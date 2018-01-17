Напоминание о былых победах

Спортивная драма «Движение вверх», посвящённая победе советских баскетболистов на Олимпиаде 1972 года, стала самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката. Кинообозреватель Сиб.фм посмотрел фильм ещё в момент премьеры и теперь анализирует, чем обусловлен его беспрецедентный успех.

В 2017 году российское кино установило рекорд по сборам: зрители купили билетов на 13 млрд рублей (для сравнения: в 2016 году кино отечественного производства собрало 8,5 млрд рублей). В ноябре 2017 года фэнтезийная комедия «Последний богатырь» даже стала самым кассовым российским фильмом в истории нашего кинопроката с результатом в 1,653 млрд рублей, сместив с вершины «Сталинград» Фёдора Бондарчука.

Однако новый рекорд свершился поразительно быстро. Фильм «Движение вверх» закрыл киногод и открыл следующий, уже обогнав по сборам «Последнего богатыря».

Согласно данным Фонда кино, на сегодняшний день спортивная драма режиссёра Антона Мегердичева заработала 1,861 млрд рублей. Итак, в России появился новый рекордсмен отечественного проката — «Движение вверх». И фильм продолжают демонстрировать в кинотеатрах.

4,5 миллиона зрителей уже посмотрели «Движение вверх» на момент выхода публикации

Впрочем, первая неделя проката триумфа не предвещала: картина собрала тогда 107,7 млн рублей. Это было похоже на провал. Но затем случилось неизбежное — новогодние каникулы. Звёзды сошлись: в начале января у людей появилось свободное время, а в кинотеатрах показывали фильм с Владимиром Машковым, который не имел серьёзных соперников в прокате, зато мощно поддерживался рекламой на центральном телевидении. Не стоит забывать и о возросшем интересе к отечественному спорту на волне допинговых скандалов. По приходу в кинозал зрители знакомились с последним элементом мозаики успеха: фильм получился. Сарафанное радио начало работать не хуже роликов на ТВ и публикаций в СМИ.

Действие «Движения вверх» происходит в начале 1970-х: новый тренер советской сборной по баскетболу Владимир Гаранжин в исполнении Владимира Машкова заявляет иностранной прессе, что планирует выиграть у американцев. Сборная США по баскетболу, на минуточку, не проигрывала никому и никогда. Однако Гаранжина не устраивают просто победы, ему нужно преодоление непреодолимого. На карту поставлено многое — репутация тренера, сборной и советского спорта в целом. Победа тренеру необходима и по иной причине: от исхода Олимпиады в Мюнхене зависит, сможет ли Гаранжин заработать достаточное количество денег на операцию сыну.

«Движение вверх» — пример вполне удачного сплава ностальгии по советскому прошлому и приёмов массового американского кинематографа.

Сценаристы Николай Куликов и Андрей Курейчик точно читали популярные книжки, посвящённые конфликтам в сюжете. Практически каждый персонаж в фильме имеет «крючок», которым цепляет внимание зрителя: Гаранжину нужно спасать сына, баскетболист Белов скрывает болезнь, Модестас Паулаускас не доволен своей жизнью в СССР, Алжан Жармухамедов испытывает проблемы со зрением, и так далее, и тому подобное.

Советское прошлое в «Движении вверх» звучит на мажорной ноте.

Здесь даже обыски при въезде в страну — это лишь забавная нелепость. Посмеялись и забыли.



Золото Олимпиады-72 — первая в истории олимпийская победа отечественных баскетболистов

Эпоха застоя / «развитого социализма» в «Движении вверх» — это винтажные «Волги» и автоматы с газированной водой. В общем, всё очень мило, к тому же воспевает единство и дружбу народов. Фильм декларирует: «Мы разные, но всегда можем собраться в кулак и повергнуть неприятеля».

Последняя треть фильма представляет собой спортивный матч практически целиком. И пусть происходящее отдалённо напоминает реальный спорт, наблюдать за движением на площадке увлекательно, монтаж умел и заборист. По неписаному закону спортивных драм американские баскетболисты играют жёстко, напористо, часто нарушают правила. Однако в целом авторы деликатно обращаются с соперниками: американцы пропускают мяч в течение тех самых легендарных трёх секунд, но всё же выглядят профессионалами.

«Движение вверх» даёт российскому зрителю то, что он хочет получить — напоминание о былых победах.

А чтобы та часть россиян, что ругается и пугается, в очередной раз услышав слово «патриотизм», тоже посмотрела фильм, авторы стараются не перегибать палку. Всем угодили.