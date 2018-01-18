Идём и смотрим в темноте

Журнал «Искусство кино» продолжает работу над проектом «Синематека» — скоро в Центр культуры и отдыха «Победа» привезут картины «Иди и смотри» и «Танцующая в темноте». Почему об этих фильмах до сих пор спорят? И зачем их смотреть в 2018 году? Кинообозреватель Сиб.фм подробнее рассказывает об истории журнала «Искусство кино», «Синематеке» и фильмах, которые покажут в Новосибирске.

«Искусство кино», старейший советский и российский журнал, посвящённый кинематографу, выходит с 1931 года. На страницах журнала публиковались влиятельные кинокритики, киноведы и кинематографисты. Именно в «Искусстве кино» впервые делились взглядами на кинематограф Сергей Эйзенштейн и Андрей Тарковский.

Новейшая история «Искусства кино» началась летом 2017 года с назначением на должность главного редактора журналиста и кинокритика Антона Долина. Под его руководством тиражи журнала стали продаваться целиком. Кроме того, осенью того же года новый главред запустил серию мастер-классов, лекций и цикл кинопоказов «Синематека». В рамках проекта в кинотеатрах России смотрят и обсуждают классику мирового кино, а также важные кинокартины недалёкого прошлого.

В новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» сеансы сопровождаются видеолекциями Антона Долина.



Антон Долин получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков России за книгу «Ларс фон Триер. Контрольные работы: Анализ, интервью. Догвилль: Сценарий» в 2004 году

Также с недавних пор «Победа» стала официальным представителем «Искусства кино» в Новосибирске. В начале февраля там можно будет приобрести свежий номер журнала.

«Сталкера» и «Зеркало» Андрея Тарковского новосибирские зрители уже посмотрели. Скоро состоятся показы фильмов «Иди и смотри» Элема Климова и «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера. Разберёмся, почему эксперты выбрали именно эти картины.

«Иди и смотри»

Элем Климов. СССР, 1985

В 1960-х годах, в начале творческого пути, Элем Климов работал в комедийном жанре («Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», «Похождения зубного врача»). Комедии Климова нетривиальны и сегодня обрели культовый статус в среде киноманов, однако международной известности советский кинорежиссёр добился только в середине 1980-х. Именно тогда он создал бескомпромиссную военную драму «Иди и смотри». Она стала его последней работой.

Картина, основанная на «Хатынской повести» Алеся Адамовича, считается классикой, но до сих пор вызывает споры.

Часть кинокритиков называет «Иди и смотри» одним из лучших антивоенных фильмов в истории мирового кинематографа, другие же обвиняют произведение в излишней жестокости, манипулятивности и «смаковании зла». Как «Иди и смотри» только не называли: «беспощадный шедевр», «триллер плохого вкуса», «один из самых опустошающих фильмов». Вправе ли создатели художественного кино показывать ребёнка на войне?

Элем Климов, детство которого прошло на фоне боёв в Сталинграде, считал, что обязан поделиться своим опытом и эмоциями.

2,2 миллиона человек из Белорусской ССР погибло во время II мировой войны, по данным из энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945»

Действие картины происходит в 1943 году в Белоруссии. Согласно сюжету, подросток Флёра в исполнении юного актёра-дебютанта Алексея Кравченко находит оружие и решает стать партизаном. В это время на территорию советской республики входят нацистские спецподразделения, целью которых является уничтожение гражданского населения.

На руку тем, кто обвиняет фильм в эстетизации насилия, играет и то, что «Иди и смотри» — это визуально выдающаяся картина. Режиссёр Элем Климов в тандеме с оператором Алексеем Родионовым сконструировали яркое, гиперреалистичное изображение. Фильм насыщен деталями и хитрыми кинематографическими приёмами, его причудливая форма перетекает в содержание. «Иди и смотри» — одина из первых советских кинокартин, при съёмках которой использовали систему Steadicam, стабилизирующую камеру в движении. Оператор Родионов, к слову, до сих пор активно работает в кино. Последний из его законченных проектов — «Вечеринка» британки Салли Поттер.

«Иди и смотри» не пылится на полке, его пересматривают и обсуждают.

В 2017 году фильм показали в программе «Классика Венеции», а жюри Венецианского фестиваля отметило его премией за лучшую реставрацию.

Именно эту отреставрированную копию мы оценим в «Победе» уже 20 января.

«Танцующая в темноте»

Ларс фон Триер. Дания, Германия, Нидерланды, США, 2000

«Танцующая в темноте» — это фильм, который очень любит главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. О Ларсе фон Триере Долин, кстати, написал целую книжку.

«Танцующую в темноте» фон Триер снимал уже в статусе одного из самых любопытных режиссёров Европы.

Роли в фильме исполнили главная певица Исландии Бьорк, а также французская актриса Катрин Денёв.



«Танцующая в темноте» — последний фильм трилогии «Золотое сердце». Предыдущие — «Рассекая волны» и «Идиоты»

Съёмки сопровождались скандалами и невероятными слухами — это привело к тому, что в 2000 году весь кинематографический мир с нетерпением ждал фильм датского вундеркинда.

Действие ревизионистского мюзикла «Танцующая в темноте» происходит на северо-западе США в середине 1960-х годов. У иммигрантки из Чехословакии Сельмы нелёгкая жизнь — она работает на заводе и воспитывает сына. Даже несмотря на то, что постепенно теряет зрение, Сельма умеет наслаждаться жизнью — иногда она воображает, что играет в мюзикле. Однако Америка фон Триера — это не страна песен и фантазий: реальность, задокументированная на цифровую камеру, зачастую оказывается сильнее оптимистичного взгляда на неё.

Фон Триер вообще неравнодушен к обществу и культуре США, о чём свидетельствуют и его последующие фильмы «Догвилль» и «Мандерлей». Классический американский мюзикл, зародившийся в эпоху Великой депрессии 1930-х годов, всегда вселял в зрителя надежду песнями, танцами и хеппи-эндом.

В «Танцующей в темноте» режиссёр ниспровергает и деконструирует вечно улыбающийся и смеющийся жанр, смешивая его с болью.

А на обломках возводит нечто действительно оригинальное. В 2000 году постмодернизм был жив в кино во многом благодаря фон Триеру.

Впервые в своей карьере датский режиссёр получил Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля именно за «Танцующую в темноте».

Бьорк, написавшую музыку к фильму, каннское жюри отметило за лучшую женскую роль. Это был триумф, который устроил далеко не всех: большое количество влиятельных критиков обвиняло фильм в излишней сентиментальности, бульварности и явной игре на чувствах зрителя.

Мысли об Америке всё ещё не покинули Ларса фон Триера — недавно он заявил, что избрание президентом США Дональда Трампа отлично подтверждает идею о «бездушности жизни». Новый фильм Триера «Дом, который построил Джек», повествующий о серийном убийце, посвящён именно этой бездушности. Пока ждём новое творение датского скандалиста, обязательно стоит пересмотреть или впервые увидеть один из его самых популярных фильмов 3 февраля в «Победе».