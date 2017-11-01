Кто над шахтами хозяин?

В тихом омуте кузбасского бизнес-сообщества неожиданно разгорелся скандал, затухнуть которому в ближайшее время, видимо, не суждено. Началась вся эта история ещё в начале 2017 года, когда не справившиеся с шахтным бизнесом бывшие собственники угольной компании «Заречная» (УК) передали управление шахтами в руки ТОО «Уголь Казахстана».

Приобретение оказалось затратным: одно только поддержание добычи угля и содержание шахт обходилось новым собственникам дороже, чем приносила продажа угля. При прежнем собственнике из-за долгов всем и вся, от энергетиков до горнорудных спасателей и банков, к лету 2017 года «Заречная» фактически прекратила деятельность, а многомесячные долги по зарплате лишь усугубляли катастрофическую ситуацию.

Компанию нужно было фактически возрождать из пепла.

2,2 млрд тонн составляют потенциальные запасы угля на предприятиях «Заречной»

Уже за три первых месяца работы ситуацию удалось значительно выправить, на что ушло более одного миллиарда рублей: резко снизилась задолженность по зарплате, к середине осени составила всего один месяц с перспективой вообще сойти на нет. Были закуплены новые машины для перевозки угля на обогатительную фабрику, пошли платежи за свет и воду, закрывая и долги, и ежемесячное потребление шахтного комплекса. При этом никто из трудового коллектива не был уволен при смене собственника: даже когда случилась технологическая авария из-за пришедшего в негодность противопожарного оборудования в забое, всем шахтёрам продолжали выплачивать заработную плату.

Тем временем новые собственники произвели инвентаризацию материально-технического оснащения всей технологической цепочки и проанализировали финансовое положение предприятия. То и другое оказалось в плачевном состоянии, одних только кредитов прежними владельцами было взято почти на миллиард долларов, и большая часть из кредитного портфеля была потрачена неизвестно куда. Пока прокуратура области изучала сомнительные сделки, ТОО «Уголь Казахстана» подписало с кредиторами, в числе которых «Газпромбанк», и одной из дочерних компаний «Ростеха» меморандумы и соглашения о льготном режиме выплат и понятном всем сторонам графике погашения долгов, полученных «в наследство». На такой же диалог надеялся новый собственник и на встречах с руководителями Кемеровской области — вице-губернатором Евгением Хлебуновым и его подчинёнными, но что-то пошло не так.

Судя по рассказам свидетелей и протоколам встреч, Хлебунов сразу же обозначил себя главным в диалоге, посчитав, что он имеет право и полномочия раздавать собственникам частного бизнеса приказы и требовать их немедленного исполнения.

Протоколы встреч с ним сплошь пестрят словами «исполнить», «произвести», «потребовать» и «выполнить».



Угольная компания «Заречная» приобрела первую шахту в 1998 году

При этом все осторожные попытки руководителей УК «Заречная» перевести беседу в конструктивное русло и услышать от администрации Кемеровской области предложения по финансовому оздоровлению предприятия, доведённого до такого состояния, в том числе и чиновниками, вовремя не спохватившимися, когда шахтёрам ещё при прежнем собственнике стали задерживать зарплату, или хотя бы не поймавшими за руку набирающих дутых кредитов деляг, не встретили никакой поддержки.

С руководством УК «Заречная» («на ковёр» в администрацию области, как в старые времена в обком партии, были вызваны все, от топ-менеджеров до главного энергетика) продолжали разговаривать в приказном тоне, а после одной из встреч и вовсе было ультимативно заявлено о желании чиновников передать управление шахтным комплексом компании, «понятной администрации». Видимо, попытка взаимовыгодных переговоров, разумная финансовая политика и поэтапное избавление от долгов с сохранением рабочих мест и социальной ответственностью компании перед шахтёрами, чиновников не устраивали.

Требовался «свой человечек» на лакомый кусок бизнеса — ведь когда-то здешние угли шли даже на экспорт.



На предприятиях угольной компании «Заречная» трудятся более 5 000 человек

После возражений руководства УК «Заречная» на требования администрации области против новых собственников началась целенаправленная кампания. В ход пошло всё: фальшивые открытые письма от имени рабочих, где те якобы сообщали о нечеловеческих условиях работы и разгульном образе жизни своего начальства; многочисленные проверки и предписания контролирующих органов, участившиеся с совсем не молчаливого одобрения чиновников; откровенные вбросы в СМИ, намекавшие на скорую смену руководства, и даже прямые заявления вице-губернатора Хлебунова на собрании работников шахтного комплекса «Заречной», где он пообещал вскоре «попрощаться» с казахстанцами.

Истеричная кампания продолжается до сих пор и всё больше теперь напоминает рейдерский захват при поддержке руководителей области, а точнее, тех из них, кто возомнил себя всемогущими во время известной истории с болезнью главного начальника Кузбасса. Из свежих новостей кампании против нового собственника: на днях было объявлено о выкупе долгов «Заречной» перед «Газпромбанком», и теперь всё идёт к тому, что шахтное хозяйство выставят на конкурсное производство.

При этом резко сократится количество рабочих мест, и в городе Полысаево, базовом для шахтного комплекса, и без того испытывающем социальную напряжённость, станет ещё тревожнее и беднее.

Руководство «Заречной» борется как может: ведёт постоянный диалог с кредиторами, «Ростехом» и даже с «Газпромбанком», с «медвежьей» помощью которого в том числе сложилась нынешняя кредиторская задолженность. Ищет альтернативные варианты финансирования кредитов, планируя продажу непрофильных активов; не забывает о социальной ответственности, выполняя обещания, данные ранее профсоюзам, и ликвидируя остатки задолженности по зарплате.

У руководства УК «Заречная» всё ещё теплится надежда вернуться за стол переговоров с областным правительством, ведь война никогда ни к чему хорошему не приводила, в ней всегда страдают невинные.