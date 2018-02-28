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Схантить за 60 секунд

 Почему предложение на новосибирском рынке труда стало выше спроса  28 февраля, 18:17

Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
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Схантить за 60 секунд
Иллюстрация Лотора Прокиона

Сегодня на одну вакансию на hh.ru приходится семь резюме. Это средняя цифра как по Новосибирску, так и по России. При этом конкурс на одно предложение может быть очень разным. Специально для Сиб.фм руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук выяснила, изменилась ли за последнее время скорость поиска работы и сотрудников.

По мнению аналитиков, компании сегодня весьма критично смотрят на соискателей. Если ещё три года назад кандидату, слегка не дотягивающему до нужного уровня, могли предложить обучение за корпоративный счёт, то сегодня такая история больше похожа на исключение из правил.

По сравнению с докризисным периодом сегодня тщательнее отбирают людей на вакантное место.

Работодатели не ограничиваются лишь одним собеседованием: предлагают профессиональные тесты, проводят оценку — словом, делают всё, чтобы уменьшить ошибки при подборе и найти специалиста, который будет приносить дополнительную прибыль.

Ещё год назад работодатели часто искали одного специалиста, который может совместить сразу несколько функций в компании. Сейчас это встречается реже.

Благодаря этим факторам скорость закрытия вакансий для многих компаний выросла.

Что касается времени, которое может уйти на поиск работы, то тут многое зависит от возраста, специализации, позиции, требований соискателя. Чем выше должность, на которую претендует кандидат, тем больше времени занимает поиск.

Для топ-менеджера нормально искать новую работу в течение года. А вот для рядового специалиста оптимальный срок — три-четыре месяца.

Например, узкоспециализированный программист после сокращения может искать работу всего пару дней. То же самое сейчас с домашним персоналом: эта работа очень востребована. А вот тем, кто выбрал более популярную среди соискателей профессию, например маркетолога, придётся потратить время на поиск. Но не забывайте, что очень многое зависит от желания кандидата и его уверенности в успехе.

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