Занимательная судебная арифметика

Дело кузбасского миллиардера Александра Щукина и его когда-то доверенного лица Тимура Франка продолжает развиваться. Несмотря на доказательства недобросовестности, один и тот же судья принимает разные решения по двум сходным искам. В одном зафиксирована недобросовестность Франка, другой иск, оспаривающий поручительство Франка на 1 млрд рублей, отклонён. Как развивается дело, следит корреспондент Сиб.фм.

Недавно в СМИ уже прогремела история разбирательства миллиардера Александра Щукина и его юридического партнёра Тимура Франка, которому бизнесмен доверился в сложную для него минуту времени. Юрист, отлично знающий все российские законы, а также обладающий связями в бизнес-сфере Кузбасса, воспользовался уголовным разбирательством против Александра Щукина по громкому делу о вымогательстве акций разреза «Инской» и перевёл активы бизнесмена на себя. Схема выглядит довольно просто: банкротство крупного энергетического холдинга «ИТЭК», построенное на «технической», то есть искусственной задолженности, позволило Тимуру Франку переписать активы холдинга — более 2 млрд рублей! — в свою собственность.

1 млрд рублей — безденежный вексель, выданный компанией ИТЭК в лице Франка и оказавшийся у компании «Регион Сибирь К» — юристам Александра Щукина уже удалось оспорить, суд в Томске недавно признал недобросовестность Франка (Седьмой арбитражный апелляционный суд, Томск, дело № А45-2547/2016).

А вот за ещё один миллиард бизнесмену придётся побороться: тот же судья Назаров по аналогичному делу принял отрицательное решение.



Франк письменными пояснениями и в судебном заседании указал на то, что ему неизвестно о наличии сделки между АО «ИТЭК» и ООО «Регион Сибирь К» в отношении передачи векселя в 1 млрд рублей

Как дело было

Александр Щукин родился в 1950 году в шахтёрской семье, начинал карьеру проходчиком. Заниматься бизнесом Щукин начал поздно — в 36 лет. А уже в 2011 году Forbes оценивал его личное состояние в 1,8 млрд долларов.

Однако 2017 год стал очень сложным для предпринимателя. Было возбуждено громкое уголовное дело о вымогательстве акций разреза «Инской», и Щукин был задержан вместе с кемеровскими вице-губернаторами Алексеем Ивановым и Александром Данильченко, начальником департамента административных органов Кемеровской области Еленой Троицкой, начальником областного управления следственного комитета Сергеем Калинкиным и ещё несколькими подозреваемыми.

В Кемерове власти региона часто обращались к успешным компаниям и предпринимателям с просьбами вывести из кризиса проблемные предприятия, и это был именно такой случай: по признанию самого Александра Щукина, данная шахта уже долго была убыточной, он «благотворительно» передал на выплату зарплаты её работникам 200 млн рублей.

Пока идёт следствие, Александр Щукин находится под домашним арестом, у предпринимателя практически отсутствует связь с внешним миром.

Нет ни телефона, ни доступа в интернет.

Этим и воспользовались некоторые его партнёры по бизнесу.

В частности, юрист Тимур Франк, якобы защищающий интересы предпринимателя, переписал активы предпринимателя на себя. Можно подумать, что Франк был готов к осуществлению «приобретения» акций и активов компании задолго до этого, просто домашний арест Щукина позволил легче и быстрее довести дело до тотального разграбления активов.

АО «ИТЭК» было создано Щукиным в качестве «держателя активов», не вело никакой производственной, финансово-хозяйственной деятельности, а лишь являлось собственником акций и долей в принадлежащих ему бизнесах (в частности, акции и доли в ООО «Альфа», АО «Бизнес-Инвестиции»). «ИТЭК» управляет данными активами путём голосования в «дочерних» и «внучатых» компаниях. Руководителем АО «ИТЭК» Щукин назначил своего доверенного на тот момент юриста — Тимура Франка.

500 млн рублей — уставной капитал «Инвестиционной топливно-энергетической компании»

Тимур Франк — известный и опытный юрист в области банкротств, бывший конкурсный управляющий. И вот лишь несколько примеров его связей и знакомств, которые говорят о масштабах «сетей», которые он раскинул вокруг имущества Александра Щукина. Тимур Франк является председателем правления Региональной общественной организации «Федерация парашютного спорта Кемеровской области». До Франка эту должность занимал Андрей Барабаш, помимо всего прочего, являвшийся основным акционером ЗАО «Черниговский НПЗ», в отношении которого сейчас завершается процедура конкурсного производства.

Именно этой компании АО «ИТЭК» в лице генерального директора Тимура Франка 31 декабря 2014 года выдаёт поручительство на 1 млрд рублей за некое ООО «Торговый дом «Сибэнергоугольснаб», совладельцем которого являлся вышеназванный Андрей Барабаш.

После «Черниговский НПЗ» взыскивает через суд этот самый миллиард рублей, но не с должника «Сибэнергоугольснаб», а с поручителя — АО «ИТЭК», поскольку руководство последнего в лице Тимура Франка и не собиралось выплачивать долг за «Сибэнергоугольснаб», обанкротившийся сразу после заключения договора поручительства. Его ликвидация была завершена к 2016 году.

В июле 2016 года Тимур Франк, являясь генеральным директором поручившегося за банкрота АО «ИТЭК», выкупает на себя лично миллиардный долг всего за миллион.

И становится основным кредитором АО «ИТЭК» в процедуре его банкротства.



Конечно, Щукин пытается оспорить внезапно появившийся долг компании «ИТЭК» перед её генеральным директором Тимуром Франком, но пока в первой инстанции и апелляции именно по признанию поручительства перед «Черниговским НПЗ» было отказано. Кассационное слушание состоится в Тюмени.

Хронология обмана

Тимур Франк — не первый, кто вошёл в доверие к бизнесмену Щукину, а впоследствии стал вести в отношении него двойную игру. Так, несколько лет партнёром Щукина по бизнесу был Руслан Ростовцев, с которым они вместе развивали шахтоуправления «Талдынское-Кургайское» и «Талдынское-Южное». Через какое-то время Ростовцев решил, что весь бизнес принадлежит только ему и ввёл на территории шахт «войска». Александр Щукин не был тогда под домашним арестом и добился в качестве обеспечительных мер ареста активов Ростовцева в суде на Кипре.

Не исключено, что банкротство АО «ИТЭК» было спланировано Тимуром Франком ещё в 2014 году. Именно тогда, после создания компании «ИТЭК», он убедил бизнесмена «с целью эффективной юридической защиты активов» формально оформить все акции на своё имя, уверяя, что Щукин по-прежнему будет фактически управлять акциями, а он (Франк) будет все свои действия предварительно согласовывать лично с Щукиным, получая его одобрение.

В результате акции предприятия с миллиардными активами были «выкуплены» у Щукина «за три копейки».

Однако по требованию супруги Щукина сделка по «продаже» акций от Щукина Тимуру Франку была признана судом недействительной, и предприниматель вернул в своё законное распоряжение 99 % акций АО «ИТЭК». Только сразу после этого «ИТЭК» с многомиллиардными активами превратился в компанию-банкрота, и почти всё имущество «ИТЭК» распродали (причём в пользу лично Тимура Франка), а основным кредитором компании является лично всё тот же Франк.

В 2015 году Тимур Франк от имени АО «ИТЭК» выдал векселя в пользу компании «ГАСТ-финанс» на сумму около 60 млн рублей. Векселя не были оплачены, не имели экономического смысла кроме как стать основанием для возбуждения процедуры банкротства АО «ИТЭК», потому что потом именно они оказались у инициатора банкротства — ООО «Престиж». Так, с требованием к АО «ИТЭК» об оплате векселей обратилось именно ООО «Престиж» (его руководителем был Евгений Митрофанов, знакомый Франка), поскольку «ГАСТ-финанс» указало «должнику» заплатить по векселям ООО «Престиж».

Интересно, что компания «Престиж» была создана 15 февраля 2016 года, но уже к осени, не имея имущества, офиса и персонала, обзавелась векселями «ИТЭК» и стала его банкротить.

Так что цель создания компании «Престиж», скорее всего, заключалась именно в запуске процесса банкротства «ИТЭК».

Ещё один вексель, уже на 1 млрд рублей, Тимур Франк от имени АО «ИТЭК» выдал 19 января 2016 года аффилированному ООО «ИФК Энерго» (гендиректор которого — Тимур Франк, конечно же), а «ИФК Энерго» продало его всего за 2 млн рублей ООО «Регион Сибирь К». При этом одобрения Щукина ни по этой, ни по всем вышеописанным сделкам не было получено, Щукин узнал о них, уже находясь под домашним арестом.

Что примечательно, за два месяца до выдачи АО «ИТЭК» указанного векселя на 1 млрд рублей Тимур Франк участвовал в судебном разбирательстве, в котором суд постановил, что Франк должен вернуть 99 % акций АО «ИТЭК» обратно Щукину.

Юрист не мог не понимать, что действует незаконно, выдавая от принадлежащей Щукину компании втайне от него вексель

стоимостью в миллиард.

Таким образом, в реестре требований кредиторов АО «ИТЭК» находятся всего три кредитора. Компании ООО «Престиж» и ООО «Регион Сибирь К» с искусственно созданными требованиями к АО «ИТЭК» в общем размере около 1,2 млрд рублей и лично Франк с требованием в размере почти 1,2 млрд рублей. Именно за этот актив Александр Щукин ведёт борьбу.



Александр Щукин работал на шахтах «Капитальная-2», «Юбилейная» и «Есаульская»

Тимур и его команда

Изучение окружения и знакомств Тимура Франка показывает, что его связи гораздо обширнее, чем представлено в текущих делах, и можно только предполагать, к кому они могут привести.

Например, вот ещё несколько, так сказать, «тимуровцев». Тимур Франк возглавляет парашютную команду «Сытые волки», куда входит и арбитражный управляющий «ИТЭК» Александр Фурман, и Андрей Барабаш.

По информации из СМИ, Тимур Франк участвовал в «предпринимательских схемах» первого заместителя губернатора Кемеровской области Максима Макина по выводу финансовых средств в офшорные зоны.

Сам Тимур Франк с 2003 по 2014 годы также был арбитражным управляющим, состоящим сначала в НП СОАУ «Меркурий», затем в Ассоциации КМ СРО АУ «Единство», а затем в НПС СОПАУ «Альянс управляющих».

Причём партнёр Тимура Иван Поворознюк также является арбитражным управляющим в Союзе арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация „Северная Столица“».

С ним как с генеральным директором Франк контролирует деятельность АО «Бизнес-Инвестиции», которое в Арбитражном суде Кемеровской области претендует более чем на 1,5 млрд рублей в спорах с АО «Шахтоуправление „Талдинское-Кыргайское“» и АО «Шахтоуправление „Талдинское-Южное“». Параллельно Иван Поворознюк является ответчиком по иску об убытках от Щукиной Е. И. (Арбитражный суд Кемеровской области, дело № А27-16730/2017) на сумму 71 млн рублей.

Ещё один знакомый Франка Олег Каменев с 2005 года является арбитражным управляющим НПС СОПАУ «Альянс управляющих». Каменев банкротит ООО «Калтанское» — тепличный комплекс, права требования к которому «внучка» АО «ИТЭК», под руководством Тимура Франка, выкупила за 500 млн рублей. А в октябре 2017 года имущество «Калтанского» было выкуплено в процедуре банкротства за 151 млн рублей компаниями «Агро Элит-Инвест», «Черниговский НПЗ», МПС ССК, ЗАО Строительная компания «Южкузбасстрой».

По стечению обстоятельств учредителем компании «Агро Элит-Инвест» является Николай Поворознюк, сын соратника по «управлению активами» Ивана Поворознюка. В процедуре банкротства «Южкузбасстрой», в частности на стадии распродажи активов, поучаствовали и лично Тимур Франк, и ООО «Форма-Н» (гендиректор Александр Фурман), и ООО «Престиж».

И ещё один интересный факт: жена Тимура Франка — Ольга Владимировна Франк — с 2008 по 2015 год являлась судьёй Арбитражного суда Кемеровской области.

Новый виток борьбы

Конечно, Александр Щукин борется за свои активы. И отвоевать миллиард, как упоминалось выше, удалось: по векселю «Регион — Сибирь» суд принял решение удовлетворить иск бизнесмена.

Во-первых, векселедержатель являлся аффилированным к векселедателю лицом, поскольку руководителем АО «ИТЭК» и ООО «ИФК «Энерго» являлось одно лицо — Тимур Франк. Спорный вексель был передан «ИФК „Энерго“», дальше «по цепочке», компании «Регион Сибирь К» в отсутствие какой-либо экономической целесообразности. В результате совершения сделки задолженность «ИТЭК» за месяц до банкротства выросла почти в 200 раз, при этом в материалах дела не имеется каких-либо доказательств тому, что заключению сделок на крупную сумму предшествовал какой-то реальный переговорный процесс.

Заключения юристов, аудиторских заключений, одобрения сделки, доказательств реальных встреч руководителей нет. Ничего нет, кроме долга.

Во-вторых, все сделки совершены в один день и не отражены в документах первичного бухгалтерского учёта ООО «Регион Сибирь К», АО «ИТЭК» и ООО «ИФК „Энерго“». При этом на момент совершения этих сделок с векселями уже имелось вступившее в силу решение суда, что Тимур являлся акционером АО «ИТЭК» только временно и формально.



11 августа 2016 года Арбитражный суд Новосибирской области признал «ИТЭК» банкротом и назначил конкурсного управляющего — Александра Фурмана, члена «Саморегулируемой организации „Северная Столица“»

Единственное доказательство разумной осмотрительности со стороны ООО «Регион Сибирь К» — решение об одобрении сделок АО «ИТЭК», подписанное 19.01.2016 акционером АО «ИТЭК» Франком — было отозвано после заявления Щукина о фальсификации доказательств.

Суд принял аргументы истца, в том числе, что сделка о выдаче векселя АО «ИТЭК» векселедержателю ООО «ИФК «Энерго» была совершена между аффилированными лицами.

Суд апелляционной инстанции квалифицировал сделку купли-продажи злосчастного векселя как ничтожную, совершённую с целью создания искусственной кредиторской задолженности.

Не разобрались в схемах

И вот парадокс. Тот же Седьмой арбитражный апелляционный суд Томска и тот же состав судей (уже дело № А45-6680/2017) приняли иное решение по второму миллиарду Щукина, оформленному Тимуром Франком на себя.

Примечательно, что дело тянулось несколько дольше, и изначально его рассматривали другие арбитры, но восьмого ноября 2017 состав судей был изменён.

Это разбирательство по поводу поручительства на 1 млрд рублей, которое дало АО «ИТЭК» в лице Франка «Черниговскому НПЗ» за семилетний долг ООО «ТД Сибирьэнергоугольснаб», и относительно выкупа Франком как «простым гражданином» миллиардной задолженности за 1 млн рублей.

Складывается ощущение, что арбитры просто запутались в хитросплетениях связей и действий Тимура Франка. Будем следить за дальнейшими событиями и надеяться, что восторжествует справедливость.