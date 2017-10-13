 

Леди Гага и другие знаменитости

 О ленинградском графике, сибирских актёрах и режиссёрах и нескончаемых байках  13 октября, 17:50

Юрий Юдин
сочинитель
были упомянуты
подходящие темы
Леди Гага и другие знаменитости
Фотографии предоставлены Театрально-концертной дирекцией Псковской области

Корреспондент Сиб.фм побывал в Пскове на фестивале искусств «Заповедник»: в первой авторской колонке он рассказал о запомнившихся ему своими названиями топонимах и достопримечательностях, а во второй — о сибиряках и других интересных гостях довлатовского фестиваля.

В галерее «Цех» на задворках театра была развёрнута выставка работ ленинградского графика Гаги Ковенчука, приятеля Довлатова и иллюстратора его книжек, умершего два года назад. Вообще-то он был Георгий Васильевич, но все звали его Гага и сам он так свои работы подписывал.

Открытие выставки превратилось в цикл нескончаемых баек о Довлатове, Ковенчуке и их окружении. Так фестиваль сразу взял верный тон и выбрал верный жанр.

Главной звездой этого мероприятия оказалась вдова Георгия Ковенчука — старушка в монисто по имени Жанна. С виду величавая, но вполне богемная.

Она рассказала, между прочим, что Довлатов вовсе не был неприятным типом, каким его часто представляют. Однажды он её сильно выручил: спас от увольнения, напечатав в многотиражке фельетон о директоре издательства, в котором она тогда работала. Директор был самодур с апломбом, но печатное слово в ту пору ещё что-то значило.

Первый день фестиваля. Выставка Георгия Ковенчука «Я знал Довлатова»

Первый день фестиваля. Выставка Георгия Ковенчука «Я знал Довлатова»

Первый день фестиваля. Выставка Георгия Ковенчука «Я знал Довлатова»

Первый день фестиваля. Выставка Георгия Ковенчука «Я знал Довлатова»

Первый день фестиваля. Выставка Георгия Ковенчука «Я знал Довлатова»

Среди работ Ковенчука я обнаружил пейзаж с терриконом с подписью: «Киселёвск, 1982 г.». Жанна рассказала, что Гага действительно бывал в Кузбассе на заработках. Однажды его там забыли в шахте, и он долго выбирался пешком по уклону.

С тех пор, завидев леди Гагу на завтраке в гостинице, мы с женой к ней неизменно подсаживались.

Всякий раз она начинала: «А вы знаете, Довлатов меня однажды здорово выручил...»


Фестиваль «Заповедник» проводится в Пскове ежегодно с 2015 года

Но когда её удавалось столкнуть с заезженной дорожки, начинала что-нибудь о Николае Акимове — легендарном ленинградском режиссёре, первом постановщике комедий Шварца. Или о Николае Кульбине — военном медике в генеральском чине, покровителе петербургских футуристов. С ними чета Ковенчуков состояла не то в родстве, не то в свойстве.

Среди других знаменитостей мелькнул кинорежиссёр Звягинцев, представлявший свой фильм «Нелюбовь». Авторитетный искусствовед Боровский. Несколько видных питерских актёров. Выделялся и Дмитрий Шагин, предводитель питерских митьков. Мы с ним были шапочно знакомы ещё с Питера. Но на фестивале он всюду появлялся в свите дамочек-искусствоведок. Среди них была, например, Елена Баснер — та самая, которую в прошлом году пытались засудить за неправильную экспертизу.

Второй день фестиваля. Показ фильма «Нелюбовь».

Второй день фестиваля. Показ фильма «Нелюбовь».

Второй день фестиваля. Показ фильма «Нелюбовь».

В общем, мы к ним не лезли: у них своя компания, у нас своя. Только обменивались репликами, столкнувшись где-нибудь на улице Красных Просвещенцев:

— А вы почему не в ту сторону идёте?

— А мы идём с лекции, которую вы, похоже, прогуляли.
— А мы идём на спектакль, который вы, похоже, намереваетесь прогулять.


Интервью с Борисом Хлебниковым, режиссёром «Аритмии»

— Ну вот и хорошо: таким образом мы с вами охватим все мероприятия.

Но куда интересней был другой случай. Как-то, добравшись до гостиничного номера уже к полуночи, мы с женой посмотрели на сон грядущий по телевизору фильм Алексея Федорченко «Небесные жёны луговых мари». Просто не смогли оторваться. Весь фильм был пропитан простодушно-лукавой эротикой: это вам не звягинцевская многозначительная нелюбовь.

Наутро садимся в микроавтобус, чтобы ехать на очередное мероприятие. И что вы думаете: вслед за нами входит героиня фильма, марийская рыжеволосая нимфа. Даже одета также: долгополая и с цветком в волосах.

Оказалось, это актриса московского «Гоголь-центра», которая и в самом деле снималась у Федорченко.

Но на несколько минут я и впрямь готов был поверить в материализацию духов и раздачу слонов.

Актёр и руководитель кемеровского театра «Ложа» Сергей Наседкин приехал на фестиваль представлять фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». Тоже, кстати, про любовь и нелюбовь. Наседкин снялся уже в четырёх хлебниковских фильмах. Роль у него в «Аритмии», правда, небольшая. Но, как резонно рассуждает Сергей, лучше маленькая роль в хорошем кино, чем большая в плохом.

Третий день фестиваля. Премьера фильма «Аритмия».

Третий день фестиваля. Премьера фильма «Аритмия».

Третий день фестиваля. Премьера фильма «Аритмия».

Хотели заполучить на фестиваль и новосибирский «Красный факел» со спектаклем по Довлатову — говорят, смешным. Но театр уехал во Францию, и фестивальную программу пришлось спешно перекраивать. Между прочим, поставил спектакль в «Красном факеле» Дмитрий Егоров, сын Марины Дмитревской — редактора «Петербургского театрального журнала», от которого я и взял аккредитацию на довлатовский фестиваль. В общем, мир тесен, а круг узок.

ВКонтакте
G+
OK
  
публикации по теме

Тёплая русская глухомань

 13 октября, 16:44 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
 13 октября, 12:42 • тест

Тест: коллектор или гангстер из гетто?

Пройдите тест Сиб.фм и узнайте, как хорошо вам знакомо американское кино, ведь скоро фестиваль в «Победе».
 12 октября, 14:17 • интервью

Отдышалось немного

Режиссёр Борис Хлебников — о том, как «Аритмию» встретило профессиональное сообщество врачей и как специалисты помогали актёрам оттачивать движения во время съёмок фильма.
самое популярное
 5 октября, 09:28 • новость

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке — СМИ

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области ушёл в отставку; об этом он сообщил....
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 1 октября, 10:00 • новость

Врио губернатора Красноярского края на вопрос о возрасте ответил цитатой немецкого теолога

Александр Усс, назначенный президентом РФ на должность врио губернатора Красноярского края, общаясь с журналистами, прокомментировал свой возраст (62 года) цитатой немецкого теолога и лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера.
 4 октября, 15:43 • новость

Сибирские политики оказались среди подготавливаемых Кремлём потенциальных губернаторов

Сразу четыре политика, связанные с регионами Сибири, оказались среди слушателей образовательного тренинга для потенциальных кандидатов в губернаторы.
 11 октября, 13:58 • новость

Нецензурные стикеры с мэром Новосибирска Анатолием Локтем появились в Telegram

Набор стикеров с изображением мэра Новосибирска Анатолия Локтя появился в мессенджере Telegram.
присоединяйтесь!
    