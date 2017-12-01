 

До заката от рассвета

 О солнце-учредителе компании и об Италии, которая очаровывает  1 декабря, 11:24

Олег Кугаев
фотограф-передвижник
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До заката от рассвета
Фотографии Олега Кугаева

Путешественник и фотограф Олег Кугаев посмотрел на Апуанские Альпы и рассказал о солнце, которому предоставляет отчёты о проделанной работе, и разных закатах.

Много лет я наблюдал из окна первого этажа своей хрущёвки за бликами света, перемещающимися по стене соседнего здания. Потом я купил квартиру этажом повыше, но и этого было недостаточно для того, чтобы видеть великолепие восхода и заката земного светила. И потому, когда пришло время перемен, я решительно пошёл вслед за солнцем, но не только за ним...

Где бы я ни оказывался во время моих путешествий, я всегда старался встречать или провожать солнце как можно выше. Солнце стало для меня своеобразным учредителем компании, в которой я работаю.

С каждым восходом оно осведомляется о моих планах на будущее и с каждым закатом требует представить отчёты о проделанной работе.

Солнце даёт возможность видеть этот красочный мир, и за это мы благодарны далёкой звезде. Я вижу потрясающие картины, которые рисует солнце, и главные герои в них — люди, природа, животные. Вот, например, восход — Италия, Апуанские Альпы. Практически под каждой горой здесь бурлит жизнь, которая очаровывает древними постройками, вьющимися нитями дорог, маленькими деревнями. С первыми лучами солнца колокола церквей пробуждают этот мир ото сна.

Закат в Монголии. Картина здесь совсем иная. Огромная безлюдная территория. Основная масса населения находится в больших городах. Стоянки кочевников и небольшие посёлки встречаются редко. В этой части Монголии не растут деревья, и солнце даёт жизнь траве и кустарникам, которые с удовольствием поедают стада домашних и диких животных.

Рассвет в Индии. Рыбакам нужно успеть закинуть сети и собрать улов до восхода солнца, ведь когда светило поднимется на свой блистающий трон, воздух раскалится и это сделает работу невозможной. Большая часть жизни в Индии днём буквально уходит в тень.
Закат в Австралии. Как только солнце покидает этот материк, включаются маяки и помогают не потеряться в морях. Жизнь здесь осложняют озоновые дыры, через которые солнце безжалостно пробирается к людям и большей части этих земель, потому они и пустынны. Жизнь бьёт фонтаном только там, где есть доступ к питьевой воде.

Закат на Камчатке. Солнце встаёт для медведей и для того, чтобы люди посмотрели на величие дикой природы. Вулканы, возвышающиеся над всей территорией, говорят нам о далёком прошлом, о том, как зарождалась и менялась жизнь на планете.

Если вы вдруг почувствуете, что и в вашей жизни необходимо что-то изменить, то не ждите долго — начните с этого заката или рассвета.

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