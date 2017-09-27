Дом для хоккея

Депутаты горсовета Новосибирска отказываются от перезонирования территории, на которой планируется построить новую ледовую арену и крупный жилой микрорайон. В обращении они объяснили свою позицию. Сиб.фм публикует полный текст обращения к жителям Новосибирска.

ОБРАЩЕНИЕ

Совета депутатов города Новосибирска к жителям города Новосибирска

Уважаемые новосибирцы!

Наш город готовится к возможности принять молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Заявка на его проведение будет рассмотрена в 2018 году, и в случае победы Новосибирск получит Ледовую арену вместимостью до 12 000 зрителей. Это, несомненно, важная перспектива развития спортивной инфраструктуры города, которая нуждается в большом объёме инвестиций.

Совет депутатов города Новосибирска (далее — Совет депутатов) всецело поддерживает инициативу проведения престижного международного соревнования на территории города Новосибирска. Новосибирск, город олимпийской славы, город, в котором любят и ценят спорт, несомненно, заслуживает такого доверия.

Ледовая арена городу нужна,

и её строительство поддерживается

всеми депутатами Совета депутатов.

При этом необходимо отметить, что представленная к конкурсу заявка от города Новосибирска, в которой основным требованием является наличие к моменту проведения чемпионата мира самого спортивного объекта, отвечающего международным требованиям, была сформирована без обсуждения с общественными организациями, профессиональным сообществом, депутатами Совета депутатов и Законодательного Собрания Новосибирской области. Именно поэтому все мы не были ознакомлены с условиями строительства Ледовой арены и возникающими обременениями.



Председатель совета директоров ООО «Парк чемпионов» Дмитрий Шатохин входит в состав директоров «Сибирского антрацита»

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании в отношении комплексного освоения территории в городе Новосибирске (далее — Меморандум), подписанным Правительством Новосибирской области, мэрией города Новосибирска и обществом с ограниченной ответственностью «Парк Чемпионов» (далее — ООО «Парк Чемпионов»), предложено строительство Ледовой арены с сопутствующей инфраструктурой. По мнению Совета депутатов, для реализации строительства данного объекта достаточно земельного участка площадью 10 гектаров. На предлагаемой территории в настоящий момент существует такой земельный участок, территориальное зонирование которого отвечает всем необходимым требованиям. И для реализации строительства Ледовой арены нет необходимости в проведении мероприятий по дополнительному перезонированию смежных земельных участков.

Однако Совету депутатов предлагают перевести 30 гектаров территории из зоны рекреационного (природного) предназначения в зону многоэтажной застройки для строительства жилого комплекса, который бы обеспечил доход частного инвестора в целях компенсации затрат на строительство Ледовой арены.

Детальное изучение условий Меморандума и прогнозируемых последствий его реализации сформировало нижеследующую позицию Совета депутатов.

Мы убеждены, что строительство значимого объекта и проведение статусного чемпионата не должно нарушать качество жизни горожан, а это значит, что необходимо тщательным образом подойти к выбору места и условиям договора о комплексном освоении территории, направленного на создание Ледовой арены.

По предложению Правительства Новосибирской области, Ледовая арена должна быть размещена на левом берегу Оби в границах метромоста и улицы Немировича-Данченко. Это прекрасное место для размещения объектов спортивной и досуговой инфраструктуры. Здесь может быть размещён и ледовый дворец, и спортивный парк отдыха с иными спортивными объектами и видовыми прогулочными площадками с обязательным сохранением существующего зелёного массива. Такое общественное пространство запроектировано в Генеральном плане города Новосибирска, и оно справедливо считается лучшим решением организации комфортной территории для жителей левобережной части города. В Новосибирске любимые горожанами обширные зелёные территории: Заельцовский парк с примыкающими к нему Дендрапарком и Зоопарком, Бугринская роща, Сосновый бор, Парк у моря Обского и городские леса Первомайского и Советского районов находятся в зонах ограниченной транспортной доступности, и это скорее парки выходного дня. Городу нужен ежедневный доступный комфортный природный парк.

Совет депутатов выступает за спортивный

парк отдыха с Ледовой ареной.

Совет депутатов выступает против многоэтажного жилого микрорайона с Ледовой ареной, как это запланировано в инвестиционном проекте, который нам предлагают одобрить.

Почему Совет депутатов против того, чтобы отдавать территорию, предназначенную для зелёной зоны со спортивной инфраструктурой, под жилую застройку?

1. Для строительства самой Ледовой арены и всей сопутствующей инфраструктуры с парковкой, гостиницей, школой хоккейного развития необходимо 10 гектаров земли. В настоящий момент на предлагаемой территории такой земельный участок есть, и установленное территориальное зонирование позволяет осуществить строительство Ледовой арены без каких-либо препятствий.

3,5-4 млрд рублей — оценка Владимира Городецкого стоимости всего проекта

2. Площадь земельного участка, который городу предлагают предоставить безвозмездно потенциальному застройщику под строительство жилья — дополнительно 30 гектаров. По рыночным ценам минимальная стоимость этого участка составляет порядка 1,5 млрд рублей без учёта коммуникаций, а с коммуникациями — не менее 5 млрд рублей или около 13 % годового бюджета города Новосибирска. С учётом международной важности предстоящего спортивного события, решение об изменении территориального зонирования под строительство Ледовой арены может быть принято Советом депутатов только с учётом потенциального улучшения качества жизни людей, а не за счёт её ухудшения, что несомненно произойдёт в результате возведения объектов капитального строительства на ранее озеленённой территории.

3. В целях реализации задач, согласованных в Меморандуме, ООО «Парк Чемпионов» предложено строительство жилой застройки с общей площадью квартир не менее 400 000 квадратных метров. Но территория, предлагаемая к перезонированию под многоэтажную жилую застройку в размере 30 гектаров, позволяет увеличить площадь жилья до 540 000 квадратных метров, поскольку, в практике застройки микрорайонов Новосибирска, бизнес, как правило, идёт на увеличение объёмов застройки для получения максимальной прибыли и компенсации вложений. Таким образом, в целом, с учётом комплексов, которые уже частично сданы и продолжают строиться на сопредельной территории, численность составит почти 30 тысяч жителей. 30 тысяч жителей, которых необходимо будет в соответствии с федеральным законодательством за счёт бюджета города Новосибирска обеспечить школами, детскими садами, объектами культуры и дополнительного образования, благоустройством, внутриквартальной дорожной сетью.

4. Кроме того, потребуется укрепление берега, так как часть территории находится в зоне подтопления. А также потребуются объекты здравоохранения, что приведёт к серьёзной дополнительной нагрузке и на бюджет Новосибирской области. Общий объём необходимых вложений бюджета города Новосибирска по предварительным расчётам составляет порядка 10 млрд рублей. Подавляющая часть социальной инфраструктуры должна быть создана за счёт бюджета города Новосибирска. А это значит, что город будет вынужден отложить строительство социальной инфраструктуры в введённых в эксплуатацию новых микрорайонах Калининского, Ленинского, Дзержинского, Октябрьского, Кировского районов, которые уже испытывают серьёзные проблемы, в части низкой обеспеченности объектами транспортной и социальной инфраструктур.



«Надеюсь, вы поддержите наше желание развивать хоккей в Сибири. Надеюсь, вы сможете почувствовать наше сибирское гостеприимство», — заявил Городецкий на презентации заявки на проведение чемпионата-2023

5. Предварительные расчёты интенсивности транспортной нагрузки в период проведения мероприятий на Ледовой арене, которых согласно бизнес-плану планируется порядка 150 в год, показывают полную невозможность обслуживания пассажиропотока с учётом 12 000 зрителей Ледовой арены и жителей нового жилого массива. Расчётные 20 тысяч человек — это 20 дополнительных максимально заполненных метропоездов в час на направлении, которое соединяет левый и правый берега Новосибирска. Такой объём составов дополнительно линия метрополитена обеспечить не может. То есть жители других территорий, не прилегающих к Ледовой арене, просто не смогут пользоваться метро в это время. С учётом катастрофической транспортной ситуации левого берега — это не просто транспортный коллапс, а коллапс общественный, выраженный в игнорировании интересов горожан. К тому же, для обслуживания проекта потребуется строительство новой станции метро стоимостью порядка 1 млрд рублей, что сократит бюджеты создания транспортной инфраструктуры для жителей других районов. Естественно, прогнозируется и значительное увеличение потока автомобильного транспорта в этом направлении. Наглядный пример тому — транспортная ситуация в часы проведения матчей на стадионе «Сибирь», в котором вместительность составляет всего 7 420 человек.

6. 30.05.2017 в адрес Губернатора Новосибирской области по решению Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов и руководителей депутатских объединений (далее — Совет председателей) направлено предложение о рассмотрении в рамках деятельности Совета по инвестициям Новосибирской области возможностей формирования иных моделей инвестиционных проектов, предполагающих альтернативные варианты территориального размещения Ледовой арены, либо определение проекта в рамках обсуждаемого земельного участка с исключением на нём масштабного жилищного строительства.

До настоящего момента ответ на предложение Совета депутатов не поступил. Также не нашло поддержки предложение депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области о консолидации средств бюджетов федерального, регионального и муниципального уровней в объёме, достаточном для строительства Ледовой арены в течение четырёх лет с безусловным сохранением зелёной зоны. И этот объём для бюджета города Новосибирска значительно меньше обязательств, возникающих при реализации предлагаемого проекта, содержащего столь масштабный объём жилищного строительства. При этом в пункте 5 поручений Президента Российской Федерации от 11.05.2016 № Пр-905 указано следующее: «Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Новосибирской области определить источники финансирования и сроки строительства крытого спортивного объекта с искусственным льдом на территории города Новосибирска». В представленном проекте не распределены источники финансирования по уровням бюджетов (федеральный бюджет, бюджет Новосибирской области, бюджет города Новосибирска), что не позволяет провести оценку предстоящего объёма бюджетных обязательств города Новосибирска.

При этом необходимо отметить, что по сложившейся практике крупные объекты спортивных соревнований международного уровня субъекты Российской Федерации реализуют с учетом целевого софинансирования за счёт средств федерального бюджета. Эта возможность в данном проекте, на наш взгляд, использована не в полной мере.

Совету депутатов настойчиво предлагают одобрить единственный вариант строительства Ледовой арены без каких-либо альтернатив и без учёта наших аргументов о нарушении прав и интересов жителей.

7. Ещё в мае 2017 года Советом председателей с учетом вышеприведённых аргументов принято решение о невозможности изменения назначения участка, который относится к зонам спортивной и рекреационной инфраструктуры,

в границах которого предполагается строительство Ледовой арены, на зону многоэтажной застройки. Это решение было донесено до мэрии Новосибирска, Правительства Новосибирской области и всех заинтересованных сторон. Суть принятого решения была и остаётся в следующем:

• Совет депутатов выступает за строительство Ледовой арены и проведение молодёжного чемпионата мира по хоккею.

• Совет депутатов выступает за создание спортивного парка отдыха и набережной левобережья.

• Совет депутатов выступает против нагрузки на бюджет города Новосибирска в размере более 10 млрд рублей, которая пойдёт в обслуживание интересов предлагаемого инвестиционного проекта.

Выделение такой суммы неминуемо

приведёт к банкротству города.

• Совет депутатов против усугубления дефицита социальной инфраструктуры.

• Совет депутатов против чрезмерной перегрузки транспортной сети, обслуживающей обозначенную территорию.

• Совет депутатов против непродуманных градостроительных решений.

• Совет депутатов против непродуманной инвестиционной политики.

В средствах массовой информации регулярно публикуют данные социологических опросов, которые не были детально представлены Совету депутатов, но должны убедить нас в том, что 72 % опрошенных жителей поддерживают ухудшение своего качества жизни ценой строительства нового жилого массива, обеспечивающего возврат средств инвестору Ледовой арены. Обращения в общественные приёмные депутатов Совета депутатов и данные нам наказы, под которыми стоят подписи горожан, говорят об обратном: людям нужны достойные условия жизни и сбалансированные программы развития.

Мы ориентируемся на мнение наших избирателей, а потому предлагаем осуществить строительство Ледовой арены за счёт средств федерального бюджета, бюджетов Новосибирской области и города Новосибирска, с последующей передачей Ледовой арены в долевую собственность города Новосибирска и Новосибирской области.