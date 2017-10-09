Этажи профессионального роста

Если речь идёт о недвижимости, то, как правило, и о больших деньгах. Кто же не мечтает работать там, где можно вырасти профессионально и финансово? Именно поэтому профессии в сфере недвижимости пользуются сегодня большим спросом.

Работа с недвижимостью — благородное занятие, ведь главная обязанность специалиста по недвижимости состоит в том, чтобы помогать людям. Покупка или продажа недвижимости требует от человека зачастую больших затрат: не только материальных, но и временных, и даже душевных. Кто из современных людей готов часами сидеть в интернете и на телефоне, выискивая лучшие варианты жилья или предложения банков, анализируя и сравнивая предложения застройщиков? Думаю, немногие.

Сегодня личный эксперт в недвижимости необходим так же, как личный парикмахер,

доктор или стоматолог.

34 года — средний возраст сотрудников компании «Этажи» в Новосибирске

Компании «Этажи» в Новосибирске 29 октября исполнится пять лет, и я пока не видел людей, которые были бы разочарованы тем, как там выстроена работа. Федеральная риелторская компания «Этажи» в Новосибирске была открыта в 2012 году по франшизе, тогда она работала в 16 городах. Сегодня под этой маркой работают специалисты в более чем 60 городах, и даже за границей, например в Риге. В каждом из городов всего один офис, в штате которого — специалисты по недвижимости, юристы, ипотечные брокеры.

Если с юристами и ипотечными брокерами всё более-менее понятно, то у соискателей на вакансию специалиста по недвижимости часто возникает вопрос, чем он занимается и чем отличается от риелтора.

Они действительно не называют себя риелторами.

Специалист по недвижимости — это понятие

более объёмное, демонстрирующее

профессиональный подход.

Сотрудник компании — специалист широкого профиля, способный объяснить юридические тонкости оформления недвижимости, рассказать об условиях, на которых банки предоставляют ипотечные кредиты и так далее. Если же говорить совсем просто, то специалист по недвижимости — это и юрист, и налоговый советник, и аналитик, и продавец, и маркетолог, и специалист по рекламе, и даже психолог.

Представьте себе ситуацию: муж доверяет своему агенту, жена — нет; он хочет квартиру в одном районе, она — в другом. Отсюда долгие споры. Приходится выступать своеобразным арбитром в семьях, где люди не могут сойтись в мнениях. Задача специалиста, не вмешиваясь в семейную жизнь, сделать так, чтобы люди сами пришли к компромиссу. Причём часто используются разные способы для каждого члена семьи. Одному нужны чёткие аргументы, почему и как будет выгоднее, другому — небольшая моральная поддержка, из разряда «не переживайте, всё получится!» Конечно же, помогают гаджеты: собираешь домочадцев в одну группу в мессенджере, где можно говорить и обсуждать со всеми сразу все вопросы.

Главное — доверие клиента.



Познакомиться с командой и узнать об историях успеха можно на сайте этопролюдей.рф

А ещё важно, чтобы по завершении сделки люди были довольны. Почему это важно: успешность специалиста напрямую зависит от рекомендаций. Каждая сделка увеличивает возможность привлечения ещё трёх-пяти клиентов. Это тот случай в профессиональной деятельности, когда репутация работает лучше, чем реклама.

Человеку, выбравшему для себя стезю специалиста по недвижимости, нужно понимать, что люди от него ждут участия и готовности оказать помощь по решению их, и только их, жилищных «проблем». А потому умение быть приятным собеседником, открытость, чувство юмора в этом деле просто необходимы: специалист по недвижимости, несмотря на название, работает не с недвижимостью, а с людьми. И общаться приходится совершенно с разными клиентами — и по доходу, и социальному статусу, и по характеру.

Выбирая работу в качестве специалиста по недвижимости, человек выбирает возможность расти и развиваться профессионально.

Только ленивый не слышал о том, что в компании «Этажи» — одна из самых сильных систем обучения.

90 % отдела продаж пришли в компанию без опыта работы в недвижимости и продажах

Конечно же, в первую очередь это касается новичков: за каждым закрепляется наставник. Он не просто вводит в профессию, но и может сопровождать стажёра на деловые встречи, помогать при проведении нестандартных сложных сделок.

Другой вид обучения — внутрикорпоративный — в компании «Этажи» происходит ежедневно. Жизнь не стоит на месте: меняется законодательство, условия рынка и состояние банковского сектора — специалист по недвижимости не может оставаться от этих изменений в стороне. Каждый сам решает, посещать занятия или нет. Однако именно в формате обмена опытом со своими коллегами специалист получает столь необходимые практические знания. Истории успешных сотрудников, как правило, вдохновляют.

Кстати, созданию сильной команды в «Этажах» уделяют особое внимание. Удобно, когда ты можешь научиться чему-то у коллеги, не отходя от рабочего места, например, когда слышишь, как он общается с клиентами.

Можно спокойно уехать в отпуск, зная, что тебя могут подстраховать другие сотрудники.



Специалист «Этажей» может купить себе квартиру в среднем за 2 года работы

Хочется карьерного роста? Личная ответственность, желание развиваться, целеустремлённость — помогут в этом. Вся система по сути выстроена на рост «с нуля»: можно успешно работать и специалистом по недвижимости, и менеджером отдела продаж, и региональным менеджером. Всё зависит от амбиций и личных целей.

Каждый сотрудник компании «Этажи» имеет возможность самостоятельно управлять своим графиком работы. При этом он не обязан проводить рабочее время в офисе: сам характер деятельности специалиста по недвижимости предусматривает встречи с людьми, показ квартир. Исключение из правила действует лишь для новичков, нуждающимся в помощи коллег, которую можно получить, не покидая рабочее место. По мере освоения тонкостей профессии растёт и уровень заработной платы.

Доход опытного специалиста в три, а то и четыре раза больше, чем в среднем по рынку.

Однако и для новых специалистов на период обучения предусмотрена бонусная поощрительная система, которая позволяет начать зарабатывать уже на старте.

Выбрав в качестве профессии операции с недвижимостью, и опытному специалисту, и новичку имеет смысл строить карьеру вместе с успешной, динамично развивающейся компанией, которая постоянно находится в поиске новых форм и методов работы, где стремятся полностью учитывать специфику и характер работы и где само название — «Этажи» — подразумевает постоянное движение и рост. Так, как это принято во всём цивилизованном мире.