Такое нельзя упустить

Совсем недавно окончив вуз и только-только устроившись на работу, хочется купить себе игровую консоль. Только беда в том, что денег на неё не хватает. Как решить проблему? Взять в кредит. А как это сделать, разбирался корреспондент Сиб.фм.

Вообще с кредитами лично я никогда не сталкивался. Сталкивалась моя семья, и не раз. В современном мире взять кредит становится так же просто и обыденно, как сходить в бар. Правда, помнится, в последний раз такой кредит влетел семье в копеечку: переплата составляла 10 тысяч рублей за простую музыкальную систему.

Я заскочил в магазин посмотреть плёнку для телефона и увидел, что могу неплохо сэкономить на покупке консоли. В этом месяце в «М.Видео» проходит ряд распродаж, и выбор, где её покупать, отпал сам собой. Playstation 4 с тремя играми и тремя же месяцами подписки на Playstation Plus всего за 20 тысяч.

Такое нельзя было упустить.

И я не упустил, решив брать кредит.

Первым делом, конечно, пришлось проконсультироваться с продавцом относительно тонкостей. В моём рюкзаке лежал только паспорт.

— Не беда, — уверил меня продавец с именем Сергей на бейдже, — только один документ и нужен.

Довольно кивнув, я проследовал, куда он мне указал — в отдел кредитования. Здесь за тремя столами красного цвета, под цвет всего магазина, работали сотрудники, но свободных стульев не нашлось — все были заняты клиентами. Пришлось постоять, ожидая, когда подойдёт моя очередь. Здесь же установлен и кулер с водой. Мелочь, а приятно. Кредиты брали в основном мужчины. Все в схожих тёмных куртках, разного возраста, но всё же старше меня.



Пошаговая инструкция по оформлению онлайн-кредита

Через 15 минут пригласили и меня. Попросили заполнить анкету, которая в сущности стандартна: адрес проживания, место работы, паспортные данные и так далее. В общем, на заполнение ушло минут 20.

Рядом парень лет двадцати семи общался с сотрудницей:

— Я очень волновался, что в этот раз не дадут. Пришёл тогда в другой магазин, говорю, фактическая зарплата — 23, все требования подходят, всё равно не одобрили, — сокрушается парень.

— У нас обычно одобряют восемь из десяти заявок.

У вас есть все данные, чтобы вам кредит утвердили, мне кажется, — отвечает ему девушка с бейджиком «Анна».

Меня фотографируют на камеру, попутно объясняя детали: «М.Видео» сотрудничает с 11 банками, которые предоставляют кредит. Из магазина заявку сотрудники направляют во все 11 (прямо как друзей Оушена, думаю я). Если заполнять заявку на кредит онлайн, то её рассмотрят от трёх до пяти банков в зависимости от региона. Положительный или отрицательный ответ приходит в течение нескольких минут — очень быстро.

Сами же кредитные документы вам привезёт курьер, заранее уточнив удобное время и место доставки, в течение двух дней при оформлении в магазине.

Что ж, подождать можно, учитывая, что магазин предлагает на выбор банки, которые вынесли по вашей анкете положительное решение. То есть вам даже нет необходимости мотаться по филиалам, которые обычно есть в других магазинах.

Удобно, просто и понятно.

6 магазинов «М.Видео» работают в Новосибирске

Анна заканчивает оформлять мою заявку и посылает её на проверку в банки. Уже поздно, и мне бы хотелось вернуться домой, но меня уверяют, что ждать нужно недолго — минут 15.

Действительно, ждать пришлось не так долго, Анна рассказала, какие банки одобрили мою заявку. Я выбрал тот, который больше всего понравился, и понял, что дома уже смогу поиграть в свою приставку.

— Приходите к нам ещё, — приглашает Анна, — а если не будет времени зайти, то оформляйте заявку онлайн.

Это тоже быстрый процесс, к тому же мы вам покупку домой привезём в удобное время.

Благодарю консультанта и покидаю кредитный отдел. Всё же хорошо, что в «М.Видео» такой прозрачный и понятный для клиента процесс подачи заявки на кредит: потратил примерно полчаса — и товар в твоих руках. Гораздо лучше, чем ждать несколько месяцев, пока накопится нужная сумма.