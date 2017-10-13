Леди Гага и другие знаменитости

Корреспондент Сиб.фм побывал в Пскове на фестивале искусств «Заповедник»: в первой авторской колонке он рассказал о запомнившихся ему своими названиями топонимах и достопримечательностях, а во второй — о сибиряках и других интересных гостях довлатовского фестиваля.

В галерее «Цех» на задворках театра была развёрнута выставка работ ленинградского графика Гаги Ковенчука, приятеля Довлатова и иллюстратора его книжек, умершего два года назад. Вообще-то он был Георгий Васильевич, но все звали его Гага и сам он так свои работы подписывал.

Открытие выставки превратилось в цикл нескончаемых баек о Довлатове, Ковенчуке и их окружении. Так фестиваль сразу взял верный тон и выбрал верный жанр.

Главной звездой этого мероприятия оказалась вдова Георгия Ковенчука — старушка в монисто по имени Жанна. С виду величавая, но вполне богемная.

Она рассказала, между прочим, что Довлатов вовсе не был неприятным типом, каким его часто представляют. Однажды он её сильно выручил: спас от увольнения, напечатав в многотиражке фельетон о директоре издательства, в котором она тогда работала. Директор был самодур с апломбом, но печатное слово в ту пору ещё что-то значило.

Первый день фестиваля. Выставка Георгия Ковенчука «Я знал Довлатова» Первый день фестиваля. Выставка Георгия Ковенчука «Я знал Довлатова» Первый день фестиваля. Выставка Георгия Ковенчука «Я знал Довлатова» Первый день фестиваля. Выставка Георгия Ковенчука «Я знал Довлатова» Первый день фестиваля. Выставка Георгия Ковенчука «Я знал Довлатова»

Среди работ Ковенчука я обнаружил пейзаж с терриконом с подписью: «Киселёвск, 1982 г.». Жанна рассказала, что Гага действительно бывал в Кузбассе на заработках. Однажды его там забыли в шахте, и он долго выбирался пешком по уклону.

С тех пор, завидев леди Гагу на завтраке в гостинице, мы с женой к ней неизменно подсаживались.

Всякий раз она начинала: «А вы знаете, Довлатов меня однажды здорово выручил...»



Фестиваль «Заповедник» проводится в Пскове ежегодно с 2015 года

Но когда её удавалось столкнуть с заезженной дорожки, начинала что-нибудь о Николае Акимове — легендарном ленинградском режиссёре, первом постановщике комедий Шварца. Или о Николае Кульбине — военном медике в генеральском чине, покровителе петербургских футуристов. С ними чета Ковенчуков состояла не то в родстве, не то в свойстве.

Среди других знаменитостей мелькнул кинорежиссёр Звягинцев, представлявший свой фильм «Нелюбовь». Авторитетный искусствовед Боровский. Несколько видных питерских актёров. Выделялся и Дмитрий Шагин, предводитель питерских митьков. Мы с ним были шапочно знакомы ещё с Питера. Но на фестивале он всюду появлялся в свите дамочек-искусствоведок. Среди них была, например, Елена Баснер — та самая, которую в прошлом году пытались засудить за неправильную экспертизу.

Второй день фестиваля. Показ фильма «Нелюбовь». Второй день фестиваля. Показ фильма «Нелюбовь». Второй день фестиваля. Показ фильма «Нелюбовь».

В общем, мы к ним не лезли: у них своя компания, у нас своя. Только обменивались репликами, столкнувшись где-нибудь на улице Красных Просвещенцев:

— А вы почему не в ту сторону идёте?

— А мы идём с лекции, которую вы, похоже, прогуляли.

— А мы идём на спектакль, который вы, похоже, намереваетесь прогулять.



Интервью с Борисом Хлебниковым, режиссёром «Аритмии»

— Ну вот и хорошо: таким образом мы с вами охватим все мероприятия.

Но куда интересней был другой случай. Как-то, добравшись до гостиничного номера уже к полуночи, мы с женой посмотрели на сон грядущий по телевизору фильм Алексея Федорченко «Небесные жёны луговых мари». Просто не смогли оторваться. Весь фильм был пропитан простодушно-лукавой эротикой: это вам не звягинцевская многозначительная нелюбовь.

Наутро садимся в микроавтобус, чтобы ехать на очередное мероприятие. И что вы думаете: вслед за нами входит героиня фильма, марийская рыжеволосая нимфа. Даже одета также: долгополая и с цветком в волосах.

Оказалось, это актриса московского «Гоголь-центра», которая и в самом деле снималась у Федорченко.

Но на несколько минут я и впрямь готов был поверить в материализацию духов и раздачу слонов.

Актёр и руководитель кемеровского театра «Ложа» Сергей Наседкин приехал на фестиваль представлять фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». Тоже, кстати, про любовь и нелюбовь. Наседкин снялся уже в четырёх хлебниковских фильмах. Роль у него в «Аритмии», правда, небольшая. Но, как резонно рассуждает Сергей, лучше маленькая роль в хорошем кино, чем большая в плохом.

Третий день фестиваля. Премьера фильма «Аритмия». Третий день фестиваля. Премьера фильма «Аритмия». Третий день фестиваля. Премьера фильма «Аритмия».

Хотели заполучить на фестиваль и новосибирский «Красный факел» со спектаклем по Довлатову — говорят, смешным. Но театр уехал во Францию, и фестивальную программу пришлось спешно перекраивать. Между прочим, поставил спектакль в «Красном факеле» Дмитрий Егоров, сын Марины Дмитревской — редактора «Петербургского театрального журнала», от которого я и взял аккредитацию на довлатовский фестиваль. В общем, мир тесен, а круг узок.