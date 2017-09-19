Здравствуйте, я ваш внук!

Писатель и критик Роман Арбитман специально для Сиб.фм рассказывает о современных сериалах, на которые не жалко потратить время. В этот раз — о «Подлом Пите».

Подлый Пит (Sneaky Pete)

США, 2017

Жанр: криминальная драма с элементами чёрной комедии. Кто придумал: Дэвид Шор и Брайан Крэнстон. Кто участвует: Джованни Рибизи («Угнать за 60 секунд», «Бойлерная»), Марин Айрленд («Я — легенда», сериал «Элементарно»), Шейн Макрэй («Прислуга», сериал «Вечность»), Питер Герети («Подмена», «Планета Ка-Пэкс»), Марго Мартиндейл (сериалы «Правосудие», «Хорошая жена»), Брайан Крэнстон («Трамбо», сериал «Во все тяжкие»), Джекоб Питтс (сериалы «Области тьмы», «В поле зрения»), Каролина Выдра (сериалы «Куантико», «Скорпион»), Майкл О’Киф (сериалы «Ищейка», «Родина»). Продолжительность: один сезон, заказан второй сезон.

Мой рейтинг: 9 из 10.



«The Truth is Always Changing» — слоган сериала «Подлый Пит»

Мошенник по имени Мариус Йосепович (Джованни Рибизи) выходит из тюрьмы и узнаёт, что домой возвращаться ему никак нельзя: криминальный босс, владелец игорного клуба Винс (Брайан Крэнстон), разыскивает его из-за старого дела. К счастью, сокамерник Мариуса, Пит Мерфи, обожал болтать о своём детстве в доме дедушки и бабушки, откуда они с матерью уехали, когда парню едва исполнилось одиннадцать. И сейчас, четверть века спустя, ни бабушка Пита, Одри (Марго Мартиндейл), ни дедушка Пита, Отто (Питер Герети), ни тем более двоюродная сестра Пита, мать-одиночка Джулия (Марин Айрленд), и кузен Тейлор (Шейн Макрэй), ставший копом, не знают выросшего Пита в лицо. Так что наш герой, подделав водительские права, выдаёт себя за члена семьи Бернхардтов и втирается в доверие к «родственникам». Ему нужны деньги, чтобы выкупить своего брата Эдди (Майкл Драйер), которого Винс держит в плену. А у бабушки деньги явно есть, хотя и чужие: семья занимается освобождением преступников под залог. Залоги должны храниться в семейном сейфе. Остаётся только узнать комбинацию сейфа и забрать бабло, но...

Идея сериала была придумана двумя знаменитостями — сценаристом Дэвидом Шором (создателем «Доктора Хауса») и Брайаном Крэнстоном (исполнителем главной роли в культовом сериале «Во все тяжкие» и тоже сценаристом). Ещё в 2015 году была снята пилотная серия для CBS, но боссов телеканала она не впечатлила, и они не дали проекту хода. К счастью для авторов, историей заинтересовался интернет-сервис Amazon, который согласился выпустить сериал к 2017 году. Правда, Дэвид Шор выпал из проекта (хотя в титрах остался), поэтому шоураннером был назначен Грэм Йост — создатель популярного сериала «Правосудие». Йост привёл в проект нескольких «своих» актёров и изменил концепцию в сторону «горизонтального» сюжета. Кроме того, злодейская роль Брайана Крэнстона была укрупнена, а интрига стала ещё более разветвлённой.

В окончательном варианте сценария возник важный сюжет, связанный с крупным мошенничеством в духе «Аферы» или «Одиннадцати друзей Оушена».

8 сценаристов работали над «Подлым Питом»

О подробностях, разумеется, умолчу, чтобы не раскрыть читателю всех карт. Замечу лишь, что вплоть до последнего эпизода первого сезона зритель при всём желании не сумеет угадать, удалось ли тщательно спланированное жульничество и кто кого в итоге перехитрил.

Думаю, что начальство CBS уже сто раз пожалело, что отказалось от сериала. Рейтинг «Подлого Пита» на IMDb — 8.40, отзывы критиков — благоприятные, и буквально через пять дней после того, как демонстрация первого сезона была завершена, сериал был продлён на второй. Правда, в России ни на одном федеральном канале его не показали, зато на нескольких студиях профессионально перевели для интернета. Только когда будете искать переводной вариант в сети, забивайте в поисковую строку оригинальное «Sneaky Pete»: сейчас одновременно гуляют разные русские версии названия — и все формально правильные. Английское слово «sneaky» многозначно.

Это и «подлый», и «трусливый», и «хитрый», и «коварный», и «пронырливый», и «скрытный», и никто вам не скажет точно, какое из значений имели в виду сами создатели сериала.

Дело в том, что главный герой соединяет в себе большинство перечисленных выше качеств. Он опытный лжец, ловкий карманник, выдающийся притворщик и наглец высшей пробы — только такой, наверное, и смог бы так долго дурить Бернхардтов, которые, заметим, тоже ничуть не похожи на улыбчивых садовых гномиков.

Люди, которые постоянно имеют дело с преступниками, сами должны быть тёртыми-кручёными-верчёными и ходить по краешку закона.



Марго Мартендейл получила три премии Эмми за игру в драматичеких сериалах

Грэм Йост не случайно взял Марго Мартиндейл на роль Одри: он хотел, чтобы у героини был внушительный «стервозный» бэкграунд. Да и Отто, бывший коп, много чего повидал. И хотя их не посещает мысль о том, что колобок, прикатившийся обратно к деду и бабке, — фальшивый, главному герою приходится постоянно быть настороже. Он ведёт себя, как полноправный член семьи (выручает «сестру», помогает «кузену», наставляет «племянницу»), но поначалу чувствует себя эдаким шпионом в стане врага: зазеваешься — и «легенда» лопнет.

Джованни Рибизи в последние годы нечасто мелькал в кино и на ТВ, а ведь актёр замечательный, и новая бенефисная роль — тому подтверждение. Наблюдать за главным героем — чистое удовольствие. Даже в минуты самой отчаянной лжи он умеет выглядеть убедительно, сохраняя честное и печальное лицо. Сценаристы постоянно ставят герою препятствия, а он мастерски импровизирует и может выкрутиться даже из ситуаций на грани провала.

Зрителю ничего не остаётся, кроме как болеть за отрицательного персонажа.

Брайан Крэнстон, соавтор сценария, не пытается превратить Мариуса-Пита во второго Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие», но принцип построения образа примерно тот же: мы невольно сочувствуем человеку, загнанному в угол обстоятельствами. Его забота о близких людях как бы «перевешивает» неблагородные методы, благодаря которым ему удаётся выжить. В 2000 году в фильме «Угнать за 60 секунд» двадцатипятилетний Рибизи был непутёвым братом матёрого Николаса Кейджа. Тому приходилось нарушать закон, вытаскивая родственника из криминальной передряги. Теперь же в братском тандеме Рибизи — старший. И теперь уже от его ловкости зависит, доживёт ли братец Эдди до конца сезона или безжалостный социопат Винс убьёт своего заложника.



Джованни Рибизи начал свою телекарьеру в 1985 году

Американские зрители, доискиваясь до сюжетных истоков «Подлого Пита», наверняка вспомнят ещё и недавний сериал «Банши» о воре-самозванце. Там главный персонаж, тоже после отсидки в тюрьме, приезжает в небольшой городок и изображает нового шерифа. У российских же зрителей (особенно тех, кому за сорок), думаю, в первую очередь возникнет иная близкая ассоциация: пьеса Александра Вампилова «Старший сын», по которой в 1975 году Виталий Мельников снял одноимённый фильм с Николаем Караченцовым. Если помните, студент Вова благодаря подслушанному разговору внедряется в семью вдовца-музыканта Сарафанова и выдаёт себя за его внебрачного сына. Масштабы афер несопоставимы, и у Вампилова-Мельникова нет криминала. Весёлому авантюристу и его приятелю, попавшим в пригород осенним вечером, всего-то надо отсидеться в тепле до утра, когда электричка снова начнёт ходить. Тем не менее оба сюжета сближает важный нюанс: и там, и здесь нам любопытно наблюдать, как герой постепенно начинает воспринимать фиктивных родственников как настоящих, чужую семью — как свою, проблемы посторонних людей — как проблемы близких.

В первом эпизоде у Мариуса Йосеповича из всех родных на свете — только непутёвый брат. К концу сезона он обрастает семейством. Сможет ли профессиональный мошенник легко сбросить чужую личину, выкинуть из памяти Бернхардтов и отряхнуть прах выдуманного образа после того, как дело сделано и цель достигнута? В зависимости от ответа на вопрос вы сами подберёте наиболее точный эпитет для перевода названия.