Социолог рассуждает о потребности человека в образах, человеческом теле как капитале, короле на месте шута, карнавализации в социальных сетях и популярности здорового образа жизни.

Фотографии подтянутого тела в «Инстаграме» — это не чувственная эпоха, а суррогат. Мы живём в обществе отчуждённости.

Между нами практически нет прямых контактов, просто потому, что мы в них не нуждаемся, сегодняшняя наша потребность — это образ.

И те социальные сети, которые дают нам возможность конструировать образы, теперь наши фавориты. Например, «Инстаграм», который позволяет человеку чувствовать себя социализированным в пусть цифровом, но всё-таки пространстве.

2 млрд активных пользователей в месяц насчитывает Facebook

Некие тренды, которые, попадая в среду социальных сетей, адаптируются там и позволяют определять социальный статус человека. Возьмём популярную сегодня тему здоровья, которая на первый взгляд представляется однозначно положительной. На самом деле хештеги, которые пользователи ставят под своими фотографиями по этой тематике, говорят только о том, что ЗОЖ — это всего лишь разновидность престижного потребления и вовлечённость в конкретную тему всего-навсего демонстрирует высокое социальное положение человека.

Манифестация еды и тела

Но откуда берутся ориентиры? Их декларируют массовая культура и СМИ. Они предоставляют идеалы тела и стереотипы поведения на примерах звёзд, моделей, актёров, политиков. Медиа в целом насыщают общество образами, которые координируют вкусы большинства. Отчасти мода на определённый тип фигуры дала возможность человеческому телу выступать в качестве символического капитала. В контексте «Инстаграма» этот капитал можно конвертировать в славу, деньги, знакомства.

Только не стоит забывать, что общество, в котором мы сегодня существуем, характеризуется как жидкое, непостоянное.

Довольно быстро меняются вкусы людей, мода, а за ней и понятие социального капитала. Всё-таки как часто это происходит? Согласно социологии, смена тренда случается тогда, когда практика подражания достигает своего максимума, когда предмет или поведение больше не делают своего обладателя особенным.



Приложение Instagram впервые появилось в Apple Store 6 октября 2010 года. К декабрю 2010 года в нём зарегистрировались уже миллион пользователей

Но это всё имеет глубокие исторические корни. Так уж сложилось, что мы не первые открыли понятие «образ». Есть целая культура, древняя, традиционная, и связана она в первую очередь с карнавалом как с важной частью человеческой цивилизации. Интересны рассуждения на этот счёт русского философа, культуролога Михаила Бахтина — он утверждал, что у человека есть потребность время от времени переворачивать нормальное течение жизни: королю иногда хочется быть шутом, а шуту — посидеть на троне. И именно сегодня, когда строго регламентированная повседневная жизнь людей не оставляет места веселью, то карнавализация в социальных сетях набирает обороты. К тому же не надо забывать, что карнавалу всегда присуща манифестация материального: еды, тела, алкоголя. В таком случае посты в «Инстаграме» на тему фитнеса и здоровья с их культом тела как нельзя кстати.

Биополитика: как государство воюет за наши тела

Карнавал — это организованное мероприятие: много людей, костюмов, музыкантов. Есть ли организаторы у нашего праздника жизни? Скорее да. На сегодняшний день есть исследования, которые говорят о том, что тема ЗОЖ — это разновидность пропаганды, которая используется правительством, институтом здравоохранения для того, чтобы решать какие-то демографические, социальные, экономические задачи. Французский социолог Мишель Фуко говорил, что биополитка — это присваивание властью права распоряжаться телами других. Когда человек редактирует своё тело для публикации в «Инстаграме» так, чтобы оно соответствовало принятым в обществе стандартам, то он в некотором роде отчуждается от своей внешности, физиологии и даёт возможность социальным силам, которые формируют эти самые стандарты, распоряжаться его телом утилитарно.

Мода на ЗОЖ была и в советское время. Но тот госзаказ был продиктован потребностью индустриального общества, которое мотивировало партию управлять именно здоровыми и сильными гражданами. Ведь для строительства подобной системы необходим большой запас человеческих ресурсов. Однако есть ли разница между советским ЗОЖ и нашим? Конечно.

Всё-таки СССР создавал, действительно, физически сильное тело, в отличие от той «кажемости», которая сегодня формируется в соцсетях.

871 тысячу фотографий в Instagram подписали с помощью хештега #фитоняшка на момент выхода публикации

Так что наш вариант — это эстетизация здоровья. Тело в современном контексте становится не функциональным, как в советскую эпоху, а эстетизированным. Здоровое тело в современном понимании должно быть не просто выносливым, а эстетически привлекательным.

Зелёная этикетка только для цены

Но если быть откровенным, то я думаю, что государство — не единственный возможный заказчик пропаганды ЗОЖ. Полагаю, что определённый интерес есть и, например, у маркетологов. Существует теория, что вся идея экологического питания, продуктов, биокосметики, экоферм придумана для того, чтобы занять экономически выгодную нишу. Создаётся некая иллюзия потребности, которая навязывается как насущная. Она апеллирует к ЗОЖ, к экологии. Это эксплуатируется производителями соответствующих экотоваров и услуг. Так что то, в какую сторону качнётся или не качнётся культурный маятник, зависит от рынка, от того, кто заинтересован в продвижении какого-либо товара или услуги.

Все усилия разных групп интересов, направленные на наше общество кривых зеркал и вечного карнавала социальных сетей, привело лишь к тому, что ЗОЖ, правильное питание, фитнес и йога легли на привычные нам товары блестящими этикетками красивой и дорогой жизни. Вот только несмотря на их привлекательность и соответствие тренду, остаётся вопрос: а что же на самом деле представляет собой товар, спрятанный под ними?