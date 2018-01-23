Натурпродукт или биомасса

Количество постов в сети Instagram с хэштегом #ПП (Правильное Питание) перевалило за 10 миллионов. Всё больше людей заботятся о своём рационе — стараются увеличивать количество полезных продуктов, соблюдать баланс жиров, белков и углеводов. Одним из популярнейших продуктов для такой диеты давно и заслужанно считается творог. Но весь ли творог идёт на пользу организму и как выбрать полезный, в своей колонке рассказывает начальник лаборатории молочного комбината «Ситниковский» Алёна Пинигина.

В последнее время на полках наших магазинов появилось большое количество творога разных производителей, творожных продуктов, творожков и творожных масс. Соответственно, перед покупателем встаёт вопрос: какой творог выбрать, чтобы он был не только вкусным, но и полезным?

Творог — это универсальный молочный продукт, его любят и взрослые, и малыши, уважают спортсмены и худеющие. С ним в разных странах мира делают большое количество вкусных и полезных блюд.

Для производства 15 килограмм качественного творога необходимо 100 литров натурального коровьего молока.

Лишь в этом случае ценный диетический продукт сохраняет весь комплекс жизненно важных для организма аминокислот, витаминов и легкоусвояемый молочный белок.

8 часов — среднее время закваски творога

Творог содержит ценную молочную кислоту, которая является природным антисептиком, целую гамму минеральных солей, комплекс различных витаминов (групп A, B, E, D) и микроэлементов: кальция, фосфора, железа, магния.

Примечательно, что творог — легкоусвояемый продукт. Для людей, которые переступили рубеж среднего возраста, употребление творога поможет восполнить дефицит кальция, который проявляется не только физическими симптомами — хрупкостью костей, выпадением волос и зубов, расслоением ногтей, но и психологическими симптомами — плохим настроением, раздражительностью, резкой сменой настроения.

По каким же критериям выбирать этот замечательный продукт в магазине? Чем отличается творог от творожного продукта?

Во-первых, внимательно изучите упаковку.

Если вы не нашли информации об исходном материале приготовления, вам стоит запросить у продавца сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов, ГОСТам и другим нормативам на творог.

Если же вы прочитали надпись «творожный продукт» или «творожный», «творожная масса», «творожистая», скорее всего, внутри совсем не благородный натуральный продукт, а суррогат с растительным жиром. Такой творог в вопросах здоровья и полезности вам не товарищ.

Во-вторых, качество продукта, как правило, отражается и на его цене.

Творожный продукт значительно дешевле по сравнению с настоящим творогом. Он совсем не так полезен, если полезен хоть капельку.



История творога началась ещё в Древнем Риме

В-третьих, немаловажным фактором, который также достоин внимания и указания на этикетке, является количество молочнокислых микроорганизмов.

По ГОСТу в течение срока годности их количество должно быть не менее 1×106 КОЕ/г. КОЕ/г — это колонии образующие единицы полезных микроорганизмов на один грамм продукта. То есть этот показатель отражает, насколько творог будет полезен для вашего организма.

В-четвёртых, натуральный продукт можно оценить по внешнему виду и консистенции. Творог должен быть белого или белого с кремовым оттенком цвета, однородный по всей массе, мягкой, мажущейся или рассыпчатой консистенции (в зависимости от массовой доли жира). Для обезжиренного творога допускается незначительное отделение сыворотки.

Как правило, срок годности творожного продукта составляет от 21 до 31 дня. Срок годности натурального творога — всего три-четыре дня.

Я рекомендую при покупке творога руководствоваться следующими принципами.

Покупайте творог у проверенного производителя. Не стоит покупать необработанный творог на рынке, потому что это может способствовать развитию кишечных заболеваний.

Отдавайте предпочтение творогу со средней жирностью или обезжиренному.

Помните, что сладкие творожные продукты, в которых есть орехи, изюм, шоколад и другие добавки, не дадут организму ничего, кроме лишних калорий, а это обязательно отразится на вашей фигуре.