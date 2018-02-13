Везде своя

Руководитель международного агентства по развитию карьеры и бизнеса Silverman Consult Ольга Сильверман шесть лет назад переехала в Англию и недавно стала британской подданной. Специально для Сиб.фм Ольга рассказывает свою историю с самого начала — от виноградной лозы, обвивавшей первое жильё под Ташкентом, через московские тернии к трапу самолёта, летящего в Лондон.

Маленький городок под Ташкентом. Жаркий сентябрьский полдень. Я родилась. Мои родители-сибиряки на двенадцать лет уехали в Узбекистан.

Персики, виноградная лоза вокруг дома, а снег — всего лишь развлечение на полчаса, и то не каждый год.

Вот первые воспоминания моего детства.

Было хорошо, но через семь лет мы в спешке уезжаем: старшей сестре пришла пора отправляться на хлопок. С четвёртого класса все дети в обязательном порядке собирали белый пух хлопковых коробочек под палящим солнцем.

Наша мама оказалась противником детского труда, и семья вернулась в холодный Новосибирск. С тех пор жару я люблю гораздо больше, чем холод!

44,6°C — максимальная температура, зарегистрированная в Ташкенте 18 июля 1997 года

А ещё именно в Узбекистане я влюбилась в нарциссы — они росли в саду у нашей соседки. Каково же было моё удивление, когда в эмиграции, в первую британскую весну я обнаружила там нарциссы вместо одуванчиков. Они растут везде: на маленьких клумбах, вдоль дорог и на огромных полях. Красота необыкновенная. Но обо всём по порядку.

Спустя почти сорок лет понимаю, что именно переезд в Сибирь привёл меня к двум важным вещам — умению дружить, не обращая внимания на национальность, и пониманию, что переезд — это не страшно. Новосибирск стал моим домом на долгие двадцать лет: три диплома, первая любовь, разбитое сердце, сложившаяся карьера. И неожиданно в ноябре 2004 года я позвонила маме: «Мама, я улетаю в Москву». Приняла решение и едва ли не в один день улетела.

Москва, как известно, никого не ждёт и слезам не верит. Здесь я начала всё с нуля, и просто было не сразу. Пришлось проходить проверку на прочность.

С первой московской работы меня уволили через три недели.

«Извините, мы пока не готовы отдавать часть полномочий руководителю отдела персонала, это слишком семейный бизнес», — сказали мне и выдали расчёт в долларах. Я с облегчением выдохнула, а утром, включив телефон, увидела двенадцать пропущенных звонков от предыдущего работодателя: «Твоя преемница сломала ногу, а до строительной выставки всего неделя. Первым же самолётом, за любые деньги, прилетай немедленно!» И я вернулась, подготовила и провела международный конгресс по строительству и улетела дальше строить карьеру в нерезиновой.

Единственное, о чём тогда меня спросили родители: «Оля, ты уверена, что тебе в Москве лучше?»



С 1991 по 2010 годы в Москву и Московскую область из регионов России мигрировало 3,75 миллиона человек

В тот же месяц в том же 2004 году из Баку в Москву переехал мой будущий муж. А встретились мы только через четыре года. На первом свидании он решил, что я сумасшедшая, на втором — понял, что хочет на мне жениться, и через девять месяцев у нас случилась маленькая фееричная свадьба, в финале которой я осуществила мечту многих девочек — полетела в Париж прямо в свадебном платье.

Впоследствии оказалось, что всё происходящее — только подготовка к последующим глобальным переменам. Однажды вечером мы обсуждали с мужем прошедший день, и он обмолвился: «Звонил Рустам (это его друг) и сказал, что в Британии поменялось иммиграционное законодательство, он хочет перебраться туда с семьёй». Надо сказать, что ещё на самом первом свидании мы сошлись во мнениях, что хорошо бы когда-нибудь пожить в Австралии и не спеша рассматривали варианты. А тут появился шанс уехать в другую страну на ту же букву. И мы этим шансом воспользовались.

Подали документы на визу, стали готовить к переезду британскую кошку — международный паспорт, прививки.

Чтобы вы знали, процесс перевоза домашнего животного в Великобританию занимает восемь месяцев и 2,5 тысячи долларов.

Жизнь, как всегда, внесла коррективы, и ещё до получения британских виз обнаружилось, что состав потенциально отъезжающих поменялся: вместо кошки наши мысли занял будущий младенец. За кошку не переживайте, она осталась в надёжных руках в Подмосковье. Родители, конечно, были в шоке.

Одно дело улететь в другой город, а тут — другая страна, да и дочь к тому же немного беременна.

Но и тут они взяли себя в руки и поддержали мой безумный план. Хотя сейчас, став матерью сама, я понимаю, чего им это стоило.

10 часов и 5 минут занимает перелёт из Новосибирска в Лондон с полуторачасовой пересадкой в Шереметьеве

Муж уехал первым — искал работу, квартиру. А я округлялась и развлекалась необычными фотосессиями и реализацией детских мечт. Например, на седьмом месяце получила сертификат диджея. И мой преподаватель шутил, что у него самая молодая студентка в мире — это, конечно, о моей дочке, которая сладко спала под энергичные треки.

12 июня 2011 года, в день независимости России, я взяла в одну руку ноутбук, в другую — подушку для беременных и полетела в новую жизнь.

И вот мы живём в Лондоне уже шесть лет, я открыла консалтинговое агентство — помогаю людям строить карьеру. И то, что у меня в голове нет ощущения родины как места, к которому я привязана и не могу быть счастлива нигде кроме него, сделало мой мир поистине безграничным — мои клиенты живут повсюду: в Москве и в Тель-Авиве, в Лондоне и на Мадагаскаре.

А этапы жизни в разных городах отлично помогают нетворкингу: для узбекской диаспоры я своя, потому что там родилась, для сибиряков — двадцать лет жизни, «да ты всё равно сибирячка!», для москвичей — семь лет отдано столице, и это тоже хороший повод для общения, да и в Лондоне уже шесть лет позади.

Один из важнейших жизненных уроков, которые дали мне родители: не бояться менять свою жизнь и думать о том, где будет лучше твоим детям.

К сожалению, моим родителям уже под восемьдесят, и состояние здоровья не позволяет им приехать к нам. Но через скайп в телефоне я показываю им английские улочки, двухэтажные автобусы, церкви, университеты. А каждый август привожу кусочек Лондона — дочку Элизабет Софию — сюда, в мой, как ни крути, родной город Новосибирск.