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Угроза изнутри

 Как не свидетельствовать против себя в семейном бизнесе  2 марта, 12:58

Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
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Угроза изнутри
Фотография с сайта golos.io

Семейный бизнес популярен в России. Такой вид предпринимательства имеет ряд преимуществ: узкий круг лиц, которые принимают важные решения, давние и прочные родственные связи, высокий уровень доверия. И ответственность, как кажется, все несут в равной степени. Однако, когда семейное предприятие облачено в форму юридического лица, ответственность может быть возложена на одного человека — номинального руководителя, сведения о котором содержатся в реестре юридических лиц. Чем это может быть чревато, комментирует специально для Сиб.фм управляющий юридической компанией «Ветров и партнёры» Виталий Ветров.

Приведу в пример одно дело. Компания оспаривает внесённую в Единый госреестр юридических лиц запись о недостоверности сведений. Запись внёс налоговый орган на основании допроса генерального директора в рамках процедуры налогового контроля.

В ходе этого допроса директор указала, что является руководителем компании лишь номинально. Мол, бизнес семейный, всем руководит сын.

Для тех, кто не в курсе, напомню, что запись о недостоверности сведений о генеральном директоре фактически блокирует деятельность юридического лица, создавая препятствия при подаче налоговой отчётности. В связи с этим упомянутая компания была вынуждена обратиться с иском в суд.

279 млрд $ составила рыночная капитализация самого крупного семейного бизнеса по версии второго крупнейшего швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse Group в 2015 году — компании Novartis, занимающейся выпуском лекарств

Суд поддержал позицию истца и решил признать недействительной запись о недостоверности сведений.

При этом суд отметил следующее.

1. По закону юридическое лицо может быть создано единственным участником, который определяет порядок ведения деятельности, а также принимает решение о назначении генерального директора.

2. Генеральный директор не обязан лично совершать сделки, вести бухгалтерскую отчётность — он вправе выдавать доверенности с любыми полномочиями. И это не свидетельствует о номинальном положении руководителя в компании. В связи с этим показания генерального директора на допросе не должны были повлечь внесение записи о недостоверности в реестр.

3. Компетенция налоговых органов не предполагает регулирование деятельности юридических лиц, в связи с чем действия по внесению оспариваемой записи в публичный реестр и отказ во внесении изменений были совершены органом незаконно.

В этой ситуации, конечно, много странного, но точно стоит отметить, что порой внешне формальные действия всё же порождают реальные правовые последствия.

При этом при организации бизнеса также стоит думать не только о его защите от угроз извне, но и от внутренних угроз.

К сожалению, в описанной ситуации угрозы изнутри оказались существенными и смогли причинить убытки компании.

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