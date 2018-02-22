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Остынь, пока не поздно

 Шесть причин профессионального выгорания  22 февраля, 16:11

Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
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Остынь, пока не поздно
Фотография Веры Сальницкой

Желание отпроситься пораньше с работы из-за страшной усталости может быть одним из признаков профессионального выгорания. Эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter выделили основные причины этого недуга. Специально для Сиб.фм о них рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук.

Причина первая

Отсутствие баланса между профессиональной нагрузкой и другой деятельностью, способной восстанавливать ваши силы. Что тут можно посоветовать? Чаще радуйте себя, получайте новые впечатления, занимайтесь спортом!

И не забывайте: заботиться о себе нужно обязательно!

Причина вторая


Люди работают — постоянная рубрика Сиб.фм о работе

Сотрудник давно перерос свою работу, и то, что он делает, осуществляется им автоматически, безо всякого интереса. В таком случае сам работодатель в силах предотвратить скорую потерю интереса у сотрудников, производя набор людей с потенциалом для обучения и роста.

Причина третья

Обратная ситуация: от сотрудника требуется больше усилий, чем он в состоянии приложить. Выход один — откровенный разговор с начальством о перераспределении нагрузок, в крайнем случае — смена места работы.

Причина четвёртая

Постоянное значительное эмоциональное включение в профессиональной деятельности. По этому критерию легко выделить группы риска: эйчары, продажники, учителя, дизайнеры, психологи, пиарщики, рекламисты. Такого рода деятельность подразумевает обязательное периодическое переключение работника на принципиально другую загрузку.

Причина пятая

Компания не уделяет должного внимания мотивации сотрудника: например, успехи работника, ориентированного на достижения, никак не фиксируются его руководством.

Чаще всего выходом из этой ситуации становится смена компании.

Причина шестая

Особенно подвержены выгоранию новички, которые начинают сомневаться в своих силах и испытывать недовольство профессиональным миром. Такому работнику необходимо принять комплексные меры: поставьте перед собой новые задачи, черпайте резерв в досуговой деятельности, поговорите с руководством о своих трудностях.

Если вы констатировали у себя наступление первой фазы кризиса — постоянной усталости, то крайне желательна осознанная остановка. Или хотя бы переключение на другую деятельность. Возьмите передышку, чтобы попытаться определить, от чего именно вы устали и что можете сделать для изменения ситуации.

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