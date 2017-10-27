Когда-то в старые времена, когда пределом мечтаний советского человека был домашний стационарный телефон, в выборе способов общения всё решалось просто. Если надо было оставить друзьям или домашним короткое сообщение, то мы писали записку, вешали её на холодильник, и размер холодильника (или всё же клочка бумаги) определял объём нашего послания.

Если друзей под рукой не оказывалось, а сообщить им что-то надо было срочно, то мы шли на почту и отправляли телеграмму. И тут длина и форма сообщения измерялись нашей кредитоспособностью: приходилось платить за каждое слово, даже за предлоги (которые злостно пропускали). А если хотели вечерком поболтать, а ехать на вонючем «Икарусе» не хотелось, то на помощь приходил как раз телефон. Тариф у всех был один: абонентская плата — и болтай без ограничений хоть час, хоть три часа.

А потом кто-то придумал мобильный телефон, всякие аськи и мессенджеры, различные СМС и социальные сети. Какое-то время мы ещё сдерживали себя. Помните: СМС по высокой цене с ограничением количества знаков, медленный и дорогой мобильный интернет.

Всё это как-то настраивало на то,

что слово — серебро, а молчание — бесплатно.

Но вот теперь интернет включён в стоимость, он стал скоростным. Мессенджеры практически вытеснили СМС-сообщения. В результате нельзя не заметить, что среди наших жанров переписки появился такой подвид общения, как голосовые сообщения. Мне, например, регулярно от студентов в WhatsApp приходят короткие аудиофайлы, размером в несколько секунд и пару-тройку фраз. Порой даже длиной в секунду, за которую успевают сказать: «Да, конечно» или «Извините».



«Счастливого Рождества» — такой текст был отправлен 3 декабря 1992 года в первом в мире СМС

Впервые я с таким видом общения столкнулся года два назад, наблюдая, как мои стажёры-китайцы буквально разговаривают посредством голосовых сообщений в мессенджере. Такой выбор они объяснили логично и просто: звонить в Китай из России дорого, набирать текст иероглифами долго (у них, конечно, оригинальный предикативный ввод иероглифов, но это отдельная тема!), так что проще и удобнее «переписываться» с родными голосом, раз уж нашёлся бесплатный интернет. И я ещё подумал: это же гениально — надо будет использовать, если занесёт судьба за границу. Похоже, гениальность китайцев оценили многие.

Действительно, наговорить короткое послание (практически записку) быстрее и проще, чем набирать её на сенсорной клавиатуре. Нет опасения, что допустишь опечатку или ошибку. Для создания такого сообщения нужна только одна рука — включить REC и отправить аудиофайл адресату. Сделать такую запись и отправить её можно в движении — это, действительно, мобильное общение. С другой стороны, и адресату может быть удобнее получить голосовое сообщение: молодёжь уже привыкла слушать подкасты, «читать» аудиокниги — почему же не послушать записку? Это можно сделать на ходу, не рискуя столкнуться с прохожими, как если бы ты читал сообщение с экрана.

Отметил я все эти плюсы в «защиту» аудиосообщений и тут же подумал, что все они касаются жанра записки, то есть короткого информационного сообщения, а у меня в копилке, скажем, есть файлы сообщений и по три, и по пять-семь минут.

За семь минут, чтобы вы понимали,

современная среднестатистическая девушка

успеет роман пересказать.

Ну, хорошо, романов она и не читала, но наговорить тысяч пять знаков текста сможет мимоходом, как суши заказать! При этом информации будет в тексте немного, зато эмоции — точно в наличии. А когда мы пространно и эмоционально о чём-то рассказываем, это уже не записка, это уже беседа, болтовня, вечерний разговор на кухне, по телефону, на лавочке. Это уже целое письмо получается!



WhatsApp — самый популярный мессенджер в России, по данным Brand Analytics

Знаете, в шестидесятые была такая услуга: запись аудиописьма на гибкую пластинку. Надо было прийти в студию, записать послание и взамен получить гибкий диск со своим голосом, который можно было отправить друзьям. Не пользовалась спросом услуга: то ли дорого, то ли сложно, а скорее всего, тушевался народ — как это наговорить письмо «в пустоту», когда нет перед тобой собеседника! Тогда уж логичнее написать письмо было.

А вот современному человеку непосредственный слушатель не нужен. Даже наоборот, удобно, что никто не прервёт, никто не отвлечёт вопросом. Высказалась наша девушка, тогда она может и ответ послушать. И, по идее, её сообщение предполагает именно диалог, то есть в ответ многословная девушка готова тоже послушать пятиминутное сообщение, а если ответить ей просто смайликом, то может обидеться:

«Ты со мной разговаривать не хочешь?»

Тогда почему эти подруги просто не поговорят по телефону? К чему эти сложности с записью сообщения, отправлением его, ожиданием, пока адресат его получит, прочитает, запишет ответное сообщение. Да к тому времени все переживания могут остыть.

Так и возникает вопрос недовольных голосовыми сообщениями: отчего молодёжь зачастую предпочитает общение через аудиофайлы в мессенджерах, а не непосредственный телефонный диалог? Мне кажется, тут важны два аспекта: наличие навыка и этический. Общаясь со студентами на занятиях и в неформальной обстановке, я пока сделал следующий вывод: живой диалог для современного студента — это очень сложный жанр. Он требует быстрой реакции, хорошего словарного запаса, умения понимать собеседника. То есть всех обычных навыков человека «архаичного», ушедшей эпохи, в которой не было социальных сетей, мессенджеров и интернета, а был двор, кухонные разговоры, знакомство вживую.

Теперь же, чтобы начать или даже поддержать разговор, надо долго думать, набираться решительности, можно бы ещё

курсы пикапа послушать.



Есть такая профессия — «пикапер»

Подобрать меткое словцо, ответить на шутку шуткой, точнее описать, что чувствуешь — всё это проще сделать после небольшой подготовки, прослушав чужое сообщение и подумав, как лучше ответить. Мы так привыкаем общаться в социальных сетях: диалог с паузами для раздумий. Значит, одна из причин распространения звуковых файлов — мы берём тайм-аут для обдумывания ответа.

А с точки зрения наивной этики мы обычно думаем: «Наверное, ему именно сейчас будет неудобно со мной поговорить. Пусть он послушает сообщение, когда сможет. Тогда и ответит». А не прикрываем ли мы при этом свою нерешительность в общении якобы заботой о комфорте собеседника? И опять нельзя не сравнить с ушедшей эпохой, когда мы приходили в гости без предупреждения, звонили вечером другу поболтать и не переживали, что ему будет неудобно.

Так что, знакомьтесь: голосовые сообщения в мессенджерах — новый вид записки или письма. Быстро, мобильно, молодёжно. Не требует орфографической грамотности, позволяет подумать о том, что говоришь. Вот только смайлики туда уже не вставишь — страдают от этого студенты.