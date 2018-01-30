Стратегическое мышление

Юридическое оформление стратегии развития предприятия или бизнес-проекта может предотвратить возникновение некоторых проблем с законом. Почему это так, в колонке для Сиб.фм объясняет управляющий юридической компанией «Ветров и партнёры» Виталий Ветров.

Определённое видение развития бизнеса, как правило, есть у каждого собственника. Как минимум, в мыслях или в виде краткой схемы; как максимум — в проработанном и утверждённом внутри компании документе, который носит название «Стратегия компании».

Стратегия может быть разработана и утверждена на год, три года и более. А может быть и краткосрочной — на несколько месяцев.



Фирма «Ветров и партнёры» была образована в 2011 году

Почему при ведении бизнеса стратегический документ всё же стоит перевести на бумагу и утвердить надлежащим образом?

Даже если не принимать во внимание его безусловную полезность для бизнеса в целом, этот документ может пригодиться руководителю компании, когда будет обсуждаться вопрос наличия оснований для привлечения его к субсидиарной ответственности.

Так, в одном из дел конкурсный управляющий обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей банка.

Данной финансовой организацией, по мнению конкурсного управляющего, были неправомерно привлечены в доверительное управление денежные средства третьих лиц, которыми банк впоследствии так же неправомерно распорядился на рынке Форекс, совершив, по мнению конкурсного управляющего, ряд спекулятивных сделок, которые привели к безвозвратной утрате всех денег.



Правила применения субсидиарной ответственности указаны в статье 399 Гражданского кодекса РФ

В письменных пояснениях один из руководителей банка, которого касался рассматриваемый нами эпизод, указал, что в период формирования доверительного управления денежными средствами третьих лиц, а также в период размещения их банком на рынке Форекс в банке действовала утверждённая надлежащим образом стратегия развития на ближайшие два года.

Суд, принимая во внимание содержание этого документа, а также тот факт, что привлекаемое конкурсным управляющим к субсидиарной ответственности лицо не было обязано контролировать каждый этап сделки, отказало конкурсному управляющему в привлечении руководителя к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве банка.

При этом суд отдельно отметил два момента.

Во-первых, стратегия банка разрабатывалась, утверждалась и исполнялась в соответствии с требованиями, предъявляемыми к внутренней документации компаний, ввиду чего является законной.

Во-вторых, акт проверки банка, в том числе его выводы относительно соответствия стратегии банка законодательству, также свидетельствовал об отсутствии оснований для привлечения руководителей к ответственности.

Поэтому стратегия развития компании, как и иная внутренняя документация, могут принести пользу и руководителю, и собственнику компании.