Знания по кирпичикам

Как изменить сферу деятельности и прийти в недвижимость? Какое обучение для этого нужно и за чей счёт? Какова вероятность, что после череды курсов и мастер-классов мне дадут работу? Реально ли освоить профессию с нуля и добиться высоких результатов в ней? Такие вопросы возникают у тех, кто решил что-то изменить в своей сфере деятельности.

Специалист по недвижимости — вечный камень преткновения: то он герой дня, который кому-то помог найти дом мечты или решил вопрос с квартирой покупателя, то его в чём-то подозревают:

«Зачем столько агентств по недвижимости, откуда у людей деньги что-то там покупать?»

На самом деле базовую потребность в крыше над головой никто не отменял и не отменит. Сколько бы ни продавалось и ни покупалось жилья, постоянно на рынок будут приходить новые застройщики и клиенты, и соответственно, риелторским компаниям постоянно нужны дополнительные кадры.

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Например, в Тюменском головном офисе компании «ЭТАЖИ» работают 700 человек, в то время как население города чуть больше 700 тысяч. В Новосибирске численность сотрудников меньше, хотя это город-миллионик. Очевидно, что компании нужно расти, а без дополнительных кадров это трудно представить. Поэтому мы регулярно набираем сотрудников и сами обучаем их с нуля. Обновление знаний — это часть корпоративной культуры «ЭТАЖЕЙ». У нас учатся все: и административный персонал, и отдел продаж. Дело в том, что в нашей сфере постоянно появляется новая информация, которую нужно вовремя усваивать, чтобы получать результат. То же снижение ипотечных ставок, изменения в законодательстве — это всё нужно оперативно принимать. Особенно важно и полезно для вновь прибывших специалистов.

В силу разных обстоятельств — сокращений, отсутствия карьерного роста и перспектив, банальной скуки — люди время от времени хотят уйти от привычных задач. Но далеко не каждая сфера готова растить специалиста с нуля. А мы готовы. В «ЭТАЖИ» приходят и совсем юные сотрудники, выпускники вузов, и люди за 50. Но всё-таки средний возраст специалистов — 35–40 лет, то есть те, у кого уже был опыт работы.

Мы считаем, что научить продавать недвижимость можно любого человека, вопрос только в ресурсах и времени.

И конечно, в личной мотивации кандидата.



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Возраст не играет большой роли, скорее, должно быть понимание у самого человека, что работа специалистом по недвижимости — это активная деятельность. Максимум полдня в офисе, остальное время — на выездах, встречах, осмотрах. Плюс нужно регулярно учиться, повышать свою квалификацию. Отмечу, что у кандидатов с опытом работы в продажах есть определённое преимущество за счёт понимания этого механизма. Хотя у нас есть успешные специалисты и из госструктур, бывшие управленцы, банковские служащие, военные. Мы смотрим на потенциального сотрудника без предрассудков, ориентируясь на внутренние качества — целеустремлённость, желание работать и зарабатывать. Всё-таки в риелторском деле распределяются поровну искусство продажи и технология. Мы даём инструменты и объясняем, как ими пользоваться, а уже задать ритм своей работе может только сам человек.

Компания уже 17 лет готовит специалистов сама: за эти годы мы выстроили целую систему обучения кадров. После того, как кандидат проходит собеседование и получает от компании предложение, у него есть две недели базового курса, когда он может понять, насколько эта сфера ему подходит, хочет ли он в ней развиваться или это не совсем то, что нужно. То есть первые две недели — это некий буфер, когда принимаются окончательные решения обеих сторон.

На этом этапе довольно большая именно академическая загрузка. Примерно 60-70 % времени человек тратит на учёбу: тренинги, мастер-классы, лекции — порядка 20 дисциплин. В оставшиеся часы он уже понемногу включается в работу.

Весь период обучения всегда рядом наставник, так что будущий специалист спокойно делает свои первые шаги с опорой на старшего товарища.

После базового курса, если обе стороны готовы к сотрудничеству, специалист набирается знаний ещё шесть недель, но уже более направленно, профильно. Только 20-30 % времени уходит на обучение, остальное — уже практика. Наши специалисты собирают информацию сразу по трём направлениям, с которыми мы работаем: вторичный рынок, загородное жильё, новостройки. С нас — все исходные данные, чтобы в дальнейшем у нас был универсальный специалист.

Компания понимает, что в недвижимость приходят зарабатывать. В течение первых трёх месяцев сотрудник получает бонусную поддержку от компании. Она варьируется в зависимости от его успехов. У нас были случаи, когда совсем новый сотрудник во время учёбы заключил за два месяца девять сделок, хотя средний показатель в месяц для опытного сотрудника — от трёх сделок. Мы никак не ограничиваем сотрудников в росте и количестве заказов в разработке.

Дело в том, что отрасль имеет одну важную особенность — нет окладной части.

Это, с одной стороны, может напугать привыкшего к такой опции кандидата, с другой — именно это обеспечивает отсутствие потолка в зарплате: хотите работать с тремя, пятью, двадцатью проектами — пожалуйста, хотите открывать филиал — нет проблем. Вам нужно только желание и большой запас работоспособности.

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Обучение проводится нашими же сотрудниками: опытными экспертами в своей сфере. Они предлагают тему, руководство её оценивает, смотрит на подачу и личные качества профессионала: сможет ли он научить? Если ответ — да, то человек допускается до преподавания. Стандартная задача тренера — дать инструменты новому специалисту и научить его ими пользоваться. Дальше в игру вступает наставник, который курирует адаптацию навыков под реальный рынок.

Как и любой компании, оказывающей услуги, нам крайне важно видеть готовность и мотивацию сотрудника удовлетворять потребность клиентов не просто в поиске жилья, а в решении их личной задачи.

Мы очень ценим свой внутренний ресурс, сотрудников и заботимся о том, чтобы им было комфортно даже в начале их карьеры в «ЭТАЖАХ». Отдавая бейдж человеку, мы уже представляем его рынку недвижимости как специалиста. И не просто скидываем на него ответственность, а продолжаем поддерживать.

Мы говорим ученикам: «Не бойтесь сознаться в том, что вы чего-то не знаете».



Стать специалистом по недвижимости!



«Я знаю, что ничего не знаю» — эту фразу приписывают Сократу. «Зная о своём незнании, я знаю больше, чем все остальные», — пояснял он

Если клиент задаёт вам какой-то трудный вопрос, то помните, что у вас есть тыл в виде компании «ЭТАЖИ», с большим количеством опытных сотрудников в разных сферах — юриспруденция, ипотечное дело и так далее. Вы всегда можете транслировать вопрос внутрь компании и только потом отвечать клиенту.

После обучения у нас нет никакой сертификации или проверки знаний. Потому что не совсем реально оценить, как человек работает с заказчиком, в теории. Только практика и живой опыт могут дать ответ.

И даже в тех редких случаях, когда человек решает вновь изменить деятельность или после обучения понимает, что это не его сфера, у него в любом случае остаются полезные контакты, чёткое понимание рынка и подкованность в вопросах ипотечного дела, застроек, юридических аспектах недвижимости. Учиться ведь никогда не поздно и всегда очень полезно, так почему бы не освоить дополнительную профессию — специалиста по недвижимости?