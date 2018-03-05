Первый немецкий ламберсексуал

Какой русский не любит похвастаться, что побывал за границей. И это при том, что сейчас этим уже никого и не удивишь: многие бывали за границей, и не по разу, и не только в Таиланде с Турцией — в старой-доброй Европе тоже. Там, конечно, не так тепло, как на югах, зато тоже есть на что посмотреть. А потом и поделиться впечатлениями — бестолковыми и сумбурными, путевыми-непутёвыми. Автор этого материала ездил по Германии в рамках пресс-тура «Трансформация угольных регионов». Серьёзный отчёт о нём Сиб.фм вскоре также опубликует, а пока — рассказ о белых ветряках, красных фонарях и бункерах с картошкой.

155 километра — общая протяжённость Берлинской стены, 43,1 из них — в черте города

Сердце Германии — Берлин, и это сердце давно не рассечено пополам стеной. Она по-прежнему, спустя почти 30 лет, незримо присутствует в городе — хотя бы потому, что даже по архитектуре западный и восточный Берлин резко отличаются. Есть и Музей Стены, а также оставшийся с прежних времён в качестве туристического объекта Чекпойнт Чарли — пропускной пункт. Около будочки с портретами американского и советского солдат стоят бравые молодцы в форме, с которыми можно сфотографироваться в ушанке со звездой «всего за три евро». В момент фотографирования молодцы чего-то весело гаркают: воображают, очевидно, что по-русски.

Ну а так, конечно, полный интернационал. Причём не сказать, чтобы исключительно турецкий — внезапно много итальянцев, да и русскоязычных куда как хватает.

Но самые яркие — именно турки: буквально ослепляют уложенными волосок к волоску шикарными причёсками и до невероятия ухоженными бородами.

В сфере общепита пицца и кебаб также вышагивают триумфально, но и истинно арийский карривурст тоже пока позиций не сдаёт.



Burgermeister на Oberbaumstrasse, 8 — лучший фастфуд Берлина, по версии сервиса TripAdvisor на основании 3 835 отзывов

Тем более, что всегда есть возможность после наслаждения вкусной и нездоровой пищей заняться физическими упражнениями. И очень просто: весь город в велосипедных дорожках, а по количеству великов на душу населения и Берлин, и вся Германия уверенно дрейфуют в сторону Китайской народной республики. То есть велосипедов ну очень много, а если нет своего, то всегда можно взять напрокат. Решил остаться пешеходом? Ну тогда не зевай, не заходи на левую сторону тротуара — тренькать тебе будут беспрерывно. Через пару дней вырабатывается условный рефлекс: при ходьбе инстинктивно сдаёшь вправо.

Как, в принципе, и всё немецкое общество, уже в четвёртый раз подряд доверяющее на выборах бразды правления правым во главе с несгибаемой Ангелой Меркель. Фрау Меркель ныне сколачивает коалицию, а пока она это делает, всякий желающий может полюбоваться неприметным подъездом в одном из многоквартирных домов берлинского центра. Хотя, вру, подъезд как раз довольно приметный: рядом дежурит суровый наряд полиции. А всё потому что здесь Меркель и живёт — вместе с мужем, профессором химии. Знакомый немец рассказывает:

«Мой друг у этого Иоахима Зауэра дипломником был. Ну и пришёл работать к тому на дом. Сидят, а тут дверь открывается: госпожа канцлер входит! Домашняя такая, непривычная. Шок!»

6 стран признают немецкий как основной или один из официальных языков

Немцы вообще мастера поговорить. Даже если они не очень-то и немцы. В маленьком заведении в Кёльне, куда заходят выпить свою вечернюю кружку пенного напитка добропорядочные бюргеры, хозяйка по имени Иветта заслышала звуки нашей русской речи. После чего случился почти получасовой её монолог на хорошем русском — благо она и не очень-то немка, а вовсе даже латышка. «Я же у вас в Сибири тоже была, как раз в Новосибирске! Ой, у вас там такие странные сооружения есть под землёй!» «Бункеры, что ли?» — недоумеваем. Оказалось, никакого милитаризма, а просто-напросто подземные погреба с картошкой-морковкой. «А ещё обязательно передайте привет девочке Танечке из Новосибирска, она поймёт!» — продолжает Иветта, и пока на тарелке ждёт тебя аутентичный немецкий айсбан, ты взаправду веришь, что, да, привет до Танечки дойдёт. Передаём, в любом случае.



Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» был основан 19 декабря 1909 года

А ещё привет всем сибирским поклонникам «Боруссии» из самого Дортмунда. Местные болельщики, между прочим, сильно удивились, узнав, что и в Сибири их команду знают и любят. Могли бы и не удивляться, учитывая, какое сумасшествие творится в самом городе, особенно в дни матчей, на «Сигнал Идуна Парк». В такой день всё там становится жёлто-чёрным — в честь клубных цветов. Разве что безнравственный квартал красных фонарей (вполне официальная и исправно работающая дортмундская достопримечательность) отказывается менять свой вражеский, имени заклятого недруга, мюнхенской «Баварии», цвет — но что взять с этих моральных отщепенцев, не проникшихся подлинным вестфальским духом?

Так что фонари по-прежнему красные.

И ещё есть белые ветряки. Много белых ветряков, и они повсюду. А всё потому, что Германия сделала решительный крен в пользу возобновляемых источников энергии. Среди которых энергия ветра — далеко не последняя. Вот эти огромные вентиляторы и вписались в пейзаж: и экологично, и красиво. Впрочем, заботы об экологии отнюдь не мешают улицам немецких городов быть... ну, скажем так, не настолько чистыми, насколько это представляется из Сибири. Очень даже немецкие граждане и окурки оземь кидают, и всякие фантики-бумажки — не меньше, чем в наших широтах, в общем.

Зато, если уж про капитализм, то в какой-то момент начинаешь понимать: уже и ГДР давным-давно в пучину истории рухнул, и стену снесли, а кое-какая ностальгия осталась.

2,1 млн € выделено на реконструкцию музея Фридриха Энгельса в Вуппертале к 200-летию немецкого философа в 2020 году

В городе Вуппертале, даром что он всегда находился на территории ФРГ, музей-квартиру Фридриха Энгельса обихаживают со всяческим старанием и именитым земляком явно гордятся — не меньше, чем тоже знаменитой подвесной дорогой с парящим в воздухе вагончиком. Однако из почтения ли к идеям герра Фридриха это происходит или из-за того, что он, судя по бороде, был натурально первый немецкий ламберсексуал (это они так шутят, ага) — тоже покрыто мраком неизвестности.

И именно во мраке, по моему скромному мнению, лучше всего смотреть на великолепный Кёльнский собор. В Кёльн вас домчит из Берлина часто припаздывающий (немецкая точность, ау!), но всё равно отменный и с хорошим вай-фаем поезд, а когда вы выйдете на перрон, то сразу увидите его. Потому что он как раз на площади рядом с вокзалом и стоит, а размеры у него такие, что не увидеть нельзя. Нет, он давно уже не самое высокое здание в мире (но ведь был, хоть и недолго) — скажем, Берлинская телебашня его сильно так повыше — но это не важно.

А важно, что он уходит всеми своими готическими шпилями куда-то в небо, а поскольку в ночи очертания размываются, то и кажется, что он в небо попросту прорастает. Чудо. Восторг.

И тут, честное слово, ни при чём даже тот бокал кёльша, что был опрокинут в соседнем заведении.