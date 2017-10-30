Давай, до свиданья!

Кампания губернаторских отставок закончилась. На этот раз она была рекордной по времени и по результативности. За две недели с половиной недели произошло 11 отставок в самых различных частях страны, три из них — на территории Сибирского федерального округа: Красноярский край, Омская и Новосибирская области. Надо сказать, что была третья волна. Первая была запущена Дмитрием Медведевым в конце нулевых годов.

Но она была очень протяжённой по времени: он в течение двух лет заменил 30 глав регионов.



14 сентября 2015 года Дмитрий Медведев получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в социально-экономическое развитие

Вторая волна была в феврале-марте 2017 года: заменили восемь руководителей, При этом надо сказать, что отличие третьей волны было в том, что если раньше всё делалось абсолютно неожиданно, то нынче всё сделано с учётом западного опыта. То есть авторитетные люди проанонсировали эти отставки — сделали утечки в федеральных средствах массовой информации, прежде всего в «Коммерсанте» и «Газете.ру». Почти все, кого назвали, были отправлены в отставку. Доверие к этим утечкам соответственно с каждым разом нарастало.

Но на данный момент из того списка кандидатов на отставку в нескольких регионах отставки не произошли. В частности, в Алтайском крае и Республике Алтай. Кроме того, для меня лично совсем непонятно, почему в этом списке не упоминалась фамилия весьма подвергавшегося критике в различных СМИ главы Республики Хакасия Виктора Зимина, избранного в 2013 году.

Возможно, их оставили, как говорится, на закуску. Для форс-мажора.

Может быть, пока проблема в поиске кандидата согласия, поскольку это весьма сложные территории. Более того, действующий губернатор Алтайского края Александр Карлин всё-таки выходец из Кремля: работал начальником управления администрации президента России по вопросам государственной службы и тесно был связан по работе с Владимиром Путиным. Это единственный выходец из администрации, кстати, который работает в регионе непосредственно, и, я думаю, здесь решили не торопиться. В Республике Алтай остро стоит национальный вопрос, поэтому найти фигуру согласия, которая бы всех удовлетворила, пока не смогли. Но впереди ещё пять месяцев избирательной кампании.



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В целом же прогнозы, сделанные по этой волне, оправдались. Интересно поведение тех, кто ушёл в отставку. Так, экс-губернатор Владимир Городецкий на своей пресс-конференции, увы, не объяснил, когда он вообще писал это заявление. А вот экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и бывший глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов сообщили об этом сразу же, после похода в администрацию президента. Как-то так получилось, что отставники поделились на две части.

В первой — лидеры, которых можно было отнести к политическим «тяжеловесам». Прежде всего это Толоконский и Абдулатипов. Им не было заранее предъявлено претензий, поэтому для них всё прозвучало, как взрыв бомбы. Поэтому они так себя повели. Они нарушили, по мнению некоторых кремлёвских деятелей, правила игры.

А, на мой взгляд, они себя повели как люди, проявившие уважение как к себе, так и к жителям региона, которые их избрали.

Но большая часть губернаторов, — вторая — предполагаю, написала заявления с открытой датой давным-давно. Может быть, даже ещё до губернаторских выборов, в которых они выиграли. То есть заявления как условие при выдвижении. На всякий случай, вдруг и не понадобятся. Вы, так сказать, сами следите за ситуацией. Потом их приглашали на какие-то беседы, говорили, что не всё хорошо складывается, а заявление-то всё лежит. Вышло всё по-византийски, очень некрасиво. Подрывает вообще весь институт губернаторских выборов как таковых. Именно поэтому такие насмешки вызвало то, что Городецкий открывал дорогу в день своей отставки и ещё иронизировал над подобным вариантом развития событий.

Я считаю, что в любом случае необходимо проявлять уважение к людям. И если не сам президент, то какие-нибудь его полномочные представители — из администрации или полпреды, всё-таки должны в каком-то информационном ключе обращаться к жителям и объяснять им причины таких событий. В том числе привести какие-то аргументы по поводу назначенных персон.

А население пока в большей части остаётся в растерянности, хотя ему ещё предстоит на выборы идти. Так что это большая недоработка.



Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года — в очередную годовщину присоединения Крыма к РФ

После завершения этой спецоперации с отставками остались ещё несколько этапов, которые нужно будет доиграть. Президент в принципе должен собрать всех отставников, как он это делал весной. Только посмотрим: кремлёвские чиновники могут теоретически на двух глав обидеться и их не пригласить. Бывших губернаторов поблагодарят за работу, президент пожмёт им руку, и больше мы их никогда в публичном пространстве не увидим. А назначенным нужно будет раздать зелёные папки с наказами избирателей, высказанными во время «прямой линии» четыре месяца назад. Или их уже в архив списали?

Потом Путин поедет по регионам. Уже ходят слухи, что визит Путина в Новосибирск должен состояться в ноябре. Узнает, как дела у врио губернатора, поддержит добрым словом, но увы, не деньгами, для области весьма необходимыми.

А дела у временно исполняющих обязанности губернаторов в Сибирском федеральном округе пока вот какие. В Красноярском крае было несколько неплохих кандидатов на этом место. Достаточно неожиданно остановились на Александре Уссе, чтобы обеспечить некую стабильность.

Местные жители довольны, но исключительно потому, что это не варяг.

Это не очень серьёзный довод на самом деле.

А вот немалая часть элиты находится в состоянии некоторой растерянности, поскольку назначение Усса вовсе не означает движения вперёд.

62 года — возраст Александра Усса, врио губернатора Красноярского края

У господина Усса есть большая проблема — возраст. И управленческое реноме. Он из 24 лет своей властной карьеры 21 год работал и в Совете Федерации, и в Законодательном собрании. И только три года в исполнительной власти. Это весьма мало. Поэтому ожидать какого-то прорыва в регионе не приходится. Зато можно ожидать роста политической напряжённости. Ему нужно будет находить со всеми точки взаимопонимания. В том числе с многочисленными финансовыми промышленными группами, которые очень сильны в Красноярском крае.

Эсер Александр Бурков в Омской области — вообще уникальный случай, поскольку в регионе никакого влияния у «Справедливой России», по мнению политических экспертов, нет. То есть она всегда там показывала очень слабые результаты. Это регион, где традиционно борьба происходит между «Единой Россией» и КПРФ. Последнее время позиции «Единой России» ослабли, а КПРФ — усилились. Поэтому появление там господина из «Справедливой России», конечно, выглядит более чем удивительно.

Но с другой стороны, господин Бурков — это первый пиарщик в истории, который стал губернатором.

Это один из самых квалифицированных и опытнейших политтехнологов. Один из лидеров общественного мнения в самом сложном регионе, который существует в зауральской части страны — в Свердловской области. Одна из самых популярных тамошних фигур, наряду с Евгением Ройзманом. Поэтому у него есть способности для того, чтобы обеспечить политическую стабильность. В первую очередь важно будет какие-то конфликты там решить, в том числе наиболее назревший — по поводу избрания мэра Омска. Ситуация с этим назначением очень затянулась.

Для Новосибирской области ситуация тоже весьма необычна. Андрей Травников приехал из Вологды. Последний варяг среди первых лиц области был направлен в 1959 году — Федор Горячев, который был послан ЦК КПСС из Калининской области (в настоящее время это Тверская область). Она соседствует сейчас как раз с нынешней Вологодской областью, откуда приехал Травников. Но это было ровно 58 лет назад, когда такие вещи были обычными: руководители перемещались по всей стране. Горячев, отработавший рекордный срок для лидера области — 19 лет — был весьма уважаемым руководителем, много сделал для региона. Как будет сейчас — понаблюдаем.