Шестиминутка ненависти

Тот скандал, который медленно, но верно разгорается вокруг красноярской Академии борьбы, конечно, очень показателен для нынешней ситуации в федеральных СМИ, увлёкшихся пропагандой и нагнетанием ненависти в стране. Напомню, уникальное спортивное учреждение, подготовившее за 45 лет работы 10 олимпийских чемпионов, фактически обвиняется телеканалом «Россия-24» в подготовке джихадистов.

Шестиминутный сюжет, вышедший в эфир ещё 8 ноября, был подготовлен в лучших традициях геббельсовской промывки мозгов, когда говорится часть правды, а между разрозненными фактами намешаны многочисленные «глубокомысленные» выводы в стиле «Совпадение? Не думаю» или скользкие формулировки типа «говорят», «по слухам», «якобы». Не обошлось и без чудес монтажа: например, в одном кадре мелькает стенд с выдающимися красноярскими спортсменами вроде трёхкратного победителя Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева, в следующем кадре другой бывший спортсмен режет голову пленнику в Сирии.

При этом конкретных обвинений

вроде бы как и не звучит.



Джихад — понятие в исламе, означающее усердие на пути Аллаха, борьба за веру

Причастен ли основатель академии Дмитрий Миндиашвили к подготовке террористов? «Ещё предстоит разобраться». Кому разобраться? Кто уже начал разбираться? Виновен ли один из тренеров академии и бывший одноклассник Сайтиева в вербовке на джихад? Непонятно, но именно у него тренировался тот-то спортсмен, осуждённый за экстремистское высказывание в соцсети.

Где комментарии оперативников ФСБ или иных силовых ведомств? Вместо них «экспертное мнение» профессора лингвистики о том, что именно в спортшколах и можно вербовать на войну с неверными. Как, впрочем, и в вузах, и в мечетях, и на сайтах знакомств (мнение этого же профессора в сюжетах других СМИ).

Для справки: вообще-то с недавнего времени вербовка террористов карается в нашей стране в том числе и пожизненным заключением. Можно представить себе, в каком шоке теперь пребывает руководство академии, когда государственное телевидение на всю страну позволяет себе такие недвусмысленные намёки.

Откуда уши растут



Количество активных пользователей Telegram составляет более 100 млн человек

Крайне примечательны два факта: весь телесюжет «России-24» почти дословно повторял «наброс», опубликованный в конце октября в одном из анонимных Telegram-каналов Красноярска. Авторы этого канала то ли в шутку, то ли ради пресловутого хайпа периодически излагают различные конспирологические версии, «инсайды», «сливы» от силовиков, не особо заботясь об убедительности и доказательности.

Информация о том, что несколько выпускников Академии борьбы причастны к терроризму, подтверждалась в Telegram-канале двумя ссылками на посты в Livejournal, ссылкой на видео, где бывший красноярский борец Ахмед Чахкиев убивает человека в Сирии, а также ссылкой на новость 2011 года о том, что этот же Чахкиев победил на городском турнире по вольной борьбе.

Очень похоже на то, что именно этот «наброс» отмониторили журналисты «России-24» и скоропалительно сваяли его копию, но уже в телевизионном формате, объявив получившийся продукт «новостями из Красноярска». И ещё деталь: на следующий день после выхода телесюжета различные форумы, посвящённые проблематике терроризма и кавказских конфликтов, как по команде запестрели похожими сообщениями, в которых Академия Миндиашвили уже уверенно именовалась «школой джихада». Совпадение? Не думаю.

Ну и второй факт. Автором сюжета «России-24» стал специальный корреспондент ВГТРК Антон Подковенко. Именно этот человек в начале октября состряпал, иначе не скажешь, репортаж о том, что радиостанция «Эхо Москвы» сотрудничает с западными НКО, занимается подрывом государственных устоев, да и вообще подозрительна и наверняка опасней любой террористической организации. Среди прочих потенциальных агентов влияния Запада фигурировала и заместитель главного редактора «Эха» Татьяна Фельгенгауэр.

Через 12 дней после выхода этого сюжета безумный гражданин ворвался в помещение радиостанции и ударил Фельгенгауэр ножом в шею.

Совпадение? Не думаю. Говорят, освещать это нападение на журналистку приехал сам Подковенко.

О фактах

Руководство красноярской Академии борьбы уже заявило, что инициирует со дня на день проведение независимой лингвистической экспертизы телесюжета «России-24», а затем, вероятно, выйдет в суд с иском о клевете. Исходя из опыта подобных разбирательств в России, можно предположить, что у спортсменов без труда получится заставить журналистов опровергнуть некоторые высказывания. Но только некоторые, поскольку в сюжете прозвучали и реальные факты.

Звучат версии, что это и вовсе был не теракт, а кровная месть.



УК РФ Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности

В любом случае виновата ли в случившемся красноярская школа борьбы? Возможно, но маловероятно, да и где доказательства?



Борец Рамазан Саритов, убитый в 2012 году в Хасавюрте, учился в Красноярске. Бронзовый призёр Чемпионата РФ. Уехал из Сибири, находился в федеральном розыске как главарь одной из бандгрупп, занимавшейся вымогательством денег у предпринимателей, обстрелами и взрывами в магазинах, подрывами автомобилей, посягал на убийство сотрудников правоохранительных органов. Кто его направил на путь криминала? Тренер? Учитель? Воспитатель в детском саду?

Всё возможно, но через запятую журналисты «России 24» перечисляют вместе с террористами и тех, кто никогда не был осуждён или признан экстремистом. Например, Альберт Саритов. В вину спортсмену журналисты поставили то, что он в начале 2000-х состоял в «одной из банд на Кавказе».

Какой банды? Уличных мальчишек?

Саритову в 2000-м году было 15 лет.



Альберт Саритов — мастер спорта международного класса, бронзовый призёр Олимпийских игр

А главное, при чём здесь красноярская школа? Если «банда» была на Кавказе и Саритов в Красноярск ещё не переехал.

Из всех перечисленных телевизионщиками борцов вне всякого сомнения относится к террористам Ахмед Чахкиев. Как утверждают в Академии борьбы, Чахкиев действительно провёл несколько месяцев среди воспитанников, но несмотря на победы на небольших турнирах, серьёзного интереса как спортсмен не вызвал и вскоре уехал в Ингушетию, через пять лет объявился в Сирии.

В «подготовке» Чахкиева телевизионщики винят его тренера Ислама Матиева, к тому же якобы именно по его инициативе в Академии была открыта молельная комната. Но факт состоит в том, что тренировал будущего террориста специалист с русской фамилией, и более того, полковник милиции в отставке, двукратный чемпион мира по вольной борьбе Виктор Алексеев. Такая вот неувязочка.

Кстати, насчёт людей в погонах. Их немало среди бывших воспитанников Академии. Да и наблюдательный совет учреждения возглавляет бывший руководитель регионального УФСБ Анатолий Самков. Почему бы не упомянуть и такие данные в телесюжете?

Версии о заказе

На двухчасовой пресс-конференции, собранной почти через месяц после выхода телесюжета, руководство Академии выдвинуло сразу несколько версий о том, кто бы мог стоять за «сливом» в СМИ.

Исполнительный директор учреждения Сергей Подоленко напомнил, что в январе основатель Академии 84-летний Дмитрий Миндиашвили попал в больницу, вот тогда-то и возникла мысль о том, чтобы сменить руководство Академии.

— Значит, ищут себе — я знаю, её уже согласовывают — кандидатуру на место Дмитрия Георгиевича. Вот в этом, как говорится, собака порылась, — вспомнил на пресс-конференции петросяновский каламбур Сергей Подоленко.

Упомянул он и о многолетних попытках зарубежных спортивных функционеров исключить вольную борьбу из олимпийских видов спорта.

В этом деле как раз ко двору пришлись бы обвинения вольников в терроризме.

500 тысяч рублей — максимальный размер штрафа за возбуждение ненависти и вражды

Закончил своё выступление Подоленко тем, что авторов сюжета «России-24» надо судить не только за клевету, но и за разжигание национальной розни.

— В спорте я всю жизнь, с пятого или седьмого класса. Я такого братства, взаимопомощи среди борцов не видел нигде. В Академии собрана самая интернациональная команда. У нас среди 10 чемпионов Олимпийских игр семь национальностей. Семь. Поэтому... Я вот посмотрел — 282-я статья Уголовного кодекса РФ. Это разжигание ненависти между нациями. Я бы сто процентов пришил бы им это. Разжигают просто, — констатировал Подоленко.

Сам Миндиашвили, который тоже пришёл на встречу с журналистами, похоже, всё ещё находился в шоковом состоянии и не верил, что созданную им школу могли вот так огульно обвинить в подготовке террористов. Комментируя обвинение в том, что «нерусские» спортсмены не спешат на соревнованиях вставать под гимн страны, Миндиашвили вспомнил пекинскую Олимпиаду 2008 года, когда его наиболее успешный ученик Бувайсар Сайтиев стал трёхкратным олимпийским чемпионом и праздновал эту победу с российским флагом в руках.

— Подходит к центру ковра, кладёт флаг аккуратненко, расстилает нежно буквально. Встал на колени, поцеловал, встал и пришёл ко мне, меня обнял. Весь зал гудел. Вот так нерусские ребята не встают при гимне нашей великой России <...> Намного больше на свете хороших людей, но бывает и... Семья не без урода«, — отметил заслуженный тренер.

Подсказка для журналистов «России-24»: эти кадры с несдержавшим слезу Миндиашвили тоже можно использовать в очередном «объективном» сюжете о «школе джихада». Смотрите, мол, тренер сожалеет о том, каких нехороших людей он в итоге воспитал. Почему нет? Тут вам и хайп, и шажок наверх в телерейтингах. В общем, беспроигрышная тактика, как у того голубя из анекдота про шахматиста.