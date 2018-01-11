Онлайн-ресурсы стали публиковать истории частных лиц, которым банки ограничивают право пользоваться собственными деньгами. По разным данным, с начала 2017 года заблокированы операции на суммы до 400 млрд рублей. Из сообщений следует, что всегда виноваты банки. Действительно ли удобный финансовый инструмент превращается в головную боль или, как иногда случается, в этом есть преувеличение? Давайте разбираться.

Во-первых, часть блокировок связана с выполнением обязательств банками перед своими клиентами. Ведь согласно договору банки должны предпринимать все возможные усилия для обеспечения сохранности средств клиентов. А в настоящее время из-за развития интернет-торговли, увеличения расчётов с использованием карт вне своего региона значительно увеличился риск компрометации карт и, соответственно, хищений средств с карт-счетов. Поэтому если у банка возникает подозрение, что операции проводятся посторонними лицами, то он блокирует операции до тех пор, пока не получит разрешение на их проведение от владельца карточки.

Во-вторых, достаточно большая часть блокировок связана с требованиями налоговой инспекции и Федеральной службы судебных приставов.

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Это не очень популярная причина для раскрытия в сети, а факт получения негативных эмоций налицо. И о нём хочется написать.

И, в-третьих, под эгидой исполнения требований Федерального закона № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». В этом случае действительно возникают ситуации, когда приостанавливаются операции у граждан, вовсе не собирающихся нарушать требования законодательства.

Задача банка — убедиться в том, что операция имеет реальный экономический смысл, а не проводится с целью обналичивания денег.

В процессе взаимодействия со службами финансового мониторинга определяются первоначальные источники денежных средств, а значит, и экономическая сущность проведённых платежей, включая проверку отчислений в пользу государства. Данный анализ регулярно приводит к цепочке участников, потому что деньги — это средства платежа и поэтому имеют «транзитный» характер. А так как каждый из участников по-разному готовился к сделкам, по-разному их оформлял или не оформлял вовсе, то проверки периодически приводят к задержкам по времени. Как только первоначальное происхождение денежных средств будет признано законным, то все операции сразу разблокируются.

В российской экономике сложилась ситуация, при которой заработные платы выплачиваются через серые или чёрные схемы, без социальных отчислений.

Кроме этого, налоги выплачиваются не в полном объёме. Таким образом сформированы ожидания бизнесменов по уровню доходности от их бизнесов. И наёмные сотрудники тоже нашли для себя удовлетворительные ниши, что, впрочем, легко объяснимо с точки зрения их зависимости от работодателя и неготовности анализировать далёкое будущее, например, размеры и наличие будущих пенсий.

В общем, это устойчивая система. И к настоящему моменту все почему-то решили, что это норма. С этой точки зрения логичными видятся действия предпринимателей, которые пытаются сохранить сложившийся порядок вещей в условиях изменившегося подхода государства. И вот таких операций абсолютное большинство.

Стоит пояснить, что банки в данной ситуации являются не инициаторами, а исполнителями требований закона.



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Работая в правовой среде Российской Федерации, они обязаны соблюдать законодательство страны и обеспечивать его исполнение в рамках своих компетенций. И нести ответственность за невыполнение требований законодательства. Вот именно в этих рамках они и контролируют требования 115-ФЗ.

Банковская деятельность — это бизнес. Банки, так же, как и любой другой бизнес, продают свои продукты и конкурируют друг с другом. Для них жизненно важно привлечение клиентов, повышение качества оказания услуг, увеличение прибыли, улучшение репутации. И вместе с тем они обязаны исполнять требования закона, даже ограничивающего возможные операции через собственную систему. По аналогии можно вспомнить об ограничениях ритейловых сетей по продаже алкоголя. Это не очень популярные меры. Однако долгосрочное успешное развитие бизнеса возможно только на законном основании.

Вот банки и пытаются наладить механизм, который позволил бы динамично развиваться в условиях заданных ограничений. Каждый из них пытается организовать работу тем способом, который кажется ему более эффективным. Но ведь и нарушители не стоят на месте, постоянно придумывая новые способы обойти систему контроля. И мы на собственном примере ощущаем издержки формирования этой системы. Незрелость бизнес-процессов, неотлаженные и запаздывающие программные решения с одной стороны и активное «творчество» лиц, пытающихся обойти требования законодательства, — с другой приводят к ситуациям блокирования средств обычных граждан, не связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путём и финансирования терроризма.

Как это связано?

115-ФЗ определяет, что банк обязан проверять все финансовые операции, если они превышают 600 тысяч рублей.

«Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тысяч рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тысячам рублей, или превышает её», — сказано в законе. Это публичная информация. Поэтому заинтересованные лица ищут пути обхода прямых требований. Например, дробят суммы, выводят деньги в разные операционные дни, используют юридические коллизии. Способов достаточно много, и они совершенствуются.

Банки, анализируя сложившуюся практику, разрабатывают алгоритмы противодействия и работают по ним. Количество и разнообразие операций, подлежащих контролю, увеличивается постоянно.

Поэтому алгоритмы постоянно усложняются и носят конфиденциальный характер.

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В последнее время российские банки начали постепенно внедрять системы искусственного интеллекта, которые анализируют законность финансовых операций клиентов. Перманентное изменение ситуации приводит к тому, что робот периодически блокирует карты и счета благонадёжных граждан, принимая их за преступников.

Однако отказываться от роботов банки не будут, потому что автоматизация — это огромная экономия на издержках: не надо держать огромный штат специалистов и, в отличие от людей, робот принимает решение мгновенно.

Насколько банки смогут соблюсти баланс между привлекательным качеством услуг, уровнем собственной рентабельности, соблюдением законодательства и достижением высокой лояльности клиентов, настолько высокую репутацию они приобретут в это неспокойное время.

Что делать законопослушным гражданам

Самое главное — не участвуйте в сомнительных финансовых операциях. Вас могут попросить перевести или получить чужие денежные средства. Если эта операция лично вам не нужна, то она нелогична по своей природе, а значит, привлечёт внимание финансового контролёра.

Выбирайте банки, в которых к вам относятся внимательно, а значит, в нестандартных сложных ситуациях поддерживают ожидания качества услуг, прежде всего не обезличивая отношения.

Имейте всегда запасные резервы в другом банке. Это поможет избежать ситуации, когда ваши личные деньги на еду, оплату квартиры и так далее могут быть заблокированы.

Сохраняйте историю всех своих платежей. Это существенно облегчит вам поиск концов.

Доказывайте собственную правоту.