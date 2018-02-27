Скатертью дорога

Есть города гордые, до которых турист вынужден дорастать и дотягиваться. Есть, напротив, открытые — они встречают тебя с распростёртыми объятиями и окутывают заботой, так что чувствуешь себя самым дорогим и желанным гостем. К последним относится любой крупный японский город. В новом выпуске проекта «Открытая Япония» блогер Ирина Фудзи рассказывает о повседневной городской жизни в Стране восходящего солнца, о том, какое место в ней занимает понаехавший турист, и о свободе передвижения.

Впервые оказавшись в Японии в качестве туриста, я была восхищена тем, насколько здесь всё продумано для комфортного проживания. Так случилось, дорогу в Диснейленд спросила у прохожего. Оказалось, он прекрасно говорит по-русски, девять лет жил и работал в Санкт-Петербурге. На вопрос, как мне Япония, я расплылась в улыбке и с восторженностью говорила об удобстве и комфорте, которые успела заметить в каждой мелочи.

Он задумчиво выслушал и спросил: «У вас большая страна, сильная. Почему вы у себя дома, для себя не сделаете так же?» Хороший вопрос, риторический.

9,273 миллиона человек проживали в Токио по данным на 2015 год

Может, хотя бы в рамках года культурного обмена между Россией и Японией в нашей с вами стране появятся чистые бесплатные общественные туалеты, а мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями смогут свободно передвигаться по городу?

Полоса без препятствий

В Японию я прибыла с большим чемоданом. Путь от аэропорта до гостиницы занял около двух часов: три пересадки в метро, пешком по переходам и до гостиницы. В России бы такой путь меня вымотал. Нести чемодан по ступенькам, переносить через поребрики. Здесь же я не почувствовала веса багажа: в метро есть лифты, дороги ровные, а тротуары оснащены бордюрами, не поребриками. Бордюр разделяет проезжую часть и тротуар, находящиеся на одном уровне, и не создаёт препятствий для пешеходов.

Здесь легко передвигаться не только туристам с багажом, но и мамам с детскими колясками, инвалидам-колясочникам, слабовидящим и слабослышащим.



В 2003 году при правительстве Японии был сформирован Совет по созданию удобной для инвалидов среды проживания

Для последних предусмотрены навигация на тротуарах, станциях и платформах метро в виде тактильной плитки; тактильные кнопки в любых лифтах, будь то жилые дома, больницы, метро, магазины и прочее; наконец, звуковые светофоры. Для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями отведены специальные места в поездах метро и автобусах в виде широких площадок с поручнями, где удобно расположить коляску.

Служащие станции помогают инвалидам-колясочникам заехать в вагон, по рации сообщают коллегам, на какой станции и в каком вагоне нужно встретить этого пассажира и помочь ему выехать из вагона. Такие операции совершаются быстро, без промедления и задержки поезда. Далее человеку помощь уже не требуется. С платформы на лифте можно добраться до этажа с турникетом, за турникетом новый лифт доставит прямо на улицу. В автобусах помогает водитель, кондукторов и других помощников нет.

Жилые дома, магазины, аптеки и другие общественные места спроектированы без крыльца, порогов, ступенек и других препятствий для въезда на «малом транспорте». Если есть препятствие, то обязательно предложен альтернативный вариант — удобный пандус.

Поэтому препятствий для передвижения просто нет, чего не скажешь о многих городах нашей необъятной родины.

Привыкнув к хорошему, в родном городе очень досадовала, когда не могла с детской коляской зайти в аптеку, в булочную и за фруктами в торговый павильон. Пандус позволил зайти только в один супермаркет из широкого выбора рядом стоящих магазинов. Проживая на четвёртом этаже в хрущёвке, я была вынуждена нести по лестнице коляску, продукты, ребёнка. Вот такие суровые будни в наших городах — может, из-за этого и бытует пословица про русскую женщину, которая коня на скаку остановит и в горящую избу войдёт.



Государственная почтовая служба Japan Post была полностью приватизирована в 2007 году с учреждением компании Japan Post Service

Удобством передвижения активно пользуются и курьерские службы. Интернет-торговля успешно развивается, в день доставляют тысячи разногабаритных посылок. Почтальоны выгружают из автомобиля посылки, грузят на маленькую тележку и доставляют товары до самых дверей на тележке. Носить тяжёлые грузы никому не требуется.

Кроме того, во всех общественных местах, включая метро, магазины (кроме небольших супермаркетов и аптек), муниципальные организации, парки и прочее, созданы специальные просторные туалетные комнаты — полноценные (не биокабинки), бесплатные, чистые и комфортные.

Негласное правило: зашёл в чистый туалет — оставь после себя такую же чистоту.



В 1985 году было создано японское «Общество туалетов», которое ежегодно стало проводить конкурс на определение лучших общественных туалетов. Также в Японии существует Музей туалетной истории

И даже в метро, на станциях с высоким пассажиропотоком (свыше миллиона человек в день) или в местах массового скопления людей туалеты на удивление чистые, оснащены туалетной бумагой, мылом и чаще всего дезинфицирующим средством для рук. Кабинок достаточно, чтобы не скапливались большие очереди. В женских туалетных комнатах установлены пеленальные столики и предусмотрены кабинки для мам с детьми. Такие кабинки оборудованы раскладным детским креслом для младенцев (конструкция схожа с рюкзаком-кенгуру). Дверь открывается и закрывается автоматически, нажатием кнопки. Раковина расположена на уровне человека, сидящего в кресле (удобно для колясочников). Кнопка слива унитаза дублируется, расположена в стене и на полу, приводится в действие лёгким нажатием руки/ноги, кому как удобно. В этих комнатах ведётся видеонаблюдение на случай если потребуется помощь (например, человек с ограниченными возможностями упал и не может подняться).

В Японии люди с ограниченными возможностями ведут полноценный образ жизни. Совершают ежедневные покупки, пользуются транспортом, посещают национальные праздники, библиотеки, кафе, парки — всё, что пожелают, ограничений в передвижении нет. В моей памяти навсегда останется новость из российских СМИ об инвалиде-колясочнике, покончившем жизнь самоубийством. Он три года не выходил из дома, квартира на двенадцатом этаже превратилась для него в тюрьму. Всё это время он просил властей установить пандус у его подъезда. Но безрезультатно.

Чиновники ответили, что смогут установить пандус лишь через 22 (!) года, когда в доме будет делаться капитальный ремонт.

Облик города

В Японии ровные и чистые дороги. Бесспорно, их состояние зависит от климата. Но поделюсь одним наблюдением. В Японии много строящихся зданий: в черте оживлённых районов демонтируют старые, возводят новые. Вчера была многоэтажная аптека, сегодня — офисное здание. Грузовые автомобили не выйдут со строительного объекта без тщательно промытых колёс! А если потребуется, и кузова. Вдобавок на выезде промоют с шампунем асфальт. Вот оно — бережное отношение ко всему, что окружает.

На улицах города нет мусорных баков.

От них отказались после теракта в токийском метро в 1995 году. Баки стоят только около супермаркетов и автоматов с напитками. Они предусмотрены для использованной тары и остатков еды. Первое время было непривычно нести домой мусор с прогулки. Но с другой стороны, нет грязных урн, портящих вид города.

15 тысяч человек ежегодно умирает от «пассивного курения» в Японии по данным местного министерства здравоохранения

Для курящих отведены специальные места. Как правило, это стеклянные кабинки без потолка. Встречаются и те, кто курит в укромных уголках — но ни в коем случае не дымит на остановках, тем самым доставляя неудобство рядом стоящим людям. Окурков от сигарет не замечала — может, они забирают их с собой? Так же, как хозяева собак собирают фекалии в пакетик. Ведь мусорных баков нет.

Здесь повсюду красивый ландшафтный дизайн. Кустарники в виде живой изгороди, много цветов, деревьев. Всё ухожено, гармонично и создано с большой заботой и любовью к природе. Недаром японские сады славятся на весь мир. В парке можно провести весь день и не заметить, как пролетело время. Чего только стоят живые беседки из деревьев с переплетёнными ветвями.

Где есть поесть?

Как я уже писала в материале «Ешь, спеши, терпи», японцы гурманы и любят вкусно поесть. Вам наверняка знакомо чувство, когда сосёт под ложечкой, а рядом продают только шоколадные батончики, бананы, орехи, печенье или фастфуд. Когда я путешествовала по Москве с племянником, то заставляла его есть в кафе впрок, так как не понимала, где смогу быстро купить ему что-то съедобное и не вредное для детского организма.

В Японии я никогда подолгу не испытывала чувства голода и не заедала его первым попавшимся сникерсом.

Сетевые супермаркеты буквально на каждом шагу — и в них широкий ассортимент сэндвичей, онегири, маленьких шашлычков, сосисок, куриных деликатесов, готовых обедов, хлебобулочных изделий, горячих и холодных напитков. Готовые обеды можно разогреть прямо на кассе. Такая доступность полноценного питания окончательно утверждает Японию в статусе настоящей находки для туриста.