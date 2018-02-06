Сделай мне «Яйца Сталина»

90 % свободного времени бармен Сергей проводит в рабочей обстановке, и почти все его друзья — из персонала. За семь лет работы он видел маньяков на танцполах, получал поцелуи от пьяных незнакомок, выслушивал больных раком и делал музыку тише для спящего Noize MC. 6 февраля отмечается всемирный день бармена, и опытный мастер своего дела из бара «113» Сергей Горобец рассказал Сиб.фм интересные байки и забавные наблюдения из профессии.

Очень много психологов в общепите

Вечер понедельника, один-единственный гость выпивает за барной стойкой. И вдруг говорит: «Я болен». Оказывается, что раком. Человек тебе рассказывает, что он успел сделать в жизни, а чего не успел. В такой момент у тебя происходит какой-то инсайт. Всё становится чёрно-белым.

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Работа бармена похожа на работу психолога. Каждый день за баром сидит отдельный ото всех человек. Бармен обязан подойти и чуть-чуть его разболтать. Ну и из разговора уже должен сам понимать, беседовать дальше или отстать и просто продолжать подливать. Психолог не имеет права давать советов. Он должен правильным подходом довести человека до того, чтобы он сам разобрался, что у него не так. У нас примерно так же.

В какой-то момент мы считали, сколько у нас психологов работает. В баре было четыре человека, которые либо с образованием психолога, либо недоучились.

Очень много психологов в общепите — это забавно. Да и из барменов можно смело идти в эту профессию.

Но разница всё-таки есть. Тут ты просто выслушиваешь и повторяешь напиток. Мы в первую очередь продаём.

Весь пол был в крови

Мы, наверное, просто привыкли к жести. Взгляд замылился. Кто-то кого-то толкнул или «нежно» пристал к женщине, и начинается драка. Сразу выключаем музыку, вызываем охрану и прощаемся с обеими сторонами конфликта. Дальше работаем как ни в чём не бывало. За весь мой семилетний опыт столько всего происходило.

В 2013 году мы вчетвером с барменами купили на сезон бар «Лобстер».

В первые два дня у нас было два охранника, а под конец сезона их уже стало восемь. Там нас и на машинах таранили.



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Подъехать к бару было невозможно: путь с парковки перекрыт шлагбаумом. Машина заехала через лестницу, по которой люди спускались на пляж. Начала носиться вокруг «Лобстера», сигналить, пугать народ.

Ещё в тот сезон у нас был маньяк, который резал обычной бритвой людей на танцполе. К нам тогда подошли посреди вечеринки и сказали: «Так, тут что-то ненормальное происходит». Мы вырубили музыку, начали быстро его искать. Но невозможно в гигантской толпе так быстро найти определённого человека. Уже в шесть утра, когда стабильно остаётся только пара танцующих людей, хотя и музыки уже нет, мы увидели все последствия. Весь пол был в крови.

А ещё у нас не так давно появился один агрессивный гость. Он доставал пушку и грозился всех перешмалять. Мы его несколько раз выводили из бара, потому что он снова и снова к нам приходил. Одного нашего официанта он вообще потом нашёл вне заведения и чуть ли не начал в него стрелять из пистолета. Просто ненормальный человек.

Мы очень часто проговариваем на наших брифингах:

«Что бы ни происходило, даже если ворвётся человек с пушкой, просто отдайте все деньги, выполните все условия. Человеческая жизнь дороже».

Я, например, кусаться начинаю

На самом деле, неадекватные люди есть почти всегда. Их очень много, и к каждому нужен свой подход.

Есть люди, которые сами по себе неадекватны. А есть те, которых меняет алкоголь, и это самая жесть. Ребята обычно очень хорошие, но как выпьют, в них просыпается вторая наружность. Они потом ничего не помнят, приходят, извиняются.

Я думаю, большинство из нас таким грешит. Я вот, например, всех кусать начинаю.

Нойз просто уснул калачиком

Самая странная история, связанная со знаменитостью, — это точно про Noize MC. Был 2013 год, мы работали во Friends. Нойз после концертов ушёл к нам бар со всеми своими музыкантами — гигантской толпой. Он был дико уставший, попросил чаю, забился на диванчике в угол. Это выглядело максимально странно, потому что толпа фанатов лезла к нему фотаться, а по нему было видно, что ему вообще не хочется ничем таким заниматься.

Затем Нойз просто уснул калачиком. Это было дико мило, он проспал почти полчаса, мы даже музыку сделали тише.



Интервью с Noize MC: о баттлах рэперов, концертах и своих слушателях

Крутые ребята были из Vanila Sky. Был 2012 год, тот же Friends. Они пришли почти к закрытию бара. Я почему-то тогда взял с собой гитару. И в итоге мы два часа пели с ними песни на барной стойке. В беседе они чаще всего говорили: «Ой, как у вас тут холодно», «А где медведи» — стандартные шутки о Сибири.

В том же 2012-м я встретил в баре ребят из Hurts. Они тогда зашли перед концертом. Их вокалист, Тео, в клипах всегда в сорочке, элегантный, словно из рекламы особняка Твигги. Знаете, в жизни он такой же и очень спокойный. А вся остальная их команда орала, как алкаши, носилась повсюду. Мне тогда повезло: в команде, которая обслуживала концерт, заболел бармен, и меня позвали на замену. Так что я ещё и на концерте побывал.

Ждём, когда у нас в баре родится ребёнок

Самые крутые моменты в баре — когда делают предложения. Люди заморачиваются, заранее приходят, договариваются, просят поставить какую-нибудь музыку. Сразу так приятно на душе становится.

На моей памяти не было такого, чтобы девушка хоть раз сказала «нет».

Мы на самом деле очень ждём какой-нибудь истории, когда у нас, например, прямо в баре родится ребёнок.

Главное, чтобы нормальные напитки пила

Флиртуют девушки по-разному. Начиная от банальных номеров на салфетке, заканчивая неожиданными засасываниями, пока ты относишь кому-нибудь заказ. Это ненормально.

А вообще главное, чтобы девушка красивая была и не слишком пьяная. И чтобы пила нормальные напитки, например, какой-нибудь портвейн.

Яйца Сталина

Бывает, человек раньше заказывал в каком-то баре Бобруйска коктейль с неизвестным названием.

А потом он к тебе приходит и говорит: «Сделай мне „Яйца Сталина“».



В США в первую пятницу декабря отмечается День почитания бармена

А ты не понимаешь, о чём он. Как правило, такие люди даже не помнят или не знают, что было в этом коктейле.

Была девочка, которая постоянно просила водку с лимонным соком и соусом табаско. Она самостоятельно всё это смешивала и добавляла туда ещё что-то со стола. Это была очень странная штука.

Самолёт в пять, проснулась в туалете в шесть

Я не буду говорить, в каком баре это произошло. Это было около шести утра после крутой пьянки в пятницу. Мы заказали пиццу, сидим, едим. Кто-то прибирается. Бар уже час как закрыт.

И тут из туалета вываливается девушка. Видимо, уборщица ещё тогда туда не дошла. Она только проснулась и начала на нас орать, что проспала свой рейс на самолёт.

Ночью её друзья провожали куда-то в новую жизнь. И вот, самолёт был в пять утра, а она проснулась в туалете в шесть.

Минут двадцать орала на всех нас, угрожала, что наш бар закроют, а потом уехала на такси.

Практика показывает, что очень часто пьяные девушки засыпают в туалетах. Слишком часто.

Здесь уже устали взламывать двери. За все семь лет помню только один раз, когда мужчина уснул в туалете. Зато девушки засыпали раз пятьдесят.

Самые сложные два часа во всей практике

Мы как-то устраивали праздник для детей с церебральным параличом и их родителей. Это был день воскресенья, к нам пришло двадцать пять таких детей. Мы для них всё сделали прикольно: посадили за барную стойку, наливали лимонадики.

Но по внутренним ощущениям это было жестковато. Пожалуй, самые сложные два часа, которые были у нас на практике. К нам тогда зашла пара гостей с улицы. У них был нехилый шок, потому что ты этого не ожидаешь, когда идёшь в бар.

Но самое главное, что детям было круто и родители остались довольны. Я даже не представляю, насколько им трудно. А тут они хотя бы отдохнули, расслабились.

Всё тырят

Бокалы, декоративные вещи, столовые приборы, подушки — гости уносят всё. Перед каждой зимой мы берём 40-50 пледов, чтобы гости могли в них выходить покурить. В декабре их остаётся два.

Это очень обидно. Как пустил человека к себе домой, а он взял и украл. У меня есть коллекция тики-бокалов. Я подумал в какой-то момент: что они у меня дома пылятся? И притащил сюда. Пусть люди в баре будут припивать из них. То есть это даже не имущество бара, а ты из дома принёс для людей, чтобы им было прикольненько — всё тырят.

Прекратите красть, пожалуйста.

2 года лишения свободы — максимальное наказание за совершение кражи без отягчающих обстоятельств

Просто умиляешься, даёшь к пиву трубочку, и всё

Мы потратили немало времени, чтобы научить персонал различать типы людей.

Офисные. Они быстро забегают перекусить и уходят. Люди они занятые, и ты к ним не докапываешься, не предлагаешь взять что-то ещё.

Новенькие. К ним особенное отношение. Они сидят как на отшибе, озираются, начинают по сторонам смотреть. Им нужно объяснить всю концепцию бара.

Кореша. Он на самом деле не твой кореш, а просто ведёт себя так. Этот гость, возможно, ни разу не был у тебя в заведении, но сразу по-дружески к тебе относится.

Папики. Эти дяди попивают вискарёк, кушают мясцо и зовут официанток: «Эй, доченька, иди сюда». С ними нужно быть максимально вежливыми и осторожными.

Девушек же можно разделить на чикуль и всех остальных.

Чикули сидят, ждут своего принца и пьют пиво через трубочку. Или заказывают мохито в мороз.

Опасности от них нет, ты просто умиляешься, даёшь к пиву трубочку, и всё.

Люди везде одинаковые. Они тайком едят чужую еду или допивают коктейли, грозят вас закрыть и засыпают в туалетах. Везде. В любом баре.