Эмиссия безумия

В октябре произошло два события, связанные с наличным денежным обращением. Первое — выпуск в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что новые деньги сделают наличные расчёты более удобными и потеснят купюры смежных номиналов. Однако это лишь разъяснение последствий эмиссии, а не объяснение её истинных причин.



Выпущенные банкноты разных номиналов структурируются по двум признакам — по количеству выпущенных банкнот и по их стоимости (таблица 1).

Таблица 1 — Удельный вес банкнот в их общем количестве и стоимости по состоянию на 01.10.2017 г., %

Источник: данные ЦБ. Удельный вес приведён с округлениями.

Количество банкнот и их номинал определяется исходя из уровня розничных цен и стоимости одной покупки. Например, средний размер чека в крупном продовольственном супермаркете определяет номинал самой массовой купюры.

Долгое время средний размер покупки варьировал около отметки в 1 000 рублей, поэтому купюра с таким номиналом и является наиболее распространённой.

Выпуск купюры с новым, в два раза увеличенным номиналом, является прямым свидетельством роста средней стоимости покупки. И означает, что усилия Банка России, направленные на «таргетирование инфляции», не достигли результатов, а заявления о ценовой стабилизации остаются всего лишь заявлениями.

Насколько выбранные номиналы новых банкнот являются удачными? На мой взгляд, крайне неудачными.



12 октября 2017 года — дата ввода в эксплуатацию банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей

Обратимся к советскому опыту. До ноября 1991 года Госбанк СССР выпускал купюры достоинством в 1 рубль, 3 рубля, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. Нетрудно заметить, что номиналы мелких и наиболее массовых купюр имели пропуски в 2 и 4 рубля. Такая эмиссионная денежная политика была крайне рациональной.



С одной стороны, она позволяла минимизировать расходы на изготовление денег. С другой, не доставляла сложностей при расчётах, ведь из любых купюр с нечётным номиналом можно было легко составить как нечётную, так и чётную сумму. Руководствуясь этой логикой, — логикой эффективности и удобства — Центральный Банк должен был выпустить банкноты номиналом не 200 и 2 000 рублей, а 300 и 3 000 рублей.

Второе событие — это объявленная банками неделя приёма монет. В период с 23 по 28 октября они обменивают мелочь на памятную «футбольную» 25-рублёвую монету. Для объяснения смысла этой акции нужен ряд предварительных комментариев.

Наличное денежное обращение по своей форме бывает монетное и банкнотное. Монеты более долговечны по сравнению с банкнотами, но чеканка монет дороже печати банкнот. На практике используется смешанная система денежного обращения. Удельный вес монет в общей стоимости денежной массы должен составлять около 10 %. Монеты обслуживают мелкие, наиболее частые, розничные сделки — оплату проезда в общественном транспорте, покупку газет и журналов, расчёты с продавцами еды.

Купюры имеют более высокий номинал и реже используются в расчётах, что продлевает срок их службы. Но это в теории, а теория не для России.

У нас строение денежной массы имеет крайне ненормальный характер (таблица 2).

Таблица 2 — Характеристика наличной денежной массы по состоянию на 01.10.2017 г., %

Источник: данные ЦБ. Денежный предмет — конкретная единичная форма денежных знаков. Суммирование денежных знаков производится вне зависимости от их номинала.

Как видно, основной формой выпуска денежных знаков в России является чеканка монет, а в стоимостных розничных расчётах используются главным образом банкноты. Одним из следствий явного противоречия между эмиссией денежной массы и денежным обращением является вывод из повседневного обихода значительной части монет. Для объяснения причин вывода рассмотрим структуру монетной денежной массы (таблица 3).

Таблица 3 — Удельный вес монет в их общем количестве и стоимости по состоянию на 01.10.2017 г., %

Источник: данные ЦБ. Удельный вес приведён с округлениями.

Перед началом массовой чеканки монет нужно дать ответ на вопрос о том, каким должен быть номинал самой мелкой монеты. Правильный ответ на него такой: номинал самой мелкой монеты должен равняться цене самого дешёвого товара. В СССР, например, самым дешёвым товаром был коробок со спичками, он стоил 1 копейку. По этой причине самой мелкой советской монетой была копейка.

Однако что можно купить в современной России за 1 копейку? За 5 или за 10 копеек? Ничего.

20 видов памятных монет будет выпущено в обращение по монетной программе ЦБ РФ «Футбол 2018»

В сегодняшней России самым дешёвым товаром по-прежнему является спичечный коробок, и стоит он больше одного рубля. Это значит, что вся чеканка копеек была напрасной.

Чеканка была напрасной не только с точки зрения эффективности денежного обращения. Новые монеты чеканились в 1997 году, а поступили в обращение с января 1998 года. В этот же период была проведена деноминация денег, их покупательная способность изменилась в тысячу раз. Проводимая Центральным банком эмиссионная политика под лозунгом «Копейка возвращается» должна была продемонстрировать стабилизацию денежной системы и устойчивость российской национальной валюты. Однако августовский кризис 1998 года похоронил и эти пропагандистские усилия.

К настоящему времени в количественном объёме денежной монетной массы копейки занимают 70 %.

С экономической точки зрения это омертвлённый капитал. Единственная стоимость, которой он обладает, — это ликвидационная стоимость.

В России есть много компаний, которые умеют её извлекать.

Рассмотрим самую массовую российскую монету — 10 копеек — и проведём простые расчёты. До 2006 года монета чеканилась из латуни. Латунь — сплав меди и цинка. Цинк примерно в два раза дешевле меди. Общий вес монеты составляет 1,95 грамма. В стоимостном выражении 10-копеечная монета содержит примерно 1,61 грамма меди. В октябре 2017 года тонна меди стоила около 7 тысяч долларов США, а доллар — примерно 58 рублей.

Нетрудно подсчитать, что стоимость меди, содержащейся в монете, в 6,5 раза превосходит её номинал.

В сети можно найти немало объявлений о покупке российских монет. Обычный объём сделки составляет 1 млн рублей мелочи, за который покупатели обещают заплатить 3-3,5 млн рублей. Иногда встречаются сообщения о задержании крупных партий российских монет на границе.

Сколько металлических денег было переплавлено в России и сколько денег было вывезено из России, никто, конечно же, не знает.

Но далеко не всё из того, что было отчеканено на монетных дворах. Самое разумное, что можно было бы сделать Банку России сегодня — это объявить о прекращении хождений российских монет номиналом менее 1 рубля, обменять оставшиеся у населения деньги на современные монеты с высоким номиналом и сформировать по низким ценам запасы металлов для последующей чеканки. Но самое разумное в отношении Центрального Банка никогда не является хоть сколько-нибудь вероятным.