании, три четверти состава комиссии по лицензированию — это его люди.

— Смыслом пресс-конференции, — резюмировал Иван Волков, — было заявить о своей позиции. Всё, что сейчас создаёт господин Арерьяскин, пользуясь, в общем-то, честным именем «ЖКХ Контроля», — это преследование неких собственных коммерческих интересов.

Это очень удобно: пользуясь статусом общественника, человека, которому собственники доверяют, решать свои коммерческие задачи.



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На пресс-конференции стало известно, что Аверьяскин, занимая должность директора колледжа, после начала учебного года покинул рабочее место и отправился на продолжительный отдых в Таиланд.

Руководители компании МКС-Новосибирск вместе с другими обслуживающими организациями написали заявление в правоохранительные органы и призвали управляющие компании Новосибирска, пострадавшие от подобной опеки шантажистов, присоединиться к борьбе со лже-общественниками.