Ешь, спеши, терпи

2018 год станет Годом России в Японии и Японии в России. Решение о проведении перекрёстного года принято во время визита президента России Владимира Путина в дружественную страну в декабре 2016 года. На 2018 год запланировано более 300 масштабных мероприятий, охватывающих политику, науку, экономику, образование, культуру, спорт и многое другое. Сиб.фм совместно с блогером Ириной Фудзи, живущей в Японии русской, представляет проект «Открытая Япония».

Начать повествование о Японии справедливее с рассказа о коренном населении этой страны. Японцы самобытны и поражают глубиной, многогранностью и силой национального характера. Вот черты, которые я замечала у многих из них и которые мне кажутся наиболее важными.

Фотография с сайта vokrugsveta.ru



Ханами — многовековая традиция проведения пикников под цветущими деревьями сакуры

1. Любовь к природе

Бережное отношение к природе у японцев формируется с детства. Весной я наблюдала, как группу детского сада, ребятишек лет двух-трёх, вывели на прогулку и устроили для них пикник под цветущей сакурой около канала с карпами и утками. Дети ели и любовались цветущей вишней, кормили хлебом уток и рыб. Это было умилительно. В детских садах практикуют пикники не менее раза в месяц, родители в обязательном порядке готовят обенто (обед в контейнере) для своих чад.

Фотография с сайта wallls.com

На уроках природоведения школьникам устраивают экскурсии по близлежащим окрестностям или организуют небольшое путешествие в живописные места. На таких занятиях школьники рисуют природу или пишут сочинения, вдохновленные её красотой.

Здесь никто не сорвёт травинку, не оторвёт листик у дерева, не убьёт муравья.

Муж-японец смотрел на меня, как на варвара, когда я в парке сорвала травинку, с немым вопросом: «Зачем тебе эта травинка?»

А я всего лишь хотела поиграть с ним в детскую русскую забаву «петух или курица».

Японский режиссёр Акира Куросава снял замечательный фильм о духовном мире японцев. Он называется «Сны» (1990) и состоит из восьми небольших новелл. В каждой открываются взаимоотношения человека с окружающим миром, с жизнью и смертью. Картину будет интересно посмотреть тем, кто интересуется японской культурой.

Стоп-кадр из фильма «Сны» Акиры Куросавы. Изображение с сайта imgzona.video

2. Усердие

Японцы очень усердные. Они не приступят к работе до тех пор, пока досконально не обсудят все нюансы. Переговорам и выяснениям мельчайших деталей нет предела. Русский человек, даже самый терпеливый, в таких ситуациях думает: «Я быстрее бы уже сделал, пока они здесь бла-бла-бла!» или: «Да что тут обсуждать?! Бери и делай!»

Японцы невероятно много времени тратят на обсуждения, но результат в итоге превосходный! Именно дотошное обсуждение работы предопределяет её качество.

И это происходит в любой сфере.

Например, мой мастер долго выяснял, как меня покрасить и подстричь, в то время как я думала: «Начни уже хоть что-то делать!..» Он смотрел на фото примеров стрижки, которую я хотела. Задавал много вопросов, переспрашивал, осматривал мои волосы. Это длилось очень долго. Но когда он начал работать, то сделал всё быстро и восхитительно. И результат мне понравился больше, чем в самом дорогом салоне моего родного сибирского города.

Фотография с сайта 100strizhek.ru

Японскую скрупулёзность и внимательность я бы тоже отнесла к усердию. Знакомая русская девушка отдала нам детскую кроватку. Она была хорошо упакована, но инструкция по сборке не сохранилась. Я не опечалилась: что там собирать, тяп-ляп — и готово! Процессом руководила я, не понимая нерасторопности мужа, который сетовал на отсутствие инструкции. И вот настал момент, когда кроватка перестала быть нужной. Муж предложил отдать её коллеге. Я была готова помочь разобрать кроватку, упаковать её и поскорее освободить пространство в комнате. Но нет. Муж взялся за дело сам. Он подписал каждую деталь: спинка кроватки левая, правая; боковина левая, правая; и так далее.

Разделил шурупы на два вида — к одним приклеил голубой скотч, к другим зелёный — и пронумеровал.

Отверстия, куда вкручиваются шурупы, пронумеровал и обозначил аналогично. Отдельно упаковал колёсики и подписал их. На деталях кроватки также обозначил места, куда они вставляются. Я наблюдала за процессом, широко раскрыв глаза. Насколько же могут различаться подходы к одному и тому же делу.

3. Терпение

Японская пословица о терпении гласит: 石の上にも三年 (ishi no ue ni mo san nen) — три года на камне просидишь, камень нагреется.

Значение пословицы таково: стоит провести три года на камне — даже если это неудобно, бесполезно, болезненно — нужно продолжать терпеть, и награда придёт: холодный камень станет тёплым. Эту пословицу японцы часто используют в работе. Терпение важно во всём. Человек не может стать успешным без достаточного количества попыток, часто трудных.

С детства малышей учат терпению с помощью понятия我慢 (gaman), которое переводится как «терпение, выдержка, выносливость». Это слово преследует японцев на протяжении всей жизни. Начиная со школьной скамьи.

Фотография с сайта pikabu.ru

В Японии нет понятия «листок нетрудоспособности», или, как мы привыкли его называть, больничный. Школьник имеет право не посещать занятия только при температуре 38,5 °C и только в том случае, если эту температуру зафиксировал доктор в поликлинике. Доктора не посетил — прогул. Температура 38,4 °C — иди в школу на занятия. Gaman! Всё очень строго, без каких-либо поблажек.

Если за год накапливается много неподтверждённых прогулов, в следующий класс ребёнка не переводят. Даже при высокой успеваемости.

Подтверждённый прогул — только справка из больницы. Иностранцам, обучающимся в школах или вузах, не продляют студенческую визу, если посещаемость занятий ниже 80 %.

Каникулы у школьников два раза в год. Один месяц в августе, одна неделя в конце декабря — начале января. Как правило, учёба начинается с 4 января. Плюс национальные праздники: каждый месяц примерно по одному дню, в мае — несколько дней.

К строгой дисциплине добавляется большой объём домашних заданий и посещение спортивных секций. Увлечение спортом положительно влияет на характеристику при дальнейшем поступлении в вуз и на работу. Школьной программы для поступления недостаточно, дети занимаются на дополнительных курсах, практически каждый день и по выходным. Нагрузка и ответственность крайне велики.

Поступив в университеты, вчерашние школьники могут немного выдохнуть. В высших учебных заведениях нагрузка чуть снижается.

Студенты успевают учиться, подрабатывать, активно участвовать в жизни университета. Здесь каждый студент выбирает занятие по вкусу: бейсбол, музыкальную группу, актёрский кружок, группу поддержки, литературный клуб, вечеринки и многое другое. Студенческая жизнь бьёт ключом: японцы переняли американский опыт и создали клубы по интересам. В резюме каждый студент обязательно отметит участие в том или ином клубе — это считается важным, поскольку означает, что будущий сотрудник может справиться с многозадачностью и обладает выносливостью.



Без обыкновенных людей не бывает великих — японская пословица

А теперь вернёмся к пословице о камне. Почему её часто используют на работе?

Главная задача компаний — нанять роботов. Умные сотрудники не нужны — нужны выносливые, терпеливые, скромные. На 100 человек приходится только трое блестящих умов, и считается, что этого достаточно.

Причины такого подхода просты: если нанять лидеров с высокими амбициями и IQ, они будут заниматься перетягиванием одеяла, соперничать и доказывать, кто из них № 1, а если что-то будет им не по нраву, — не готовы терпеть, так как знают себе цену. При получении более перспективного предложения, не задумываясь, они сменят компанию. Таких нанимают с особой осторожностью. Предпочтение отдают тихим и старательным.

При поступлении на работу сотруднику нужно терпеть три года — это самое сложное время, когда нет доверия ни от руководителя, ни от коллег, ни от клиентов.

Положение такого работника сравнимо с положением стажёра в России. Хотя здесь, в Японии, условия жёстче. Нужно терпеть. Терпеть снисходительное и жёсткое отношение, ежедневные задержки допоздна, работу в выходные дни, маленькую заработную плату и премию, переполненные поезда метро и, как правило, дальнюю дорогу домой. По истечении трёх лет, если сотрудник проявил себя стойко, то руководитель отмечает его заслуги. Такой сотрудник-робот нужен компании, он может трудиться на её благо ещё 5-10 лет, и начальство поощряет его небольшим повышением заработной платы и бонусов. Но условия остаются прежними. Каждый сотрудник дорожит своим местом работы. Если он попробует сменить работу раньше, чем через три года, трудоустроиться в новую компанию ему будет сложно. Считается, что такой сотрудник — 馬鹿(baka), «болван», глуп, слаб и не смог справиться с обязанностями на предыдущем месте работы.

Фотография с сайта photoshelter.com

На протяжении всего времени служащие японских компаний стараются быть, как все, не выделяться амбициями, одеждой и чем-либо вообще. Если работник попадёт в немилость коллег, то пиши пропало: сослуживцы будут жаловаться на него руководителю; если большинство не одобряет его поведение или работу, его ждёт перевод в другой офис. Тем временем новое место работы может находиться далеко от Токио — на Хоккайдо, в Китае... Мало кто хочет перебираться на заснеженный остров или в Китай. К тому же, если семья сотрудника живёт в Токио или вблизи, нужно менять детский сад, школу для детей, а жене — место работы. В такой «ссылке» сотрудник может провести от трёх до пяти лет или даже больше. Доходы в результате такого перевода также могут сократиться.

По японскому трудовому законодательству ежегодный оплачиваемый отпуск — 14 дней. Но, как правило, в отпуск не уходят, а эти дни используют в качестве больничного.

Если сотрудник заболел, то в счёт отпуска он может взять день, максимум два. Больше — нежелательно. В мае и августе есть национальные праздники, несколько дней. К ним можно присоединить один-два дня отпуска и отдохнуть неделю. Ещё есть новогодние каникулы — официальные выходные, от пяти до семи дней (в зависимости от того, на какой день недели выпадет Новый год).

4. Пунктуальность

Транспортная система Японии — одна из самых развитых и эффективных в мире, она обслуживает более 100 миллионов человек в день. В развитие транспорта вложены огромные средства. Это позволяет пассажирам заблаговременно планировать маршрут с точностью до минуты в специальных приложениях, где можно узнать, во сколько поезд метро/автобус/такси отходит, во сколько прибывает, где эффективнее сделать пересадку. Пунктуальность также — проявление уважения к партнёру по встрече. Опоздание считается неучтивым.

Фотография с сайта timecaptures.com

5. Высокая скорость жизни, оперативность

Темп жизни японцев высок. Здесь всё происходит быстро: возводятся здания, ремонтируются дороги, восстанавливают разрушения после природных катаклизмов. В одной из следующих публикаций я расскажу о своём опыте, о темпе, который мне пришлось держать, учась в языковой школе в Йокогаме. Бешеный темп можно наблюдать и в повседневной жизни.

Вы когда-нибудь видели бегущих почтальонов? Или мусорщиков? Здесь бегут все.



Японское понятие «нака-има» (дословно — «вечное теперь») означает настоящее, которое тянется от безграничного прошлого к безграничному будущему

Бегут на работу менеджеры. Почтальоны бегут с посылками, мусорщики бегут от одних баков к другим и забрасывают мусор в грузовик, медсёстры бегут по коридорам с бумагами, кассиры в супермаркетах пулей меняют товар, если, например, не считался штрих-код. Все, кого бы я ни встречала, проактивны, как будто сошли со страниц книги Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей».

Один раз в детском центре на ресепшене я уточнила у администратора, много ли в данный момент детей на площадке. Ждала, как русский человек, в ответ примерное количество дошколят. Администратор без всяких пояснений тут же умчалась смотреть, сколько в точности на площадке детей. Я даже не успела её остановить и сказать, что это не так важно. Мне было безумно неудобно за свой вопрос.

6. Вежливость

Японцы вежливы и обходительны. За два года проживания здесь я не услышала ни одного бранного слова где бы то ни было.

На детских площадках мамы используют в речи с детьми, даже если им нет ещё и года, такие фразы, как «спасибо», «пожалуйста», «будьте любезны», «извините», «простите», учат детей здороваться и прощаться.

В японском обществе принято извиняться за всё и везде. Считается более вежливым и приоритетным извиниться первым.

За то, что зашёл первым или вышел первым из лифта, помешал кому-то пройти или рассматривать товар (прошёл между стеллажом и посетителем), уходишь раньше других коллег с работы... и так далее.

Фотография с сайта selfmadetrip.com

7. Уклончивость

Японцы очень осторожны в ответах. Говорят обдуманно, взвешенно, иногда предпочитают промолчать. Больше слушают и в знак одобрения кивают головой. Если хотят узнать больше, повторно зададут тот же вопрос и ещё раз внимательно выслушают собеседника. Я взяла себе эту технику на вооружение.

В грамматике японского языка существует конструкция, которая выражает нейтральное отношение. На вопрос, нравится ли ему то или иное блюдо, японец не ответит: «Я его не люблю», «Я такое не ем», чтобы не обидеть собеседника, для которого это блюдо, возможно, любимое.

Он ответит: «Я могу это есть», имея в виду дословно: «Я могу это есть, но без удовольствия», «Это не моё любимое блюдо».



Извиняясь, у японцев принято кланяться. Чем больше сожаления — тем ниже поклон

В ответ на приглашение не прозвучит отказ, вместо этого прозвучит: «Я постараюсь». Маячком истинных намерений отвечающего будет служить интонация и словоちょっと (chyoto), в переводе «немного». Также это слово выражает неуверенность в чём-либо (возможно, да, возможно, нет — но скорее нет).

8. Скромность

В японском обществе превыше всего ценится скромность. Если отмечают ваши заслуги в чём-либо, нужно скромно отрицать: «О нет, нет, что вы, я не так хорош. Вы преувеличиваете, я только учусь...» Даже если вы профессор. Иначе это будет восприниматься как высокомерие, хвастливость и невежество.

Японцы очень любят хвалить иностранцев, их японскую речь. Не все знают этот нюанс и, гордо расправив плечи, кивают и соглашаются с собеседниками-носителями языка. Это очень забавляет последних.

Фотография с сайта tsn.ua

9. Верность обещаниям

Не могу сказать, откуда это повелось, но это действительно так.

Японцы сдерживают своё слово. Если пообещали — значит, так и будет.

10. Стремление не обременять собеседника

Как в Европе и Америке, в Японии не принято делиться проблемами. Не принято беспокоить друг друга чем-либо: громкими разговорами, разговорами по телефону в общественных местах, капризами ребёнка, просьбами. Телефонные разговоры запрещены в больницах, в транспорте и во многих магазинах. Телефоны у всех находятся в беззвучном режиме, максимум на вибрации. Не бывает шумных компаний, любое веселье — в меру. Даже в новогоднюю ночь на улицах тишина.

Мы живём в многоэтажном доме, и я не слышу своих соседей. Вообще.

Иногда кажется, что мы живём здесь одни. Ни гама, ни топота, ни дрели, ни музыки. Разве что иногда издалека доносится лай маленькой собачки.

11. Любовь к вкусной еде

По всем телеканалам идут программы с едой.

Ведущие гуляют по улицам, заходят в кафе, едят, причмокивают и говорят: «Ох, как вкусно!»

Насчёт причмокивания я не преувеличиваю. Как-то услышала шутку от русских девушек: «Да, был этот сюжет, между раменами проскочил». И это действительно так: есть ощущение, что ведущие на всех каналах целыми днями только и делают, что едят.

Фотография с сайта povarenysh.ru

И, если в России у молодожёнов спрашивают: «Ну что, как живёте?» — и, затаив дыхание, ждут откровений, то здесь же мне задавали только один вопрос: «Ну, рассказывай... что вы едите?» — и, так же затаив дыхание, ждали откровений и рецептов.