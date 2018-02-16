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Личность и её роль

 Что общего между ресторанным бизнесом и космосом  16 февраля, 18:37

Ян Скопин
ресторатор
подходящие темы
Личность и её роль
Фотография Ильнара Салахиева

Вокруг роли личности в истории, бизнесе, любых великих событиях сказано много, но тема не даёт себя исчерпать. Недавно все наблюдали запуск Илоном Маском супертяжёлой ракеты. Вопрос, который многим не даёт покоя: почему это случилось не в России?

Среди прочих причин говорят о недостатке финансирования. Я готов выдвинуть иную теорию. Полагаю, что нет в истории современного российского космоса такой личности, какой был легендарный генеральный конструктор Королёв.

Не исключено, что появись такая личность сейчас, нашлись бы и деньги.


Сергей Королёв — дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии

Иначе говоря, деньги легче находятся под человека и его проекты, которые он выносил, представляет их в развитии и может делегировать управление частей этого проекта осознанно и удачно выбранным людям.

Развитие ресторанов и успех в этой отрасли с точки зрения роли личности ничем не отличается от развития космической отрасли. Риски, конечно, меньше, но вот уровень неопределённости такой же.

Мне кажется, что люди, порой даже не осознавая этого, испытывают больше доверия к заведениям, за которыми стоят конкретные люди или некая группа лиц, которую маркетологи смогли олицетворить или «одушевить». Эта реакция сродни эффекту, который многие отмечают в соцсетях: больше лайков получают фотографии, на которых изображены люди. Ещё лучше, если это один отчётливо различимый человек.

Начнём издалека. Москва. Всякий вновь открываемый проект, к которому приложил руку Аркадий Новиков, посетителями ресторана ассоциируется с ним, и они чувствуют, что Новиков самим своим именем неким образом поручается за всё, что там происходит.

А что в Новосибирске? Не знаю, уместно ли говорить про своих коллег, но рискну. Хочу взять пример La Maison. На открытии за ним стоял шеф-повар Руслан Коробов.

Большинство гостей это знали и шли на него. Господин Коробов ушёл и, как казалось со стороны, это некоторым образом отразилось на восприятии ресторана гостями.

237 ресторанов в Новосибирске, по данным 2ГИС

Денис Иванов не пропадает на кухнях собственных заведений, но все его гости знают, кто в доме хозяин, и понимают, кому можно в случае чего задать вопрос.

Очень крупная фигура в ресторанном бизнесе — Владимир Бурковский. Аналогично: все его знают и все идут в его заведения, доверяя маэстро.

Наконец, возьмём хотя бы последнюю церемонию определения претендента на звание «Ресторатор года». Жюри, как я видел на подведении итогов, оглашая список номинантов, при обсуждении оперирует не проектами, но именами стоящих над проектами личностей. Ведь не столько ресторан, сколько ресторатор получает награду.

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