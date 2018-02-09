Мобильный и ещё мобильнее

Параллельно с ускорением современного ритма жизни людям всё чаще требуется интернет на ходу, поэтому и диджитал-корпорации чем дальше, тем увереннее ориентируются на пользователей мобильного интернета. Руководитель маркетингового агентства SmartWord Максим Дорн в новой колонке для Сиб.фм рассказывает о mobile-first индексе, который Google запустит в июле, и о том, как не потерять в трафике с его появлением.

Мантры о том, что мобильный интернет становится важнее стационарного, уже поднадоели. Каждую неделю кто-нибудь из интернет-гигантов заявляет о том, что теперь будет отдавать предпочтение мобильным пользователям. Чуть реже, но с такой же регулярностью сервисы статистики фиксируют очередной рекорд мобильного интернет-трафика в мире. Да и вообще, все новые технологии имеют своей целью повышение удобства именно мобильных пользователей.

Пару недель назад стало известно, что Google объявляет о скором запуске нового алгоритма mobile-first. Дата его появления — июль 2018 года. И вот подоспели некоторые разъяснения о том, какие факторы будут иметь ключевое значение для ранжирования сайтов в результатах мобильного поиска Google. Да не откуда-нибудь, а напрямую из официального блога компании.

Итак, для мобильного алгоритма ранжирования неизменными останутся смысловые и ссылочные факторы каждой страницы.



Google Webmaster Central Blog о mobile-first indexing

То есть, если какая-то из страниц вашего сайта была признана полезной в обычных (не мобильных) результатах поиска, то мобильный алгоритм также может поставить её на высокие позиции. Но только при соблюдении двух важных условий.

Во-первых, страница должна быть адаптивной. Это означает, что на мобильном экране она должна отображаться без горизонтальной прокрутки, с достаточно крупными элементами навигации и легко читаемыми шрифтами.

А во-вторых, она должна быстро загружаться на мобильном устройстве. Проверить скорость можно на сервисе Google Page Speed Insights. Причём значение придаётся именно быстродействию сайта на мобильных устройствах.

Если продвигаемая интернет-страница летает на десктопах и еле ворочается на смартфонах, то в мобильном поиске «котёнка с таким именем ждут большие неприятности».

Вплоть до наложения санкций на сайт и полной потери мобильного трафика из Google. Впрочем, до июля ещё вагон времени. Если потратить его на поиск медленных страниц и их ускорение, то от запуска алгоритма mobile-first вы только выиграете.