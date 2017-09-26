Безмолвие будущих бывших

В активном обсуждении отставок губернаторов ряда субъектов РФ абсолютно игнорируется тот факт, что вообще-то все они избраны, и избраны как будто бы населением. Это преподносилось кремлёвской пропагандой как невиданное торжество демократии. И сам президент формально эту отставку инициировать не может. Общий подход ко всем отставкам будет проходить в режиме спецоперации. Эта методика уже отработана весной этого года и заключается в следующем.

Все региональные акторы — участники политической жизни — как бы набирают в рот воды по поводу этой темы и вообще никак её не комментируют. Никто.

А подача материала в СМИ, как в Красноярском крае, так и в других регионах, будет происходить только от федерального центра.

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Почему так происходит? Эта кадровая политика и эта ротация используется Кремлём как пиар-кампания, от которой весь информационный навар должен получить Кремль и лично президент. Поэтому никаких комментариев и рассуждений со стороны, от региональных администраций, от потенциальных «жертв» и пресс-служб не будет. Они, естественно, будут отказываться, говорить о том, что никто не писал никаких заявлений, никто никуда не ездил и прочее. Почему будут делать именно так? Все предупреждены: если кто-то нарушает правила этой информационной игры, то сам уходящий губернатор, его политическое будущее — и так весьма незавидное — вообще исчезает как таковое. Члены его команды, которые распустят языки, тоже будут наказаны.

В целом сама кампания по отставкам губернаторов пройдёт в два этапа. Первый будет происходить включительно по середину декабря, когда дадут старт предвыборной кампании президента. Большая часть отставок проведётся за эти почти три месяца. Вторую порцию отставок, думаю, оставят на десерт: она будет уже меньше — после новогодних праздников, примерно с 10 января по 10 марта. За эти два месяца отставят ещё несколько губернаторов, чтобы подбрасывать по мере необходимости эти, так сказать, поленья в костёр избирательной кампании. Так как она будет весьма скучная, нужна хоть какая-то живинка.

Те, кто подумал, что эти отставки будут идти чуть ли не ежедневно, опережают события. Как пиарщик в том числе могу предположить, что есть некий медиаплан, где все эти «жертвы» разведены, расписаны буквально по неделям.

В какую-то неделю может быть и несколько жертв: так это будет лучше смотреться в итоговых телепрограммах на центральном ТВ.

В любом случае всё будет коррелироваться с графиком предвыборных поездок президента. Не может же президент поехать в регион, где ещё руководит приготовленный к «закланию» губернатор.

В общей сложности, думаю, есть не более 15 кандидатов на увольнение. Всё будет происходить примерно по такому сценарию: сначала подбирают сменщика — кандидатов на пост временно исполняющего обязанности губернатора обычно не менее пяти. Затем губернатора вызывают в Москву, но до Путина, согласно нынешним византийским нравам, он, естественно, не допускается. И узнаёт о своей участи и дальнейшей сфере деятельности в администрации президента. Пишет заявление — с открытой датой! Потом назначается врио губернатора, которому даётся какое-то время, чтобы разобраться с делами. А потом в этот регион едет президент, узнаёт, как тот поработал и вручает ему основательно запылившуюся зелёную папку с пожеланиями народа этого региона, высказанными ещё на прямой линии 15 июня.

Сам народ, избравший отставленного губернатора, соответственно жанру безмолвствует. Вот такой спектакль нас ждёт.

Поэтому слухи о заявлениях — это часть спектакля.

Особенность Сибири в том, что у нас здесь большое количество таких кандидатов. Уже уволен губернатор Самарской области, дальше будет распределение по территориям — на какой неделе кого отставлять. Начали с Поволжья, Самарской области, — так и до Сибири скоро дойдут.