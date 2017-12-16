За королевишной в лес

Как ни странно, каждый год наступает декабрь. И в каждом декабре у меня, как, думаю, у многих, возникает желание пойти в лес и срубить ёлочку. Самостоятельно. В валенках и с топором углубиться в лесную чащу в поисках той красавицы, которая станет центром новогоднего праздника, сказать «прости» и «спасибо» и в оглушительной тишине сделать непоправимое, но столь желанное — завладеть деревом для праздника.

Можно даже не отращивать мощную бороду и не надевать клетчатую рубаху —

просто добыть ёлку.



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И вот опять я задался вопросом: как можно самому срубить ёлку?

Конечно, есть простой путь: пойти и срубить. Но этот вариант не то чтобы законен. Точнее, совсем незаконен. Самоличная рубка дерева в лесу наказывается штрафом до 5 тысяч рублей для физических лиц. С изъятием этого самого дерева и топора — орудия преступления. А уж если вы срубили две ёлки (сосны, пихты, ели — срубленное подчеркнуть), то это уже уголовщина! Незаконная рубка лесных насаждений — 260-я статья УК РФ. Спасибо, но такой путь не для меня, и вам не советую.

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Теперь вопрос встаёт немного по-другому: как срубить ёлку самому и законно? С такой формулировкой я отправился искать правду в полях. Точнее — в лесах под Новосибирском в составе пресс-тура, организованного департаментом лесного хозяйства Новосибирской области.

В самом департаменте рассказали о предновогодней подготовке. К празднику в Новосибирской области власти планируют заготовить около 35 тысяч деревьев. Понятно, что жителям этого не хватит совсем. Но есть ещё негосударственные лесопользователи, которые в основном и привозят в города новогодних красавиц, так что каждому достанется.

После речи заместителя руководителя департамента Алексея Рыжкова нас повезли в Новосибирский лесхоз, который расположился в посёлке Кудряшовский под Новосибирском.

Здесь в ходу сосны, потому что вокруг сосновый лес. Логично. Выдаёт покупателям деревья уже 20 лет работающая здесь Зоя Сергеевна, по словам которой, если такую сосну «нарядить, то совсем королевишна будет».

«Королевишну» до полутора метров здесь можно взять всего за 200 рублей. 200, Карл! А до двух — за 300. Вот они где — демократичные цены.

Оставалось только пожалеть, что ёлка в карман не поместится, а везти её в микроавтобусе, набитом журналистами, — не комильфо. Зоя Сергеевна на мой вопрос, как самому правильно и законно срубить ёлку, ответила, что никак: надо покупать.

Эту песню я уже много где слышал. Но я-то знаю, что должен быть путь к той самой своей «королевишне».

Приехали в лес. Непосредственно к специально высаженным для новогодних праздников ёлочкам.

Тут нас ждали лесоруб с бензопилой, трактор с прицепом и их директор.

И красота зимнего леса вокруг.

В отдалении стоял скромный рядок молодых пихт. Штук пять, одна из которых почему-то была без коры где-то на половину своего роста. Как выяснилось, виноваты косули — они едят пихтовую кору. Получается, пихта под Новый год не только для человека — лакомый кусочек.

Попробовал выяснить у начальника отдела лесных отношений министерства природных ресурсов Новосибирской области Сергея Муштаева, как же всё-таки законно самому в качестве гражданского лица срубить ёлку:

— Гражданин законно ёлку не срубит, — ответил он.

— То есть нельзя подойти к леснику, сказать: «Давай оформим, пойдём с тобой вместе, а я срублю сам»?

— Если мы с каждым гражданином будем в лес ездить, у меня сотрудников не хватит.

Ага! Всё-таки есть способ! И тут окончательный ответ пришёл ко мне сам. Точнее, пришёл Виктор Нищета — директор ООО «Гипростройтранс-3», которое арендует у Новосибирской области три лесничества и ведёт здесь, в Кудряшовском бору, всё лесное хозяйство.

Пригласил погреться в кунке грузовика — там есть печка. От такого предложения я отказаться не мог и не хотел.

Тем более он сказал, что глаза у меня добрые.

Пока мы согревались снаружи теплом от печи и изнутри — разговором, я понял, что у него действительно душа болит за эти леса. Этот человек точно знает, как законно срубить себе ёлочку собственноручно, подумал я и задал ему вопрос, ради которого сюда и приехал.

И, вы не поверите, наконец, я получил простой и столь желанный ответ: можно!

Но для этого придётся приехать в лесхоз, договориться с лесником, что он покажет вам, какие деревья подлежат срубу, а потом заплатить в лесхозе за свою красавицу. И понятно, что не каждый пойдёт в лес, чтобы именно срубить ёлку самому, так что лесников должно хватить. И цена будет та же — рублей 200-300. И закон никто не нарушит. И выбор будет хороший. И будет радовать глаз и сердце она — новогодняя королевишна.